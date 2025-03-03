https://crimea.ria.ru/20250303/dozhd-i-mokryy-sneg-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1144576791.html

Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник

Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T00:01

2025-03-03T00:01

2025-03-03T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +3...+5 градусов. На дорогах гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. Ночью от -4 до +3, днем столбики термометров покажут от +4...+6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250301/v-krymu-chuchelo-zimy-otdali-na-sedenie-begemotu-1144579525.html

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феодосия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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