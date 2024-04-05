https://crimea.ria.ru/20240405/kakie-lgoty-poluchit-biznes-v-prigranichnykh-regionakh-rossii-v-ramkakh-sez-1136313020.html
Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ
Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ
На территории Белгородской, Курской и Брянской областей будет действовать режим свободной экономической зоны, предусматривающий в том числе освобождение бизнеса РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T15:57
2024-04-05T15:57
2024-04-05T16:01
михаил мишустин
экономика
белгородская область
курская область
брянская область
новости
свободная экономическая зона (сэз)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. На территории Белгородской, Курской и Брянской областей будет действовать режим свободной экономической зоны, предусматривающий в том числе освобождение бизнеса от уплаты налога на землю и не прибыль в федеральный бюджет. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.Режим СЭЗ позволит упростить привлечение частного капитала в промышленность, логистику, сферу информационных технологий и другие отрасли.В частности, инвесторов в этих регионах освободят от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет в течение 10 лет. Кроме того, предусмотрена скидка по платежам в бюджет региона.По решению субъекта предприниматели будут на три года освобождены от уплаты земельного налога.Кроме того, для бизнеса устанавливаются единые пониженные тарифы страховых взносов, все таможенные процедуры будут проходить с учетом особого правового режима.Реализацию инвестпроектов станут контролировать органы власти российских субъектов, наиболее заинтересованные в создании комфортных условий деятельности для участников СЭЗ.Глава правительства России ранее сообщил, что Крым и ряд приграничных регионов России дополнительно получат один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях.Читайте также на РИА Новости Крым:На поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублейДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗИнвесторы реализуют в Крыму проекты на 475 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, экономика, белгородская область, курская область, брянская область, новости, свободная экономическая зона (сэз)
Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ
Свободную экономическую зону создадут в Белгородской, Брянской и Курской областях
15:57 05.04.2024 (обновлено: 16:01 05.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. На территории Белгородской, Курской и Брянской областей будет действовать режим свободной экономической зоны, предусматривающий в том числе освобождение бизнеса от уплаты налога на землю и не прибыль в федеральный бюджет. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.
"Чтобы помочь бизнесу, предпринимателям, распространяем режим свободной экономической зоны. Это касается Белгородской, Курской и Брянской области, а также ряда других субъектов… Предстоит внести соответствующие корректировки в Налоговый кодекс и в законодательство о свободных экономических зонах", - сказал премьер-министр.
Режим СЭЗ позволит упростить привлечение частного капитала в промышленность, логистику, сферу информационных технологий и другие отрасли.
В частности, инвесторов в этих регионах освободят от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет в течение 10 лет. Кроме того, предусмотрена скидка по платежам в бюджет региона.
По решению субъекта предприниматели будут на три года освобождены от уплаты земельного налога.
Кроме того, для бизнеса устанавливаются единые пониженные тарифы страховых взносов, все таможенные процедуры будут проходить с учетом особого правового режима.
Реализацию инвестпроектов станут контролировать органы власти российских субъектов, наиболее заинтересованные в создании комфортных условий деятельности для участников СЭЗ.
"Рассчитываем, что принятые решения помогут в первую очередь предпринимателям не только снизить издержки, но и нарастить объемы производства продукции, услуг. Создать новые рабочие места и обеспечить граждан, которые живут там, в приграничных регионах, всем необходимым комплексом товаров и услуг", – подчеркнул Мишустин.
Глава правительства России ранее сообщил, что Крым и ряд приграничных регионов России дополнительно получат один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях.
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