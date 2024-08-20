https://crimea.ria.ru/20240820/yaltinskuyu-avtostantsiyu-otremontiruyut-za-480-millionov-chto-sdelayut-1139705823.html
Ялтинскую автостанцию отремонтируют за 480 миллионов: что сделают
Ялтинскую автостанцию отремонтируют за 480 миллионов: что сделают - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Ялтинскую автостанцию отремонтируют за 480 миллионов: что сделают
Здание автостанции "Ялта" отремонтируют за 480 миллионов бюджетных рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор ГУП РК "Крымавтотранс"... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T08:46
2024-08-20T08:46
2024-08-20T08:46
ялта
транспорт
радио "спутник в крыму"
крым
новости крыма
вячеслав мартынов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111651/03/1116510357_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd99310217aac2823ce7dc04eceb7d58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Здание автостанции "Ялта" отремонтируют за 480 миллионов бюджетных рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По его словам, сложность работ связана с несколькими факторами, и прежде всего особенностью здания. Оно довольно старое – 1966 года постройки, с гранитными ступенями. При этом не просто большое, четырехэтажное, а двухуровневое и расположено прямо у реки."В общем, что можно было сложного придумать – здесь", – отметил Мартынов.Поскольку предстоит капитальный ремонт, ничего пристраивать или сносить не будут, но некоторые новинки в архитектуре все-таки появятся, добавил он.По его словам, первые работы по приведению объекта в порядок уже начались. Пока они идут на цокольном этаже, "который аккуратно огорожен, чтобы не мешать деятельности автостанции".В свою основную стадию ремонт вступит ближе к окончанию курортного сезона, добавил Мартынов."К осени будут вынесены отдельно кассы с территории автостанции и будет там специальная отдельная площадка", – отметил он, выразив надежду на то, что для пассажиров "комфорт в критической степени не пострадает".Работы завершат в следующем году, сроки их окончания пока не называют."Не буду называть никаких месяцев, потому что работы предстоит очень много. И очень хочется верить, что все после останутся довольны", – заключил директор предприятия.О том, что автовокзал в Ялте отремонтируют в мае заявлял глава Совмина Юрий Гоцанюк. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимум В школах Крыма завершают установку систем безопасности
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111651/03/1116510357_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d4f83d8d7a6a4fefa3fd333a63d5b17.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, транспорт, крым, новости крыма, вячеслав мартынов
Ялтинскую автостанцию отремонтируют за 480 миллионов: что сделают
В здании Ялтинской автостанции начали капитальный ремонт – он обойдется в 480 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым.
Здание автостанции "Ялта" отремонтируют за 480 миллионов бюджетных рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
"Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк был на Ялтинской автостанции, осмотрел ее и объявил о том, что будет произведен там капитальный ремонт на колоссальную сумму – 480 млн рублей. Впервые в истории предприятия выделяется такая сумма на отдельно взятый объект", – сказал Мартынов.
По его словам, сложность работ связана с несколькими факторами, и прежде всего особенностью здания. Оно довольно старое – 1966 года постройки, с гранитными ступенями. При этом не просто большое, четырехэтажное, а двухуровневое и расположено прямо у реки.
"В общем, что можно было сложного придумать – здесь", – отметил Мартынов.
Поскольку предстоит капитальный ремонт, ничего пристраивать или сносить не будут, но некоторые новинки в архитектуре все-таки появятся, добавил он.
"В конструктиве здание будет в том же виде. Но какой-то ряд архитектурных решений порадует крымчан. Все будет приведено в нормативное состояние. Будут благоустроены и все прилегающие все площади, платформы и само здание", – рассказал Мартынов.
По его словам, первые работы по приведению объекта в порядок уже начались. Пока они идут на цокольном этаже, "который аккуратно огорожен, чтобы не мешать деятельности автостанции".
В свою основную стадию ремонт вступит ближе к окончанию курортного сезона, добавил Мартынов.
"К осени будут вынесены отдельно кассы с территории автостанции и будет там специальная отдельная площадка", – отметил он, выразив надежду на то, что для пассажиров "комфорт в критической степени не пострадает".
Работы завершат в следующем году, сроки их окончания пока не называют.
"Не буду называть никаких месяцев, потому что работы предстоит очень много. И очень хочется верить, что все после останутся довольны", – заключил директор предприятия.
О том, что автовокзал в Ялте отремонтируют в мае заявлял
глава Совмина Юрий Гоцанюк.
Читайте также на РИА Новости Крым: