Трамп указал Зеленскому на место в переговорах по Украине

"Он (Зеленский - ред.) жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим в Саудовской Аравии, пытаясь выступить посредником. Он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что он делает (предыдущий президент США Джо Байден - ред.). Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно", - приводит РИА Новости слова американского лидера.