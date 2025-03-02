https://crimea.ria.ru/20250302/soglashenie-rossii-i-ssha-po-ukraine-smiritsya-li-turtsiya-s-novymi-granitsami-1144583771.html

Соглашение России и США по Украине: смирится ли Турция с новыми границами

Соглашение России и США по Украине: смирится ли Турция с новыми границами - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Соглашение России и США по Украине: смирится ли Турция с новыми границами

Турция будет всячески препятствовать утверждению новых границ России в рамках соглашения по итогам специальной военной операции, но если РФ и США договорятся,... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T18:43

2025-03-02T18:43

2025-03-02T18:43

эксклюзивы риа новости крым

александр ирхин

мнения

россия

украина

турция

сша

политика

в мире

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/02/1144594229_0:335:3046:2048_1920x0_80_0_0_a2e3f35067fd185d4f55c168ca7716ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Турция будет всячески препятствовать утверждению новых границ России в рамках соглашения по итогам специальной военной операции, но если РФ и США договорятся, то спорить с решением мировых держав турецкие власти не станут, но играть на противоречиях Запада и Востока продолжат. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александр Ирхин.По словам политолога, благодаря виртуозной "игре" президента Реджепа Тайипа Эрдогана Анкара долгое время очень умело играла на противоречиях, когда коллективный Запад давил на коллективный не-Запад при прежней власти в Америке.Это способствовало тому, что Турция превратилась в значимый экономический, дипломатический и военно-политический хаб для России, при этом стараясь не дать ей продолжать крепнуть, заметил Ирхин.Но резкая перестройка позиции Америки в отношении украинского кризиса отбросила Турцию далеко назад, к такому резкому повороту и новому темпу политики США Эрдоган оказался не готов, считает политолог."К ней оказались готовы мы. Несколько хуже – китайцы. И абсолютно не готовы Европа и Турция. И Анкара сейчас, мне кажется, находится в ситуации смущения", – сказал Ирхин.Все, что Эрдоган успешно выстраивал для создания своего имперского пространства теперь требует ревизии, и Турция среди прочих уже проигрывает сценарии того, что и как будет делать, если США снимут с России санкции, отметил политолог.Лишней Анкара будет даже если решение об отмене санкций затянется, добавил он."Потому что, если американцы и русские общаются непосредственно друг с другом, то как посредники они (Турция – ред.) не нужны", – заметил Ирхин.По словам политолога, Россию, с которой у Турции общее Черное море, Анкара рассматривает и как союзника, и как партнера, и как врага одновременно. Любое усиление РФ за счет воссоздания единства постсоветского пространства Анкаре абсолютно не выгодно, и она будет этому всячески противодействовать, сказал эксперт.Но если США и Россия по Украине договорятся и турок поставят перед фактом – им придется это принять, считает Ирхин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Английский баланс": почему Британия молчит после скандала в Белом домеСША будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и ЗеленскогоАмериканское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского

россия

украина

турция

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ирхин, мнения, россия, украина, турция, сша, политика, в мире, переговоры