https://crimea.ria.ru/20241015/dron-sbrosil-vzryvchatku-na-reysovyy-avtobus-v-gorlovke-1141113046.html
Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке
Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке
Украинские боевики сбросили взрывчатку с беспилотника на рейсовый автобус в Горловке. Ранения получили три человека. Об этом сообщил глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T21:57
2024-10-15T21:57
2024-10-15T22:00
донецкая народная республика (днр)
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ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывчатку с беспилотника на рейсовый автобус в Горловке. Ранения получили три человека. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его данным, атака произошла во вторник в Никитовском районе Горловки.Кроме того, вражеский дрон сбросил взрывчатку на женщину в районе проспекта Ленина. Еще одна мирная жительница ранена при обстреле из ствольной артиллерии. 74-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы.Повреждены семь жилых домов в Никитовском и Калининском районах Горловки, а также рейсовый автобус."Со стороны ВФУ совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная и ствольная артиллерии, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.В Белгородской области 15 октября украинский дрон также атаковал рейсовый автобус. В результате ранены восемь человек, в том числе четыре ребенка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на ГорловкуРаненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), горловка, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке
Пять мирных жителей ранены в ДНР при атаках украинских дронов и артиллерии - Пушилин
21:57 15.10.2024 (обновлено: 22:00 15.10.2024)