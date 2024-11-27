https://crimea.ria.ru/20241127/mokryy-sneg-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-v-sredu-1142070111.html

Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в среду

Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму сохранится холодная погода. Без существенных осадков, лишь ночью местами пройдет небольшой мокрый снег. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T00:01

2024-11-27T00:01

2024-11-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142128700_0:297:960:837_1920x0_80_0_0_2990f3adde3e7be9eba769e8c161a293.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится холодная погода. Без существенных осадков, лишь ночью местами пройдет небольшой мокрый снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +4...+6 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут 0...+2, днем +7...+9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241124/zhdat-li-snega-v-krymu-na-novyy-god-i-kakoy-budet-zima-1142044033.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр