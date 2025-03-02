https://crimea.ria.ru/20250302/pozor-zelenskogo-v-ssha-i-peregovory-po-ukraine--glavnoe-za-nedelyu-1144583038.html

Позор Зеленского в США и переговоры по Украине – главное за неделю

Позор Зеленского в США и переговоры по Украине – главное за неделю - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Позор Зеленского в США и переговоры по Украине – главное за неделю

Президент России Владимир Путин в телефонном режиме договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о возможности переговоров по Украине. Трамп... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T17:30

2025-03-02T17:30

2025-03-02T17:30

топ новостей недели

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144567067_0:19:774:454_1920x0_80_0_0_9523e9dc99f944475df5e2064ef483bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в телефонном режиме договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о возможности переговоров по Украине. Трамп устроил разнос главе киевского режима Владимиру Зеленскому в Белом доме. Беспилотник упал в центре Севастополя и повредил многоквартирный дом. В Севастополе на "дистант" из-за ОРВИ отправили 200 классов, в этот же период в Крыму из-за гриппа и ОРВИ число вызовов "скорой" выросло до 2 тысяч в сутки. На полуострове ввели ограничения по весу и скорости на проезд по 80 мостам. На сбросившего кошку Мусю с обрыва в Крыму завели уголовное дело, позже животное было спасено альпинистами.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Телефонный разговор Путина и Трампа о переговорах по УкраинеПрезидент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились по телефону о возможности переговоров по Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о возможности и целесообразности мирных переговоров по Украине", – сказал он.Позор Зеленского на встрече с ТрампомВ Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а глава киевского режима досрочно покинул резиденцию президента США.Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.Президент США выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.Украина испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.Падение вражеского дрона в СевастополеБеспилотник-разведчик рухнул возле проспекта Победы в Севастополе в результате работы средств радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Наши военные дежурными силами РЭБ подавили БПЛА, он упал в районе проспекта Победы", – сказано в сообщении губернатора.По информации Спасательной службы Севастополя, незначительные повреждения получил только фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадалОРВИ атакуют высокой температуройВ Севастополе в связи с ростом заболеваемости ОРВИ переведены на дистанционное обучение три школы и около 200 классов, а также 19 групп в детсадах находятся на карантине. Такие цифры озвучил директор департамента образования и науки Максим Кривонос."Было принято решение о переводе трех школ на дистанционную форму обучения. Соответствующие предписания от Роспотребнадзора получены. И порядка 200 классов в Севастополе сейчас находятся в режиме карантина с дистанционной формой обучения. Это означает, что количество ребят, заболевших в этом классе, превышает 20%", – рассказал Кривонос.Тем временем в Крыму до двух тысяч вызовов в сутки выросло число вызовов скорой помощи. Об этом рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, отметив, что больше всего вызовов приходится на Симферополь.Ограничения на проезд по мостамМинтранс Крыма ввел ограничения по весу и скорости для автомобилей, проезжающих по ряду мостовых сооружений на территории республики. Об этом сообщается на сайте министерства, запрет введен в связи с неудовлетворительным состоянием более чем 80 объектов."Министерство транспорта Республики Крым сообщает о введении ограничения движения транспортных средств на искусственных сооружениях в части предельно допустимой общей массы транспортных средств и (или) нагрузки на ось (или группу осей) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Республики Крым", – говорится в документе.Гибель семьи в Севастополе от угарного газаУголовное дело о причинении смерти по неосторожности будет возбуждено по факту гибели семьи в Севастополе от отравления угарным газом. Такое поручение дал руководитель Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По информации севастопольского губернатора Михаила Развожаева, в субботу в частном доме в селе Поворотное от угарного газа скончалась семья – двое взрослых и ребенок."В частном доме были обнаружены тела трех человек – 10-летней девочки, ее мамы и бабушки с признаками отравления угарным газом. Предварительно, причиной трагедии стало отсутствие обслуживания печного отопления", – уточнили в Следкоме.Спасение и новая жизнь кошки МусиУголовное дело о жестоком обращения с животным возбудили правоохранители после инцидента с выброшенной со смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" кошкой Мусей, жившей на территории объекта. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый помещен в стационарное учреждение здравоохранения.Мужчина выбросил с обрыва кошку на территории архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" – видеозапись произошедшего выложили в сеть. Сотрудники полиции задержали мужчину 24 февраля. Позже кошка Муся была замечена на скалах, откуда ее сняли альпинисты-спасатели. Животное осмотрели волонтеры-ветеринары и не выявили существенных проблем со здоровьем. Позже глава администрации Ялты Янина Павленко озаботилось будущим Муси и тем, где она будет жить после восстановления и реабилитации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250224/peregovory-putina-i-trampa-kogda-mogut-proizoyti-i-chego-ot-nikh-zhdat-1144432426.html

https://crimea.ria.ru/20250301/perepalka-zelenskogo-s-trampom--reaktsiya-evropy-1144569358.html

https://crimea.ria.ru/20250301/vsu-bespilotnikami-atakovali-kompressornuyu-stantsiyu-russkaya-na-kubani-1144574403.html

https://crimea.ria.ru/20250302/yaltinskuyu-trassu-vecherom-nakroet-mokryy-sneg--krymavtodor-1144583950.html

https://crimea.ria.ru/20250227/novye-znaki-na-dorogakh-rossii--ekspert-otsenil-plyusy-i-minusy-1144529611.html

https://crimea.ria.ru/20250228/khoteli-vzorvat-fsb-predotvratila-terakt-protiv-mitropolita-tikhona-1144542869.html

https://crimea.ria.ru/20250228/massovaya-gibel-koshek-v-alushte--chto-izvestno-1144552268.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топ новостей недели, новости крыма, крым, россия, новости