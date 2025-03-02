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Соглашение России и США по Украине: смирится ли Турция с новыми границами
Соглашение России и США по Украине: смирится ли Турция с новыми границами - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Соглашение России и США по Украине: смирится ли Турция с новыми границами
Турция будет всячески препятствовать утверждению новых границ России в рамках соглашения по итогам специальной военной операции, но если РФ и США договорятся,... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T18:43
2025-03-02T18:43
2025-03-02T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Турция будет всячески препятствовать утверждению новых границ России в рамках соглашения по итогам специальной военной операции, но если РФ и США договорятся, то спорить с решением мировых держав турецкие власти не станут, но играть на противоречиях Запада и Востока продолжат. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александр Ирхин.По словам политолога, благодаря виртуозной "игре" президента Реджепа Тайипа Эрдогана Анкара долгое время очень умело играла на противоречиях, когда коллективный Запад давил на коллективный не-Запад при прежней власти в Америке.Это способствовало тому, что Турция превратилась в значимый экономический, дипломатический и военно-политический хаб для России, при этом стараясь не дать ей продолжать крепнуть, заметил Ирхин.Но резкая перестройка позиции Америки в отношении украинского кризиса отбросила Турцию далеко назад, к такому резкому повороту и новому темпу политики США Эрдоган оказался не готов, считает политолог."К ней оказались готовы мы. Несколько хуже – китайцы. И абсолютно не готовы Европа и Турция. И Анкара сейчас, мне кажется, находится в ситуации смущения", – сказал Ирхин.Все, что Эрдоган успешно выстраивал для создания своего имперского пространства теперь требует ревизии, и Турция среди прочих уже проигрывает сценарии того, что и как будет делать, если США снимут с России санкции, отметил политолог.Лишней Анкара будет даже если решение об отмене санкций затянется, добавил он."Потому что, если американцы и русские общаются непосредственно друг с другом, то как посредники они (Турция – ред.) не нужны", – заметил Ирхин.По словам политолога, Россию, с которой у Турции общее Черное море, Анкара рассматривает и как союзника, и как партнера, и как врага одновременно. Любое усиление РФ за счет воссоздания единства постсоветского пространства Анкаре абсолютно не выгодно, и она будет этому всячески противодействовать, сказал эксперт.Но если США и Россия по Украине договорятся и турок поставят перед фактом – им придется это принять, считает Ирхин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Английский баланс": почему Британия молчит после скандала в Белом домеСША будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и ЗеленскогоАмериканское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского
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александр ирхин, мнения, россия, украина, турция, сша, политика, в мире, переговоры
Соглашение России и США по Украине: смирится ли Турция с новыми границами
Турция будет противиться утверждению границ РФ в рамках соглашения по итогам СВО – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Турция будет всячески препятствовать утверждению новых границ России в рамках соглашения по итогам специальной военной операции, но если РФ и США договорятся, то спорить с решением мировых держав турецкие власти не станут, но играть на противоречиях Запада и Востока продолжат. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александр Ирхин.
По словам политолога, благодаря виртуозной "игре" президента Реджепа Тайипа Эрдогана Анкара долгое время очень умело играла на противоречиях, когда коллективный Запад давил на коллективный не-Запад при прежней власти в Америке.
Это способствовало тому, что Турция превратилась в значимый экономический, дипломатический и военно-политический хаб для России, при этом стараясь не дать ей продолжать крепнуть, заметил Ирхин.
"Они использовали нашу занятость в СВО, обрушив договоренности, в том числе по Сирии. Они вернулись на Южный Кавказ, где их не было 100 лет. Они преуспели в институционализации и продвижении проекта Организации тюркских государств. Это действительно ошеломительные успехи за последние пять лет", – сказал эксперт.
Но резкая перестройка позиции Америки в отношении украинского кризиса отбросила Турцию далеко назад, к такому резкому повороту и новому темпу политики США Эрдоган оказался не готов, считает политолог.
"К ней оказались готовы мы. Несколько хуже – китайцы. И абсолютно не готовы Европа и Турция. И Анкара сейчас, мне кажется, находится в ситуации смущения", – сказал Ирхин.
Все, что Эрдоган успешно выстраивал для создания своего имперского пространства теперь требует ревизии, и Турция среди прочих уже проигрывает сценарии того, что и как будет делать, если США снимут с России санкции, отметил политолог.
"Потому что сейчас их "золотая акция" в переговорах с Россией заключается в том, что Турция – единственное сохранившееся окно экспорта ресурсов нашей добывающей отрасли на Запад. Но если появятся другие окна, роль турков сильно упадет", – сказал эксперт.
Лишней Анкара будет даже если решение об отмене санкций затянется, добавил он.
"Потому что, если американцы и русские общаются непосредственно друг с другом, то как посредники они (Турция – ред.) не нужны", – заметил Ирхин.
По словам политолога, Россию, с которой у Турции общее Черное море, Анкара рассматривает и как союзника, и как партнера, и как врага одновременно. Любое усиление РФ за счет воссоздания единства постсоветского пространства Анкаре абсолютно не выгодно, и она будет этому всячески противодействовать, сказал эксперт.
Но если США и Россия по Украине договорятся и турок поставят перед фактом – им придется это принять, считает Ирхин.
"У Эрдогана в этом плане плавающая позиция, как география современной Турции. Поэтому, да, Турция примет любое решение мировых держав. Они (Турция – ред.) будут присоединяться к сильному. И снова играть на противоречиях: противопоставлять Запад Востоку и Восток Западу и на этом получать свои экономические дивиденды и политические гешефты", – подытожил эксперт.
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