Рейтинг@Mail.ru
Зеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250302/zelenskiy-meshaet-trampu-uregulirovat-konflikt-na-ukraine--gosdep-ssha-1144592967.html
Зеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США
Зеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Зеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США
США расценивают действия главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента Дональда... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T17:43
2025-03-02T17:43
марк рубио
госдепартамент сша
сша
новости
политика
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144501614_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1cb78392be5e157b69674082ab261ddb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. США расценивают действия главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил госсекретарь Марко Рубио.У большинства европейских стран нет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул госсекретарь. И отметил, что после перепалки в Белом доме в пятницу не общался с представителями украинских властей и Владимиром Зеленским.В пятницу в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а глава киевского режима досрочно покинул резиденцию президента США.Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.Президент США выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.Украина испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250302/pozor-zelenskogo-v-ssha-i-peregovory-po-ukraine--glavnoe-za-nedelyu-1144583038.html
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144501614_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_c83bd127b4271728425209274641ee73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марк рубио, госдепартамент сша, сша, новости, политика, украина, владимир зеленский
Зеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США

Госдеп США обвинил Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине

17:43 02.03.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. США расценивают действия главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их (стороны – ред.) сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению", – цитирует Рубио РИА Новости.
У большинства европейских стран нет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул госсекретарь. И отметил, что после перепалки в Белом доме в пятницу не общался с представителями украинских властей и Владимиром Зеленским.
В пятницу в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а глава киевского режима досрочно покинул резиденцию президента США.
Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.
Президент США выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.
Украина испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
17:30
Позор Зеленского в США и переговоры по Украине – топ новостей недели
 
Марк РубиоГосдепартамент СШАСШАНовостиПолитикаУкраинаВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22Сделка по редким металлам с Киевом уже не рассматривается – минфин США
19:11На смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс США
18:43Соглашение России и США по Украине: смирится ли Турция с новыми границами
18:16Стрельба в ТЦ города Мытищи – пострадали люди
18:07Расплата близка: в Крыму вынесли приговор Зеленскому
17:43Зеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США
17:30Позор Зеленского в США и переговоры по Украине – топ новостей недели
17:13Крымский мост: в 2,5 раза за час выросла очередь на въезд в Крым
16:36Украина протестует против ротации миссии МАГАТЭ через территорию России
16:07На Крымском мосту растет очередь
15:47Страны Европы планировали создать базы НАТО в Крыму – Лавров
15:17В Европе ждут вывода американских войск с территории Евросоюза
14:43Какие природные ресурсы на Украине могут быть интересны США и Европе
14:02В Курской области уничтожили четыре украинских пункта БПЛА
13:42В Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ
13:25Более 1300 боевиков и четыре военных склада: итоги СВО за сутки
13:09В Ростове у женщины в почке нашли опухоль размером с голову
12:51На Украине поражены объекты газопереработки и военные аэродромы
12:41Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии
12:18Трамп стремительно меняет мировую внешнюю политику - Кремль
Лента новостейМолния