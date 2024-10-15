Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом
Восемь человек ранены при атаке беспилотника на рейсовый автобус в Белгородской области
20:12 15.10.2024 (обновлено: 20:14 15.10.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки дрона ВСУ на рейсовый автобус в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей, в том числе четверо детей, ранены в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, дрон атаковал движущийся транспорт на повороте в поселок Октябрьский.
Отмечается, что двое мужчин доставлены в больницу Белгорода с осколочными ранениями различной степени тяжести, двух женщин после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Четверых детей госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.
"У 17-летнего парня минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки слепое осколочное ранение голени, у 10-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у 8-летнего мальчика минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени", - уточнил Гладков состояние раненых детей.
При атаке в автобусе выбило стекла и повредило кузов.
Ранее во вторник Гладков предупредил, что в области полностью ограничили движение транспорта на пяти дорогах в приграничье после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин "лепесток".
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