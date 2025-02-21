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Трамп указал Зеленскому на место в переговорах по Украине
Присутствие Зеленского на переговорах по Украине не так важно – Трамп
19:14 21.02.2025 (обновлено: 19:19 21.02.2025)
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Присутствие Владимира Зеленского на встречах по мирному урегулированию на Украине "не так уж важно", заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News.
"Он (Зеленский - ред.) жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим в Саудовской Аравии, пытаясь выступить посредником. Он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что он делает (предыдущий президент США Джо Байден - ред.). Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно", - приводит РИА Новости слова американского лидера.