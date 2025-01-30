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В Судаке газифицировали автовокзал - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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В Судаке газифицировали автовокзал
В Судаке газифицировали автовокзал - РИА Новости Крым, 30.01.2025
В Судаке газифицировали автовокзал
В Судаке завершили работы по газификации автостанции. Теперь в помещении вокзала будет тепло, сообщает Минтранс Республики Крым. РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T21:32
2025-01-30T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Судаке завершили работы по газификации автостанции. Теперь в помещении вокзала будет тепло, сообщает Минтранс Республики Крым.Автовокзал в Судаке был построен в в 1967 году и до сих полр на объекте не было автономного отопления. Помимо газификации, в здании теперь будет обеспечено горячее водоснабжение.В 2025 году запланирован капитальный ремонт автостанции "Ялта", ремонт кровли на автостанции "Красноперекопск", "Автокассе "Кировское" и остановочном пункте "Старый Крым", перечислили в ведомстве.В конце 2024 года в Феодосии был завершен капитальный ремонт автостанции. На объекте заменили все подземные коммуникации, проведен капремонт асфальтового покрытия и полностью отремонтирована платформа.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионыГде в Крыму появятся новые автостанцииЯлтинскую автостанцию отремонтируют за 480 миллионов: что сделают
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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судак, минтранс крыма, новости крыма, городская среда, благоустройство, отопление, транспорт, общественный транспорт
В Судаке газифицировали автовокзал

В Судаке в Крыму газифицировали здание городского автовокзала

21:32 30.01.2025
 
© Минтранс КрымаНа автостанции "Судак" завершены работы по газификации здания
На автостанции Судак завершены работы по газификации здания
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Судаке завершили работы по газификации автостанции. Теперь в помещении вокзала будет тепло, сообщает Минтранс Республики Крым.
"На автостанции "Судак" завершены работы по газификации здания. Сегодня, 30 января, был дан пуск газа и теперь автостанция будет отапливаться от газового котла, что позволит создать более комфортные условия для пассажиров и персонала", – сказано в сообщении пресс-службы.
Автовокзал в Судаке был построен в в 1967 году и до сих полр на объекте не было автономного отопления. Помимо газификации, в здании теперь будет обеспечено горячее водоснабжение.
В 2025 году запланирован капитальный ремонт автостанции "Ялта", ремонт кровли на автостанции "Красноперекопск", "Автокассе "Кировское" и остановочном пункте "Старый Крым", перечислили в ведомстве.
В конце 2024 года в Феодосии был завершен капитальный ремонт автостанции. На объекте заменили все подземные коммуникации, проведен капремонт асфальтового покрытия и полностью отремонтирована платформа.
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СудакМинтранс КрымаНовости КрымаГородская средаБлагоустройствоОтоплениеТранспортОбщественный транспорт
 
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