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Россия докажет преступления наемников на своей территории
Россия докажет преступления наемников на своей территории - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Россия докажет преступления наемников на своей территории
Россия готовит доказательную базу преступлений иностранных наемников на территории России, заявил первый заместитель постоянного председателя России при ООН... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T20:11
2024-11-12T20:11
2024-11-12T20:11
дмитрий полянский
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Россия готовит доказательную базу преступлений иностранных наемников на территории России, заявил первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.Он подчеркнул важность документирования преступлений наемников на территории РФ, отметил, что эту работу ведут соответствующие органы и выразил уверенность в том, что Россия обязательно воспользуется этими доказательствами, чтобы привлечь преступников к ответственности.В октябре в Брянской области была отражена попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы. На теле одного из боевиков, который был ликвидирован при попытке вторгнуться в Брянскую область, обнаружена тату элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведполка спецназначения Сухопутных войск США. В ходе боевых действий четверо диверсантов были ликвидированы. У них обнаружили иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской областиНовости СВО: названо число приехавших на Украину наемниковРоссийские военные поразили лагерь иностранных наемников
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дмитрий полянский, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу
Россия докажет преступления наемников на своей территории
Полянский рассказал о подготовке доказательств преступлений наемников в ВСУ