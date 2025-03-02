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Стрельба в ТЦ города Мытищи – пострадали люди - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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Стрельба в ТЦ города Мытищи – пострадали люди
Стрельба в ТЦ города Мытищи – пострадали люди - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Стрельба в ТЦ города Мытищи – пострадали люди
После стрельбы в одном из торговых центров в подмосковном городе Мытищи пострадали три человека – правонарушитель задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T18:16
2025-03-02T18:16
новости
подмосковье
московская область
происшествия
торговые сети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. После стрельбы в одном из торговых центров в подмосковном городе Мытищи пострадали три человека – правонарушитель задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.В Дежурную часть управления МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы, рассказали в ведомстве.Сотрудниками ведомства проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, подмосковье, московская область, происшествия, торговые сети, оружие, стрельба
Стрельба в ТЦ города Мытищи – пострадали люди

После стрельбы в ТЦ города Мытищи пострадали три человека

18:16 02.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. После стрельбы в одном из торговых центров в подмосковном городе Мытищи пострадали три человека – правонарушитель задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
В Дежурную часть управления МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы, рассказали в ведомстве.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения", – сказано в сообщении полиции.

Сотрудниками ведомства проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
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НовостиПодмосковьеМосковская областьПроисшествияТорговые сетиОружиеСтрельба
 
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