https://crimea.ria.ru/20240814/bolee-15-trillionov-za-desyat-let-krym-vyshel-na-investitsionnyy-maksimum-1139598334.html

Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимум

Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимум - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимум

Крым за десять лет получил более 1,7 трлн инвестиционных вливаний, при этом большая их часть – частные вложения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T14:12

2024-08-14T14:12

2024-08-14T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Крым за десять лет получил более 1,7 трлн инвестиционных вливаний, при этом большая их часть – частные вложения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, дополнительным стимулом стало действие в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны, в рамках которой на полуострове зарегистрированы почти 1,5 тысячи участников, созданы более 100 тысяч рабочих мест, введены в эксплуатацию почти 6,3 тысячи объектов недвижимости."Напомню, в новых регионах мы тоже запустили свободную экономическую зону. Планы по привлечению инвестиций там не менее амбициозные", – написал Хуснуллин.Крым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов, сообщал ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.На территории Крыма и Севастополя закон о свободной экономической зоне принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов). Налоговые льготы и преференции для свободной экономической зоны в июне 2024 года введены также в регионах РФ, граничащих с Украиной, Донбассом и Новороссией.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготыЭксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и ПитераРейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидирует

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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