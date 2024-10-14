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Раненая при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больнице - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Раненая при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больнице
Раненая при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больнице - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Раненая при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больнице
Жительница села Устинка Белгородской области, получившая ранение в результате атаки вражеских беспилотников 12 октября, скончалась в больнице. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T09:48
2024-10-14T09:48
россия
новости
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Жительница села Устинка Белгородской области, получившая ранение в результате атаки вражеских беспилотников 12 октября, скончалась в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В субботу в результате атаки дронов ВСУ на село Устинка погиб мирный житель, три человека - женщина и два бойца самообороны - получили ранения. Их с минно-взрывными травмами доставили в больницу. Сегодня стало известно, что женщина умерла.Всего за прошедшие сутки боевики ВСУ выпустили шесть боеприпасов по нескольким селам и поселкам региона, а также запустили 10 дронов, четыре из которых сбиты силами ПВО. Кроме того, противник атаковал город Шебекино и три села городского округа, выпустив по мирным жителям более 20 боеприпасов и два беспилотника. Повреждены четыре частных дома и автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебаза в ЛНР загорелась после атакиВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водительДрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области
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россия, новости, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков
Раненая при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больнице

Умерла раненая при атаке дронов на село Устинка жительница Белгородской области

09:48 14.10.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Жительница села Устинка Белгородской области, получившая ранение в результате атаки вражеских беспилотников 12 октября, скончалась в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в результате атаки дронов ВСУ на село Устинка погиб мирный житель, три человека - женщина и два бойца самообороны - получили ранения. Их с минно-взрывными травмами доставили в больницу. Сегодня стало известно, что женщина умерла.
"В городской больнице №2 города Белгорода скончалась женщина, которая получила ранение 12 октября в результате атаки беспилотника в селе Устинка", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Всего за прошедшие сутки боевики ВСУ выпустили шесть боеприпасов по нескольким селам и поселкам региона, а также запустили 10 дронов, четыре из которых сбиты силами ПВО. Кроме того, противник атаковал город Шебекино и три села городского округа, выпустив по мирным жителям более 20 боеприпасов и два беспилотника. Повреждены четыре частных дома и автомобиль.

"В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились родители с ребенком, который пострадал в результате обстрела города Шебекино 12 октября. Двухлетней девочке диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи лечение продолжит амбулаторно", - добавил губернатор.

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РоссияНовостиОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав Гладков
 
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