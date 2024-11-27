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После Берлина и Рима теноры из Италии спелись с крымским оркестром

После Берлина и Рима теноры из Италии спелись с крымским оркестром - РИА Новости Крым, 27.11.2024

После Берлина и Рима теноры из Италии спелись с крымским оркестром

Три итальянских оперных певца, которые приехали с гастролями в Крым в рамках программы "Романтические итальянские теноры", по достоинству оценили... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T07:10

2024-11-27T07:10

2024-11-27T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Три итальянских оперных певца, которые приехали с гастролями в Крым в рамках программы "Романтические итальянские теноры", по достоинству оценили профессионализм крымского академического симфонического оркестра Крымского концертного объединения.В свою очередь директор Крымского концертного объединения Олеся Костенко подчеркнула, что оркестр, о котором шла речь, насчитывает долгую музыкальную историю."Ему 87 лет. За этот срок, конечно, у нас было большое количество взаимодействий и с российскими, и с зарубежными музыкантами", – сказала она.Романтическое трио итальянских теноров, сложившееся еще в Италии в 2015 году и объехавшее весь мир, ранее работало с оркестрами театров оперы в Риме, Ла Фениче в Венеции. Также они сотрудничали с Королевским, Берлинским и Венским филармоническими оркестрами.Выступление трио посвящено легендам оперной сцены Энрико Карузо, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. Первый концерт состоялся в прошедшие выходные в Симферополе, на очереди Ялта и Севастополь.Артисты исполняют знаменитые Besame mucho, O' sole mio, Granada, арии из классических итальянских опер, мюзиклов "Кошки" и "Нотр Дам де Пари".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к РоссииВ Южной Америке и Африке хотят знать правду о Крыме – властиРоссия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, музыка, культура, искусство