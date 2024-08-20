https://crimea.ria.ru/20240820/yaltinskuyu-avtostantsiyu-otremontiruyut-za-480-millionov-chto-sdelayut-1139705823.html

Ялтинскую автостанцию отремонтируют за 480 миллионов: что сделают

Ялтинскую автостанцию отремонтируют за 480 миллионов: что сделают - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Ялтинскую автостанцию отремонтируют за 480 миллионов: что сделают

Здание автостанции "Ялта" отремонтируют за 480 миллионов бюджетных рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор ГУП РК "Крымавтотранс"... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T08:46

2024-08-20T08:46

2024-08-20T08:46

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вячеслав мартынов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Здание автостанции "Ялта" отремонтируют за 480 миллионов бюджетных рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По его словам, сложность работ связана с несколькими факторами, и прежде всего особенностью здания. Оно довольно старое – 1966 года постройки, с гранитными ступенями. При этом не просто большое, четырехэтажное, а двухуровневое и расположено прямо у реки."В общем, что можно было сложного придумать – здесь", – отметил Мартынов.Поскольку предстоит капитальный ремонт, ничего пристраивать или сносить не будут, но некоторые новинки в архитектуре все-таки появятся, добавил он.По его словам, первые работы по приведению объекта в порядок уже начались. Пока они идут на цокольном этаже, "который аккуратно огорожен, чтобы не мешать деятельности автостанции".В свою основную стадию ремонт вступит ближе к окончанию курортного сезона, добавил Мартынов."К осени будут вынесены отдельно кассы с территории автостанции и будет там специальная отдельная площадка", – отметил он, выразив надежду на то, что для пассажиров "комфорт в критической степени не пострадает".Работы завершат в следующем году, сроки их окончания пока не называют."Не буду называть никаких месяцев, потому что работы предстоит очень много. И очень хочется верить, что все после останутся довольны", – заключил директор предприятия.О том, что автовокзал в Ялте отремонтируют в мае заявлял глава Совмина Юрий Гоцанюк. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимум В школах Крыма завершают установку систем безопасности

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ялта, транспорт, крым, новости крыма, вячеслав мартынов