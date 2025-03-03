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Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +3...+5 градусов. На дорогах гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. Ночью от -4 до +3, днем столбики термометров покажут от +4...+6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250301/v-krymu-chuchelo-zimy-otdali-na-sedenie-begemotu-1144579525.html
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РИА Новости Крым
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник пройдет дождь с мокрым снегом и до 6 градусов тепла

00:01 03.03.2025
 
© РИА Новости КрымЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, на южном побережье +1…+3, днем +1…+6 градусов, в горах 0…-5", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +3...+5 градусов. На дорогах гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. Ночью от -4 до +3, днем столбики термометров покажут от +4...+6 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 3 марта
22:30Обвинения против Зеленского и пожар под Москвой – главное за день
22:03Зеленский отказался от прекращения огня – Белый дом
21:52Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дня Черного моря
21:31Как контролировать аппетит при помощи полезных перекусов
21:13Туристические маршруты по партизанским тропам в Крыму: чего не хватает
20:52Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него
20:33Жители юга России назвали главные факторы при выборе жилья
20:11Русская весна по всем фронтам: прогноз погоды для Крыма на неделю
19:48Крым может инициировать отмену ЕГЭ для студентов-целевиков
19:22Сделка по редким металлам с Киевом уже не рассматривается – минфин США
19:11На смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс США
18:43Соглашение России и США по Украине: смирится ли Турция с новыми границами
18:16Стрельба в ТЦ города Мытищи – пострадали люди
18:07Расплата близка: в Крыму вынесли приговор Зеленскому
17:43Зеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США
17:30Позор Зеленского в США и переговоры по Украине – топ новостей недели
17:13Крымский мост: в 2,5 раза за час выросла очередь на въезд в Крым
16:36Украина протестует против ротации миссии МАГАТЭ через территорию России
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