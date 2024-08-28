https://crimea.ria.ru/20240828/rossiyskie-voennye-porazili-lager-inostrannykh-naemnikov-1139936294.html

Российские военные поразили лагерь иностранных наемников

Российские военные поразили лагерь иностранных наемников - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Российские военные поразили лагерь иностранных наемников

ВС РФ в зоне спецоперации поразили лагерь иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T12:13

2024-08-28T12:13

2024-08-28T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ в зоне спецоперации поразили лагерь иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов, перечислили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30613 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17589 танков и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13720 орудий полевой артиллерии и минометов, 25312 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20240828/armiya-rossii-osvobodila-kamyshevku-v-dnr--1139936229.html

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу