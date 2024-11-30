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В Севастополе появится новая пожарная часть - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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В Севастополе появится новая пожарная часть
В Севастополе появится новая пожарная часть - РИА Новости Крым, 30.11.2024
В Севастополе появится новая пожарная часть
В Севастополе на завершающей стадии строительство пожарного депо в селе Павловка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T09:54
2024-11-30T09:57
севастополь
михаил развожаев
госпрограмма социально-экономического развития крыма
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на завершающей стадии строительство пожарного депо в селе Павловка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, работы ведутся в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.В здании расположены помещение для пожарной техники и пост техобслуживания, мойка автомобилей, мастерские и технические помещения, диспетчерская, санузлы, класс инструктажа населения, помещения для мытья и сушки пожарных рукавов. Есть здесь также комнаты отдыха дежурной смены, малый конференц-зал, зал собраний, уборные, душевые, санузлы. Предусмотрено и четыре въезда и отдельное помещение для мытья спецмашин."На крыше пожарной части специалисты компании-подрядчика поставили зенитные фонари — это архитектурные конструкции, которые позволяют освещать помещения и коридоры при помощи солнечных лучей", - отметил губернатор.На прилегающей территории заканчивается обустройство комплекса для тренировок и подготовки к сдаче нормативов. Уже готовы беговые дорожки, баскетбольная площадка, тренировочная башня. Специалисты также выполнили озеленение, подключили освещение и обустроили парковку."Пожарная станция предназначена для обеспечения безопасности Орлиновского внутригородского муниципального округа. Объект будет работать на 15 населенных пунктов: села Гончарное, Резервное, Кизиловое, Колхозное, Новобобровка, Озерное, Орлиное, Павловка, Передовое, Подгорное, Родниковое, Россошанка, Тыловое, Широкое и ПГТ Ласпи — суммарно это территория в 83 квадратных километра", - добавил Развожаев.Работы планируют завершить до конца этого года. Площадь нового пожарного депо – четыре тысячи квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в ЯлтеКакие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятБюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, госпрограмма социально-экономического развития крыма, благоустройство, новости крыма, крым, стройка
В Севастополе появится новая пожарная часть

В Севастополе завершается строительство пожарного депо в селе Павловка

09:54 30.11.2024 (обновлено: 09:57 30.11.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевЗавершается строительство пожарного депо в селе Павловка в Севастополе
Завершается строительство пожарного депо в селе Павловка в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на завершающей стадии строительство пожарного депо в селе Павловка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его данным, работы ведутся в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

"На объекте работают 46 специалистов. Сейчас завершаются отделочные работы: идет покраска помещений и укладка финишных напольных покрытий, выполняется монтаж оконечных кабельных устройств, пусконаладочные работы, заканчивается благоустройство территории", - написал он в Telegram.

© Telegram Михаил РазвожаевЗавершается строительство пожарного депо в селе Павловка в Севастополе
Завершается строительство пожарного депо в селе Павловка в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Завершается строительство пожарного депо в селе Павловка в Севастополе
В здании расположены помещение для пожарной техники и пост техобслуживания, мойка автомобилей, мастерские и технические помещения, диспетчерская, санузлы, класс инструктажа населения, помещения для мытья и сушки пожарных рукавов. Есть здесь также комнаты отдыха дежурной смены, малый конференц-зал, зал собраний, уборные, душевые, санузлы. Предусмотрено и четыре въезда и отдельное помещение для мытья спецмашин.
"На крыше пожарной части специалисты компании-подрядчика поставили зенитные фонари — это архитектурные конструкции, которые позволяют освещать помещения и коридоры при помощи солнечных лучей", - отметил губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевЗавершается строительство пожарного депо в селе Павловка в Севастополе
Завершается строительство пожарного депо в селе Павловка в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Завершается строительство пожарного депо в селе Павловка в Севастополе
На прилегающей территории заканчивается обустройство комплекса для тренировок и подготовки к сдаче нормативов. Уже готовы беговые дорожки, баскетбольная площадка, тренировочная башня. Специалисты также выполнили озеленение, подключили освещение и обустроили парковку.
© Telegram Михаил РазвожаевЗавершается строительство пожарного депо в селе Павловка в Севастополе
Завершается строительство пожарного депо в селе Павловка в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Завершается строительство пожарного депо в селе Павловка в Севастополе
"Пожарная станция предназначена для обеспечения безопасности Орлиновского внутригородского муниципального округа. Объект будет работать на 15 населенных пунктов: села Гончарное, Резервное, Кизиловое, Колхозное, Новобобровка, Озерное, Орлиное, Павловка, Передовое, Подгорное, Родниковое, Россошанка, Тыловое, Широкое и ПГТ Ласпи — суммарно это территория в 83 квадратных километра", - добавил Развожаев.
Работы планируют завершить до конца этого года. Площадь нового пожарного депо – четыре тысячи квадратных метров.
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