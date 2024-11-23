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Известные итальянские теноры едут с концертом в Крым - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Известные итальянские теноры едут с концертом в Крым
Известные итальянские теноры едут с концертом в Крым - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Известные итальянские теноры едут с концертом в Крым
Солисты знаменитого трио "Романтические итальянские Теноры" дадут концерт в Крыму в сопровождении большого симфонического оркестра республики, сообщили... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T10:54
2024-11-23T11:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Солисты знаменитого трио "Романтические итальянские Теноры" дадут концерт в Крыму в сопровождении большого симфонического оркестра республики, сообщили организаторы мероприятия.Концерт состоится в сопровождении Академического симфонического оркестра Крымского концертного объединения. Выступление посвящено легендам оперной сцены Энрико Карузо и Лучано Паваротти. Послушать зарубежных оперных певцов можно будет в Симферополе, Ялте и Севастополе.Солисты Джанлука Паганелли, Фабио Андреотти и Мауро Де Сантис познакомились во время учебы в консерватории в Италии, где и объединились в трио "Романтические итальянские Теноры". Их карьера началась в 2015 году с турне по Италии, артисты выступили в известных театрах, таких как Театр оперы в Риме, Ла Фениче в Венеции, Флоренции и других. В 2020 году они удостоились премии "Серебряная лоза" за "Лучшее оперное исполнение"."Романтические итальянские Теноры" сотрудничали со многими всемирно известными оркестрами и дирижерами, в том числе с Королевским филармоническим оркестром, Берлинским филармоническим оркестром и Венским филармоническим оркестром, Филармоническим оркестром Павлодара под руководством маэстро Есиды Хирофуми, Оркестром Римской оперы, а так же со всемирно известными артистами: Андреа Бочелли, Сара Брайтман, Хейли Вестенра и Катя Риччарелли и других.Во вторник, 26 ноября, итальянские теноры дадут пресс-конференцию в пресс-центре РИА Новости Крым, где расскажут, насколько сегодня востребованы оперные произведения, как привить эстетический вкус современному слушателю, и о многом другом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, музыка, искусство , культура, новости крыма, крымское концертное объединение, общество
Известные итальянские теноры едут с концертом в Крым

Известные итальянские теноры едут с концертом в Крым

10:54 23.11.2024 (обновлено: 11:06 23.11.2024)
 
© Фото: Дом музыкиСолисты Джанлука Паганелли, Фабио Андреотти и Мауро Де Сантис из трио "Романтические итальянские Теноры"
Солисты Джанлука Паганелли, Фабио Андреотти и Мауро Де Сантис из трио Романтические итальянские Теноры
© Фото: Дом музыки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Солисты знаменитого трио "Романтические итальянские Теноры" дадут концерт в Крыму в сопровождении большого симфонического оркестра республики, сообщили организаторы мероприятия.
Артисты исполнят знаменитые Besame mucho, O' sole mio, Granada и другие шедевры мировой классики. А одним из главных подарков для крымчан станет песня на русском языке "Очи черные" в исполнении знаменитых теноров.
Концерт состоится в сопровождении Академического симфонического оркестра Крымского концертного объединения. Выступление посвящено легендам оперной сцены Энрико Карузо и Лучано Паваротти. Послушать зарубежных оперных певцов можно будет в Симферополе, Ялте и Севастополе.
Солисты Джанлука Паганелли, Фабио Андреотти и Мауро Де Сантис познакомились во время учебы в консерватории в Италии, где и объединились в трио "Романтические итальянские Теноры". Их карьера началась в 2015 году с турне по Италии, артисты выступили в известных театрах, таких как Театр оперы в Риме, Ла Фениче в Венеции, Флоренции и других. В 2020 году они удостоились премии "Серебряная лоза" за "Лучшее оперное исполнение".
"Романтические итальянские Теноры" сотрудничали со многими всемирно известными оркестрами и дирижерами, в том числе с Королевским филармоническим оркестром, Берлинским филармоническим оркестром и Венским филармоническим оркестром, Филармоническим оркестром Павлодара под руководством маэстро Есиды Хирофуми, Оркестром Римской оперы, а так же со всемирно известными артистами: Андреа Бочелли, Сара Брайтман, Хейли Вестенра и Катя Риччарелли и других.
Во вторник, 26 ноября, итальянские теноры дадут пресс-конференцию в пресс-центре РИА Новости Крым, где расскажут, насколько сегодня востребованы оперные произведения, как привить эстетический вкус современному слушателю, и о многом другом.
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