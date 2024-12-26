https://crimea.ria.ru/20241226/komfortno-i-bezopasno-v-feodosii-proveli-kapremont-avtostantsii-1142943549.html

Комфортно и безопасно: в Феодосии провели капремонт автостанции

Комфортно и безопасно: в Феодосии провели капремонт автостанции - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Комфортно и безопасно: в Феодосии провели капремонт автостанции

Автостанция в Феодосии открыта после капитального ремонта платформ, который произведен на объекте впервые за 40 лет. Обновленный объект журналистам презентовали РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T15:48

2024-12-26T15:48

2024-12-26T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Автостанция в Феодосии открыта после капитального ремонта платформ, который произведен на объекте впервые за 40 лет. Обновленный объект журналистам презентовали в четверг.""Крымавтотранс" отмечает свое десятилетие и приурочил к этой дате открытие автостанции "Феодосия", где проведен капремонт асфальтового покрытия, полностью отремонтирована платформа. Теперь водителям и пассажирам будет удобно находиться на территории", - рассказал директор государственного унитарного предприятия Республики Крым "Автотранс" Вячеслав Мартынов.Первые работы по капремонту стартовали в сентябре, в декабре их полностью завершили. На объекте работали специалисты компании "Крымавтодор". Прежде, чем укладывать асфальт, в границах автостанции заменили все подземные внутренние коммуникации. На прилегающей территории со стороны улицы Энгельса обустроили дополнительно 15 парковочных мест. А еще на феодосийской автостанции стало безопаснее."Летом автостанция "Феодосия" принимает около 260 автобусов в сутки, зимой - до 170. Это одна из немногих автостанций в Крыму, которая работает круглосуточно. По нормам транспортной безопасности на таких крупных автостанциях должна располагаться специальная система безопасности. Это рамка и "Инфраскоп" со встроенным рентгеном: сотрудники транспортной безопасности могут видеть содержимое багажа", - рассказывает Мартынов.В рамках торжественного открытия на территории автостанции провели праздничную беспроигрышную лотерею для пассажиров с билетами и награждение сотрудников.Ремонт перрона произведен по республиканской адресной инвестиционной программе "Благоустройство", его стоимость составила около 18 млн рублей. В 2024 году по этой же программе в Крыму также отремонтированы автостанции "Курортная" и "Евпатория", остановочные пункты "Симеиз" и "Старый Крым". До конца года планируется закончить капитальный ремонт системы отопления автостанции "Евпатория" и газификацию здания автостанции "Судак". 24 декабря после капремонта была открыта автостанция "Бахчисарай", в октябре новая автостанция открылась после капремонта в селе Богатое Белогорского района Крыма.В новом году предприятие панирует провести капремонты на автостанциях в Ялте и Красноперекопске, а также ремонт кровли остановочных пунктов у автокасс в Кировском и Старом Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинскую автостанцию отремонтируют за 480 миллионов: что сделаютКрым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрутВ Крыму хотят построить первую в России автоматизированную автостанцию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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