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Трамп указал Зеленскому на место в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Трамп указал Зеленскому на место в переговорах по Украине
Трамп указал Зеленскому на место в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Трамп указал Зеленскому на место в переговорах по Украине
Присутствие Владимира Зеленского на встречах по мирному урегулированию на Украине "не так уж важно", заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции... РИА Новости Крым, 21.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Присутствие Владимира Зеленского на встречах по мирному урегулированию на Украине "не так уж важно", заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News.
сша
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дональд трамп, сша, владимир зеленский
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Трамп указал Зеленскому на место в переговорах по Украине

Присутствие Зеленского на переговорах по Украине не так важно – Трамп

19:14 21.02.2025 (обновлено: 19:19 21.02.2025)
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
Президент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Присутствие Владимира Зеленского на встречах по мирному урегулированию на Украине "не так уж важно", заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News.

"Он (Зеленский - ред.) жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим в Саудовской Аравии, пытаясь выступить посредником. Он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что он делает (предыдущий президент США Джо Байден - ред.). Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно", - приводит РИА Новости слова американского лидера.

 
Дональд ТрампСШАВладимир Зеленский
 
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