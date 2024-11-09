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Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР
Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T21:23
2024-11-09T21:28
владимир путин (политик)
россия
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
кндр (северная корея)
политика
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем нужен Договор о стратегическом партнерстве с КНДР - ответ ПутинаВ ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерствеКНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян
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владимир путин (политик), россия, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), политика, закон и право, новости
Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР

Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

21:23 09.11.2024 (обновлено: 21:28 09.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года", - сказано в тексте документа.
Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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