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Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T00:01
2025-03-03T00:01
2025-03-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +3...+5 градусов. На дорогах гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. Ночью от -4 до +3, днем столбики термометров покажут от +4...+6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник пройдет дождь с мокрым снегом и до 6 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, на южном побережье +1…+3, днем +1…+6 градусов, в горах 0…-5", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +3...+5 градусов. На дорогах гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. Ночью от -4 до +3, днем столбики термометров покажут от +4...+6 градусов.
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