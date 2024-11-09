https://crimea.ria.ru/20241109/putin-podpisal-zakon-o-ratifikatsii-dogovora-o-partnerstve-s-kndr-1141736713.html

Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР

Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T21:23

2024-11-09T21:23

2024-11-09T21:28

владимир путин (политик)

россия

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

кндр (северная корея)

политика

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем нужен Договор о стратегическом партнерстве с КНДР - ответ ПутинаВ ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерствеКНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян

https://crimea.ria.ru/20241025/delo-ne-v-ukraine-pochemu-zapad-pugaet-dogovor-mezhdu-rossiey-i-kndr-1141352956.html

россия

кндр (северная корея)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), политика, закон и право, новости