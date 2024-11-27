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После Берлина и Рима теноры из Италии спелись с крымским оркестром
После Берлина и Рима теноры из Италии спелись с крымским оркестром - РИА Новости Крым, 27.11.2024
После Берлина и Рима теноры из Италии спелись с крымским оркестром
Три итальянских оперных певца, которые приехали с гастролями в Крым в рамках программы "Романтические итальянские теноры", по достоинству оценили... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Три итальянских оперных певца, которые приехали с гастролями в Крым в рамках программы "Романтические итальянские теноры", по достоинству оценили профессионализм крымского академического симфонического оркестра Крымского концертного объединения.В свою очередь директор Крымского концертного объединения Олеся Костенко подчеркнула, что оркестр, о котором шла речь, насчитывает долгую музыкальную историю."Ему 87 лет. За этот срок, конечно, у нас было большое количество взаимодействий и с российскими, и с зарубежными музыкантами", – сказала она.Романтическое трио итальянских теноров, сложившееся еще в Италии в 2015 году и объехавшее весь мир, ранее работало с оркестрами театров оперы в Риме, Ла Фениче в Венеции. Также они сотрудничали с Королевским, Берлинским и Венским филармоническими оркестрами.Выступление трио посвящено легендам оперной сцены Энрико Карузо, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. Первый концерт состоялся в прошедшие выходные в Симферополе, на очереди Ялта и Севастополь.Артисты исполняют знаменитые Besame mucho, O' sole mio, Granada, арии из классических итальянских опер, мюзиклов "Кошки" и "Нотр Дам де Пари".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к РоссииВ Южной Америке и Африке хотят знать правду о Крыме – властиРоссия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение
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новости крыма, крым, музыка, культура, искусство
После Берлина и Рима теноры из Италии спелись с крымским оркестром
Оперные певцы из Италии оценили подготовку симфонического оркестра в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Три итальянских оперных певца, которые приехали с гастролями в Крым в рамках программы "Романтические итальянские теноры", по достоинству оценили профессионализм крымского академического симфонического оркестра Крымского концертного объединения.
"Наше сотрудничество протекает очень успешно, оркестр подготовлен, его возглавляет профессионал, и мы прекрасно друг друга понимаем", – сказал в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым один из теноров, Мауро Де Сантис.
В свою очередь директор Крымского концертного объединения Олеся Костенко подчеркнула, что оркестр, о котором шла речь, насчитывает долгую музыкальную историю.
"Ему 87 лет. За этот срок, конечно, у нас было большое количество взаимодействий и с российскими, и с зарубежными музыкантами", – сказала она.
Романтическое трио итальянских теноров, сложившееся еще в Италии в 2015 году и объехавшее весь мир, ранее работало с оркестрами театров оперы в Риме, Ла Фениче в Венеции. Также они сотрудничали с Королевским, Берлинским и Венским филармоническими оркестрами.
"Мы объединили свои силы, чтобы донести красоту музыки. В нашем репертуаре как классические, так и более актуальные произведения, которые близки к современности. Мы делаем акцент на сочетании прошлого и настоящего", – рассказал о принципах выбора номеров концертной программы участник трио Джанлука Паганелли.
Выступление трио посвящено легендам оперной сцены Энрико Карузо, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. Первый концерт состоялся в прошедшие выходные в Симферополе, на очереди Ялта и Севастополь.
Артисты исполняют знаменитые Besame mucho, O' sole mio, Granada, арии из классических итальянских опер, мюзиклов "Кошки" и "Нотр Дам де Пари".
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