https://crimea.ria.ru/20240622/signal-dlya-biznesa---chto-dadut-prigranichyu-nalogovye-lgoty-1138293257.html

Сигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы

Сигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Сигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы

Решение о налоговых преференциях в приграничных регионах России поможет регионам убедить "сомневающихся" инвесторов заходить на эти территории в условиях... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T17:43

2024-06-22T17:43

2024-06-22T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Решение о налоговых преференциях в приграничных регионах России поможет регионам убедить "сомневающихся" инвесторов заходить на эти территории в условиях повышенных рисков, связанных с проведением спецоперации. Такое мнение РИА Новости Крым выразила финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елена Вершицкая.Налоговые льготы и преференции для свободной экономической зоны вводятся в регионах РФ, граничащих с Украиной, Донбассом и Новороссией. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 июля 2024 года.Параллельно в регионах, приближенных к зоне проведения СВО, риски возрастают - здесь есть миграционный отток и угроза функционирования инфраструктуры. Такие условия отталкивают новых инвесторов или же заставляют более тщательно взвешивать все "за" и "против". Именно в этой связи новый закон эксперт считает актуальным, способным подтолкнуть в приграничье тех, кто потенциально хочет работать на этих территориях, но пока сомневается."Это определенный сигнал государства бизнесу, очень своевременный и нужный. По опыту Крыма, где СЭЗ работает с 2014 года, мы видим, что эти условия сработали хорошо, эффективность даже выше ожидаемой", - говорит Вершицкая.И добавляет, что на других территориях есть своя специфика - экономическая, структурно-территориальная."Но в любом случае появляется бонус для инвестора в виде льгот. Услышав такой сигнал от правительства часть инвесторов туда безусловно зайдет", - убеждена экономист.Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее анонсировал создание свободной экономической зоны на территории Белгородской, Курской, Брянской и ряда других приграничных областей страны. В том числе режим будет предусматривать освобождение бизнеса от уплаты налога на землю и не прибыль в федеральный бюджет.На территории Крыма и Севастополя закон о свободной экономической зоне принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ ввели мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионовЧто дает Херсонской области свободная экономическая зонаНа поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20240622/v-rf-vveli-moratoriy-na-vzyskanie-sredstv-s-gospredpriyatiy-novykh-regionov-1138292827.html

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