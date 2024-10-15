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Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке
Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке
Украинские боевики сбросили взрывчатку с беспилотника на рейсовый автобус в Горловке. Ранения получили три человека. Об этом сообщил глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T21:57
2024-10-15T22:00
донецкая народная республика (днр)
горловка
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывчатку с беспилотника на рейсовый автобус в Горловке. Ранения получили три человека. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его данным, атака произошла во вторник в Никитовском районе Горловки.Кроме того, вражеский дрон сбросил взрывчатку на женщину в районе проспекта Ленина. Еще одна мирная жительница ранена при обстреле из ствольной артиллерии. 74-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы.Повреждены семь жилых домов в Никитовском и Калининском районах Горловки, а также рейсовый автобус."Со стороны ВФУ совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная и ствольная артиллерии, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.В Белгородской области 15 октября украинский дрон также атаковал рейсовый автобус. В результате ранены восемь человек, в том числе четыре ребенка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на ГорловкуРаненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), горловка, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке

Пять мирных жителей ранены в ДНР при атаках украинских дронов и артиллерии - Пушилин

21:57 15.10.2024 (обновлено: 22:00 15.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи в Горловке
Работа бригады скорой помощи в Горловке - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывчатку с беспилотника на рейсовый автобус в Горловке. Ранения получили три человека. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его данным, атака произошла во вторник в Никитовском районе Горловки.
"При сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на рейсовый автобус ранения средней степени тяжести получили водитель автобуса – мужчина 1970 года рождения – и две женщины", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, вражеский дрон сбросил взрывчатку на женщину в районе проспекта Ленина. Еще одна мирная жительница ранена при обстреле из ствольной артиллерии. 74-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы.
Повреждены семь жилых домов в Никитовском и Калининском районах Горловки, а также рейсовый автобус.
"Со стороны ВФУ совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная и ствольная артиллерии, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.
В Белгородской области 15 октября украинский дрон также атаковал рейсовый автобус. В результате ранены восемь человек, в том числе четыре ребенка.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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