https://crimea.ria.ru/20241130/belousov-obsudil-s-kim-chen-ynom-dogovor-o-partnerstve-rossii-i-kndr-1142264737.html

Белоусов обсудил с Ким Чен Ыном договор о партнерстве России и КНДР

Белоусов обсудил с Ким Чен Ыном договор о партнерстве России и КНДР - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Белоусов обсудил с Ким Чен Ыном договор о партнерстве России и КНДР

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика заинтересованы в комплексном развитии союзнических отношений. Об этом в ходе переговоров с лидером КНДР... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T08:02

2024-11-30T08:02

2024-11-30T08:02

андрей белоусов

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

ким чен ын

политика

безопасность

министерство обороны рф

кндр (северная корея)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика заинтересованы в комплексном развитии союзнических отношений. Об этом в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил министр обороны России Андрей Белоусов.При этом он подчеркнул, что "сегодня Корея — одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику" благодаря своему лидеру.Белоусов напомнил, что дружба и сотрудничество РФ и КНДР "крепились при освобождении Кореи в 1945 году, в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов" еще почти 80 лет назад.Он также отметил, что на военный парад, который пройдет в Москве 9 Мая, приглашены подразделения вооруженных сил КНДР.Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР 29 ноября. В пятницу он провел встречу с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем, на которой отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии.Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудничество России с КНДР в военной сфере расширяется – БелоусовДля чего Россия и КНДР заключили договор о партнерствеЗачем нужен Договор о стратегическом партнерстве с КНДР - ответ Путина

кндр (северная корея)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, ким чен ын, политика, безопасность, министерство обороны рф, кндр (северная корея), новости