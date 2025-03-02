Зеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США
Госдеп США обвинил Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. США расценивают действия главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их (стороны – ред.) сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению", – цитирует Рубио РИА Новости.
У большинства европейских стран нет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул госсекретарь. И отметил, что после перепалки в Белом доме в пятницу не общался с представителями украинских властей и Владимиром Зеленским.
В пятницу в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а глава киевского режима досрочно покинул резиденцию президента США.
Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.
Президент США выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.
Украина испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.
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