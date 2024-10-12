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Дрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области

Дрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Дрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области

Три мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника на село Устинка Белгородской области. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T08:12

2024-10-12T08:12

2024-10-12T08:12

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника на село Устинка Белгородской области. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным главы области, людей спасли другие свидетели происшествия, которые попутным транспортом доставили раненых в городскую больницу №2 Белгорода.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.Гладков также сообщил, что после атаки ВСУ на Шебекино накануне вечером погиб один мирный житель. Число раненых выросло до 11 человек.В ночь на субботу силы ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников самолетного типа. Над Белгородской областью сбили два дрона, сообщали в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани дроны атаковали жилые домаРанены девять мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Белгородскую областьТри мирных жителя ранены в Шебекино

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости