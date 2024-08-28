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Российские военные поразили лагерь иностранных наемников - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Российские военные поразили лагерь иностранных наемников
Российские военные поразили лагерь иностранных наемников - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Российские военные поразили лагерь иностранных наемников
ВС РФ в зоне спецоперации поразили лагерь иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T12:13
2024-08-28T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ в зоне спецоперации поразили лагерь иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов, перечислили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30613 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17589 танков и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13720 орудий полевой артиллерии и минометов, 25312 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20240828/armiya-rossii-osvobodila-kamyshevku-v-dnr--1139936229.html
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу
Российские военные поразили лагерь иностранных наемников

Российские военные поразили лагерь иностранных наемников – Минобороны

12:13 28.08.2024 (обновлено: 12:45 28.08.2024)
 
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Взрыв - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ в зоне спецоперации поразили лагерь иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен лагерь иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах", – сказано в сообщении.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов, перечислили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30613 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17589 танков и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13720 орудий полевой артиллерии и минометов, 25312 единиц специальной военной автомобильной техники.
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