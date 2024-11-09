https://crimea.ria.ru/20241109/putin-podpisal-zakon-o-ratifikatsii-dogovora-o-partnerstve-s-kndr-1141736713.html
Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР
Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T21:23
2024-11-09T21:23
2024-11-09T21:28
владимир путин (политик)
россия
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
кндр (северная корея)
политика
закон и право
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/05/1141629955_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_118534ef19fc51e7a785928a94f3ad22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем нужен Договор о стратегическом партнерстве с КНДР - ответ ПутинаВ ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерствеКНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян
https://crimea.ria.ru/20241025/delo-ne-v-ukraine-pochemu-zapad-pugaet-dogovor-mezhdu-rossiey-i-kndr-1141352956.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/05/1141629955_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dcfe9e8e772510245e852bee42c3fe5f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), политика, закон и право, новости
Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР
Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР
21:23 09.11.2024 (обновлено: 21:28 09.11.2024)