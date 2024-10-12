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Дрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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Дрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области
Дрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Дрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области
Три мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника на село Устинка Белгородской области. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T08:12
2024-10-12T08:12
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника на село Устинка Белгородской области. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным главы области, людей спасли другие свидетели происшествия, которые попутным транспортом доставили раненых в городскую больницу №2 Белгорода.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.Гладков также сообщил, что после атаки ВСУ на Шебекино накануне вечером погиб один мирный житель. Число раненых выросло до 11 человек.В ночь на субботу силы ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников самолетного типа. Над Белгородской областью сбили два дрона, сообщали в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани дроны атаковали жилые домаРанены девять мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Белгородскую областьТри мирных жителя ранены в Шебекино
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области

Три человека получили минно-взрывные травмы после атаки дрона на Белгородскую область

08:12 12.10.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника на село Устинка Белгородской области. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По данным главы области, людей спасли другие свидетели происшествия, которые попутным транспортом доставили раненых в городскую больницу №2 Белгорода.
"У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы. По информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь им оказывается", - написал он в Telegram.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
Гладков также сообщил, что после атаки ВСУ на Шебекино накануне вечером погиб один мирный житель. Число раненых выросло до 11 человек.
В ночь на субботу силы ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников самолетного типа. Над Белгородской областью сбили два дрона, сообщали в Минобороны.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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