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Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимум - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимум
Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимум - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимум
Крым за десять лет получил более 1,7 трлн инвестиционных вливаний, при этом большая их часть – частные вложения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T14:12
2024-08-14T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Крым за десять лет получил более 1,7 трлн инвестиционных вливаний, при этом большая их часть – частные вложения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, дополнительным стимулом стало действие в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны, в рамках которой на полуострове зарегистрированы почти 1,5 тысячи участников, созданы более 100 тысяч рабочих мест, введены в эксплуатацию почти 6,3 тысячи объектов недвижимости."Напомню, в новых регионах мы тоже запустили свободную экономическую зону. Планы по привлечению инвестиций там не менее амбициозные", – написал Хуснуллин.Крым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов, сообщал ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.На территории Крыма и Севастополя закон о свободной экономической зоне принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов). Налоговые льготы и преференции для свободной экономической зоны в июне 2024 года введены также в регионах РФ, граничащих с Украиной, Донбассом и Новороссией.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготыЭксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и ПитераРейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидирует
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марат хуснуллин, новости крыма, крым, инвестиции, новости
Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимум

Крым получил более 1,7 триллиона инвестиций за десять лет – Хуснуллин

14:12 14.08.2024 (обновлено: 14:44 14.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Крым за десять лет получил более 1,7 трлн инвестиционных вливаний, при этом большая их часть – частные вложения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Более 1,7 трлн рублей инвестиций привлечено в экономику Республики Крым с 2014 года, в том числе 1 трлн рублей – внебюджетных. Причем, на сегодня объем частных инвестиций достиг самого высокого показателя за последние десять лет", – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера, дополнительным стимулом стало действие в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны, в рамках которой на полуострове зарегистрированы почти 1,5 тысячи участников, созданы более 100 тысяч рабочих мест, введены в эксплуатацию почти 6,3 тысячи объектов недвижимости.
"Напомню, в новых регионах мы тоже запустили свободную экономическую зону. Планы по привлечению инвестиций там не менее амбициозные", – написал Хуснуллин.
Крым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов, сообщал ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
На территории Крыма и Севастополя закон о свободной экономической зоне принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов). Налоговые льготы и преференции для свободной экономической зоны в июне 2024 года введены также в регионах РФ, граничащих с Украиной, Донбассом и Новороссией.
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