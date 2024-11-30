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Белоусов обсудил с Ким Чен Ыном договор о партнерстве России и КНДР
Белоусов обсудил с Ким Чен Ыном договор о партнерстве России и КНДР - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Белоусов обсудил с Ким Чен Ыном договор о партнерстве России и КНДР
Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика заинтересованы в комплексном развитии союзнических отношений. Об этом в ходе переговоров с лидером КНДР... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T08:02
2024-11-30T08:02
2024-11-30T08:02
андрей белоусов
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
ким чен ын
политика
безопасность
министерство обороны рф
кндр (северная корея)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика заинтересованы в комплексном развитии союзнических отношений. Об этом в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил министр обороны России Андрей Белоусов.При этом он подчеркнул, что "сегодня Корея — одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику" благодаря своему лидеру.Белоусов напомнил, что дружба и сотрудничество РФ и КНДР "крепились при освобождении Кореи в 1945 году, в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов" еще почти 80 лет назад.Он также отметил, что на военный парад, который пройдет в Москве 9 Мая, приглашены подразделения вооруженных сил КНДР.Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР 29 ноября. В пятницу он провел встречу с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем, на которой отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии.Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудничество России с КНДР в военной сфере расширяется – БелоусовДля чего Россия и КНДР заключили договор о партнерствеЗачем нужен Договор о стратегическом партнерстве с КНДР - ответ Путина
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андрей белоусов, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, ким чен ын, политика, безопасность, министерство обороны рф, кндр (северная корея), новости
Белоусов обсудил с Ким Чен Ыном договор о партнерстве России и КНДР
Россия и КНДР заинтересованы в комплексном развитии союзных отношений – Белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика заинтересованы в комплексном развитии союзнических отношений. Об этом в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве наших стран подтверждает двустороннюю заинтересованность в комплексном развитии союзнических отношений. Признательны за приверженность курсу на углубление связей с Россией", — сказал Белоусов.
При этом он подчеркнул, что "сегодня Корея — одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику" благодаря своему лидеру.
Белоусов напомнил, что дружба и сотрудничество РФ и КНДР "крепились при освобождении Кореи в 1945 году, в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов" еще почти 80 лет назад.
"В следующем году Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации", — добавил глава Минобороны.
Он также отметил, что на военный парад, который пройдет в Москве 9 Мая, приглашены подразделения вооруженных сил КНДР.
Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР 29 ноября. В пятницу он провел встречу с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем, на которой отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии.
Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон
о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.
Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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