https://crimea.ria.ru/20240405/kakie-lgoty-poluchit-biznes-v-prigranichnykh-regionakh-rossii-v-ramkakh-sez-1136313020.html

Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ

Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ

На территории Белгородской, Курской и Брянской областей будет действовать режим свободной экономической зоны, предусматривающий в том числе освобождение бизнеса РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T15:57

2024-04-05T15:57

2024-04-05T16:01

михаил мишустин

экономика

белгородская область

курская область

брянская область

новости

свободная экономическая зона (сэз)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. На территории Белгородской, Курской и Брянской областей будет действовать режим свободной экономической зоны, предусматривающий в том числе освобождение бизнеса от уплаты налога на землю и не прибыль в федеральный бюджет. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.Режим СЭЗ позволит упростить привлечение частного капитала в промышленность, логистику, сферу информационных технологий и другие отрасли.В частности, инвесторов в этих регионах освободят от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет в течение 10 лет. Кроме того, предусмотрена скидка по платежам в бюджет региона.По решению субъекта предприниматели будут на три года освобождены от уплаты земельного налога.Кроме того, для бизнеса устанавливаются единые пониженные тарифы страховых взносов, все таможенные процедуры будут проходить с учетом особого правового режима.Реализацию инвестпроектов станут контролировать органы власти российских субъектов, наиболее заинтересованные в создании комфортных условий деятельности для участников СЭЗ.Глава правительства России ранее сообщил, что Крым и ряд приграничных регионов России дополнительно получат один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях.Читайте также на РИА Новости Крым:На поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублейДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗИнвесторы реализуют в Крыму проекты на 475 млрд рублей

белгородская область

курская область

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, экономика, белгородская область, курская область, брянская область, новости, свободная экономическая зона (сэз)