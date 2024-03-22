https://crimea.ria.ru/20240322/na-podderzhku-promyshlennosti-novykh-regionov-napravyat-12-mlrd-rubley-1135930075.html

На поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублей

На поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.03.2024

На поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублей

На поддержку предприятий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей направят более 12 млрд рублей в течение ближайших трех лет... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T16:05

2024-03-22T16:05

2024-03-22T16:33

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. На поддержку предприятий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей направят более 12 млрд рублей в течение ближайших трех лет. Об этом в ходе форума "Интеграция - 2024" в Ростове-на-Дону заявил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.Замминистра отметил, что в новых регионах уже запущена работа на 160 промышленных предприятиях, создано более 11,5 тысяч рабочих мест. До конца года планируется запустить еще порядка 37 производств.Он также указал, что до конца следующего года на запущенных в работу предприятиях будет создано еще около двух тысяч рабочих мест.В настоящее время в новых регионах России работают более 500 промышленных предприятий, создано более 60 тысяч рабочих мест.Свободная экономическая зона на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей будет действовать до конца 2050 года. Стратегическая цель создания СЭЗ – обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов страны и повысить уровень и качество жизни граждан.Льготы и преференции резидентам СЭЗ разработаны с учетом отраслевой специфики регионов. В частности, будет действовать нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых – угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержкуПять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗ

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, промышленность россии, новости