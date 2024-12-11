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Ильдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе

Ильдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Ильдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе

Заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков назначен руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T12:51

2024-12-11T12:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков назначен руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.Ильдар Абдразаков родился 26 сентября 1976 года в Уфе. С четырех лет начал выходить на сцену и сниматься в фильмах отца – российского актера, сценариста и кинорежиссера Амира Абдразакова.В 1994 году стал солистом Башкирского государственного театра оперы и балета. В 1998 году дебютировал на сцене Мариинского театра, где исполнил партию Фигаро в опере Моцарта "Свадьба Фигаро".Абдразаков выступал на ведущих оперных площадках мира, включая Метрополитен-оперу, Ковент-Гарден и Венскую государственную оперу.Участвовал в крупнейших музыкальных фестивалях, в числе которых "Звезды белых ночей" в Санкт-Петербурге, Московский Пасхальный фестиваль, "Владимир Спиваков приглашает" и других.С 2015 года руководит Международной академией музыки Елены Образцовой в Санкт-Петербурге.Ильдар Абдразаков является солистом Большого театра России и Мариинского театра. Он – лауреат ряда престижных вокальных конкурсов, среди которых конкурс им. Ирины Архиповой "Большой приз Москвы", а также международные конкурсы вокалистов им. Глинки, им. Римского-Корсакова и Елены Образцовой. Является лауреатом Государственной премии Российской Федерации.В 2024 году стал членом Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После Берлина и Рима теноры из Италии спелись с крымским оркестромИзвестные итальянские теноры едут с концертом в КрымОперные вечера возвращаются в Севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, театр оперы и балета в севастополе, ольга любимова, новости, искусство , культура