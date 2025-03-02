https://crimea.ria.ru/20250302/turisticheskie-marshruty-po-partizanskim-tropam-v-krymu-chego-ne-khvataet-1144443311.html

Туристические маршруты по партизанским тропам в Крыму: чего не хватает

Туристические маршруты по партизанским тропам в Крыму: чего не хватает - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Туристические маршруты по партизанским тропам в Крыму: чего не хватает

Развитие в Крыму сети маршрутов партизанскими тропами будет иметь успех и у местных, и у приезжих туристов, если при их организации предусматривать палаточные... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T21:13

2025-03-02T21:13

2025-03-02T21:13

радио "спутник в крыму"

алексей попов

мнения

памятники крыма

памятники севастополя

история

партизанское движение в крыму

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Развитие в Крыму сети маршрутов партизанскими тропами будет иметь успех и у местных, и у приезжих туристов – эксперт Развитие в Крыму сети маршрутов партизанскими тропами будет иметь успех и у местных, и у приезжих туристов – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Развитие в Крыму сети маршрутов партизанскими тропами будет иметь успех и у местных, и у приезжих туристов, если при их организации предусматривать палаточные городки летом и специальные аттракции в любое время года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Попов.По мнению Попова, инициатива развивать в Крыму туристические маршруты, которые проходят по так называемым партизанским тропам периода Великой Отечественной войны, безусловно, хорошая, но не новая, и современным организаторам есть чему поучиться на советском опыте.Причем и тогда, и сейчас речь может идти исключительно об активном виде туризма без подъездов на автобусе и отдыха в комфортабельных условиях, отметил он."Потому что это места, как правило, не самые посещаемые и населенные. Скажем, в Белогорском районе это его лесная часть, нижняя коса вверх по реке Зуя, и там даже населенных пунктов нет", – пояснил специалист.В советское время вопрос решался тем, что на основе троп организовывались пешеходные маршруты с турстоянками в виде оборудованных на полянах мест для палаток либо стационарных палаточных лагерей на летнее время, сказал историк. То же можно предусмотреть и сейчас, считает он.Помимо этого, по мнению Попова, при организации маршрутов партизанскими тропами необходимо создать там что-то вроде военно-исторических лагерей для молодежи. Здесь же можно предусмотреть тренировки по учебной стрельбе, навыкам маскировки и ориентирования на местности, считает он.Чтобы все было сделано правильно и каждое направление стало перспективным, к организации сети таких турмаршрутов должны привлекаться историки, считает он.Кроме того, важно восстановить хотя бы некоторые места, где располагались партизанские объекты – землянки, блиндажи и командные пункты, которые изучались в послевоенные годы, добавил эксперт."Я видел документы интересные. В 1940-е годы в Крыму активно действовали различные археологические экспедиции, в основном материковые – из Москвы, Санкт-Петербурга – и, конечно, местные крымские. Они партизанские землянки пытались описывать и консервировать. Но потом так сложилось, что именно эти партизанские объекты не были музеефицированы", – сказал Попов.При этом он не считает, что современные туристические маршруты должны непременно проходить по каким-то конкретным партизанским тропам, потому что "никто их не нумеровал и не утверждал", а крымские партизаны были повсюду.Напомним, осенью 2022 года в Совмине республики сообщили об открытии нового эколого-патриотического маршрута, протяженностью в Симферопольском и Белогорском лесничествах. Летом 2023 года вдали от крупных городов и трасс, у заброшенной метеостанции на самой большой яйле Крыма – Караби, где в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками партизаны оборудовали свой главынй аэродром, был установлен памятный знак, напоминающий о партизанской "дороге жизни". А в 2024 году в Белогорском районе открылся новый пятикилометровый эколого-просветительский маршрут "Партизанская тропа", проходящий от Нижнего до Верхнего Кок-Асана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вошел в историю кордон Красный камень в лесу над ЯлтойДань памяти: мемориал в честь партизан открыли в Алуште"Achtung, Tschоub!": 120 лет легендарному крымскому партизану

https://crimea.ria.ru/20250216/v-boy-idut-odni-stariki-v-simferopole-zhil-prototip-filma-bykova-1144090662.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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