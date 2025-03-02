https://crimea.ria.ru/20250302/zelenskiy-meshaet-trampu-uregulirovat-konflikt-na-ukraine--gosdep-ssha-1144592967.html

Зеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США

Зеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Зеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США

США расценивают действия главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента Дональда... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T17:43

2025-03-02T17:43

2025-03-02T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. США расценивают действия главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил госсекретарь Марко Рубио.У большинства европейских стран нет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул госсекретарь. И отметил, что после перепалки в Белом доме в пятницу не общался с представителями украинских властей и Владимиром Зеленским.В пятницу в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а глава киевского режима досрочно покинул резиденцию президента США.Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.Президент США выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.Украина испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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марк рубио, госдепартамент сша, сша, новости, политика, украина, владимир зеленский