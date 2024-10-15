https://crimea.ria.ru/20241015/chetvero-detey-raneny-pri-atake-drona-na-reysovyy-avtobus-pod-belgorodom-1141111616.html

Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом

Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом

Восемь мирных жителей, в том числе четверо детей, ранены в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в Белгородской области. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T20:12

2024-10-15T20:12

2024-10-15T20:14

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей, в том числе четверо детей, ранены в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, дрон атаковал движущийся транспорт на повороте в поселок Октябрьский.Отмечается, что двое мужчин доставлены в больницу Белгорода с осколочными ранениями различной степени тяжести, двух женщин после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Четверых детей госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.При атаке в автобусе выбило стекла и повредило кузов.Ранее во вторник Гладков предупредил, что в области полностью ограничили движение транспорта на пяти дорогах в приграничье после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин "лепесток".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 400 мирных жителей приграничья погибли от рук ВСУ – МоскальковаРаненная при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больницеДва бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости