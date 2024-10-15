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Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом
Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом
Восемь мирных жителей, в том числе четверо детей, ранены в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в Белгородской области. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T20:12
2024-10-15T20:14
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей, в том числе четверо детей, ранены в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, дрон атаковал движущийся транспорт на повороте в поселок Октябрьский.Отмечается, что двое мужчин доставлены в больницу Белгорода с осколочными ранениями различной степени тяжести, двух женщин после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Четверых детей госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.При атаке в автобусе выбило стекла и повредило кузов.Ранее во вторник Гладков предупредил, что в области полностью ограничили движение транспорта на пяти дорогах в приграничье после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин "лепесток".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 400 мирных жителей приграничья погибли от рук ВСУ – МоскальковаРаненная при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больницеДва бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом

Восемь человек ранены при атаке беспилотника на рейсовый автобус в Белгородской области

20:12 15.10.2024 (обновлено: 20:14 15.10.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки дрона ВСУ на рейсовый автобус в Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ на рейсовый автобус в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей, в том числе четверо детей, ранены в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, дрон атаковал движущийся транспорт на повороте в поселок Октябрьский.
Отмечается, что двое мужчин доставлены в больницу Белгорода с осколочными ранениями различной степени тяжести, двух женщин после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Четверых детей госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.
"У 17-летнего парня минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки слепое осколочное ранение голени, у 10-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у 8-летнего мальчика минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени", - уточнил Гладков состояние раненых детей.
При атаке в автобусе выбило стекла и повредило кузов.
Ранее во вторник Гладков предупредил, что в области полностью ограничили движение транспорта на пяти дорогах в приграничье после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин "лепесток".
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовости
 
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