https://crimea.ria.ru/20250130/v-sudake-gazifitsirovali-avtovokzal-1143813995.html

В Судаке газифицировали автовокзал

В Судаке газифицировали автовокзал - РИА Новости Крым, 30.01.2025

В Судаке газифицировали автовокзал

В Судаке завершили работы по газификации автостанции. Теперь в помещении вокзала будет тепло, сообщает Минтранс Республики Крым. РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T21:32

2025-01-30T21:32

2025-01-30T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Судаке завершили работы по газификации автостанции. Теперь в помещении вокзала будет тепло, сообщает Минтранс Республики Крым.Автовокзал в Судаке был построен в в 1967 году и до сих полр на объекте не было автономного отопления. Помимо газификации, в здании теперь будет обеспечено горячее водоснабжение.В 2025 году запланирован капитальный ремонт автостанции "Ялта", ремонт кровли на автостанции "Красноперекопск", "Автокассе "Кировское" и остановочном пункте "Старый Крым", перечислили в ведомстве.В конце 2024 года в Феодосии был завершен капитальный ремонт автостанции. На объекте заменили все подземные коммуникации, проведен капремонт асфальтового покрытия и полностью отремонтирована платформа.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионыГде в Крыму появятся новые автостанцииЯлтинскую автостанцию отремонтируют за 480 миллионов: что сделают

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, минтранс крыма, новости крыма, городская среда, благоустройство, отопление, транспорт, общественный транспорт