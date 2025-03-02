https://crimea.ria.ru/20250302/strelba-v-tts-goroda-mytischi--postradali-lyudi-1144593556.html

Стрельба в ТЦ города Мытищи – пострадали люди

Стрельба в ТЦ города Мытищи – пострадали люди - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Стрельба в ТЦ города Мытищи – пострадали люди

После стрельбы в одном из торговых центров в подмосковном городе Мытищи пострадали три человека – правонарушитель задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T18:16

2025-03-02T18:16

2025-03-02T18:16

новости

подмосковье

московская область

происшествия

торговые сети

оружие

стрельба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. После стрельбы в одном из торговых центров в подмосковном городе Мытищи пострадали три человека – правонарушитель задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.В Дежурную часть управления МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы, рассказали в ведомстве.Сотрудниками ведомства проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

подмосковье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, подмосковье, московская область, происшествия, торговые сети, оружие, стрельба