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Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в среду
Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится холодная погода. Без существенных осадков, лишь ночью местами пройдет небольшой мокрый снег. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T00:01
2024-11-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится холодная погода. Без существенных осадков, лишь ночью местами пройдет небольшой мокрый снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +4...+6 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут 0...+2, днем +7...+9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду гололедица и местами пройдет небольшой мокрый снег

00:01 27.11.2024
 
© КрымавтодорГололед на дорогах в Крыму
Гололед на дорогах в Крыму
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится холодная погода. Без существенных осадков, лишь ночью местами пройдет небольшой мокрый снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, в горах -4…-6, днем +4…+9 градусов, в горах 0…-3", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +4...+6 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут 0...+2, днем +7...+9 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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