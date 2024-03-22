https://crimea.ria.ru/20240322/na-podderzhku-promyshlennosti-novykh-regionov-napravyat-12-mlrd-rubley-1135930075.html
На поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублей
На поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.03.2024
На поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублей
На поддержку предприятий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей направят более 12 млрд рублей в течение ближайших трех лет... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T16:05
2024-03-22T16:05
2024-03-22T16:33
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
промышленность россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110947/81/1109478103_0:2:532:301_1920x0_80_0_0_d0222980f2a95c7418637c8ac5c44fde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. На поддержку предприятий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей направят более 12 млрд рублей в течение ближайших трех лет. Об этом в ходе форума "Интеграция - 2024" в Ростове-на-Дону заявил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.Замминистра отметил, что в новых регионах уже запущена работа на 160 промышленных предприятиях, создано более 11,5 тысяч рабочих мест. До конца года планируется запустить еще порядка 37 производств.Он также указал, что до конца следующего года на запущенных в работу предприятиях будет создано еще около двух тысяч рабочих мест.В настоящее время в новых регионах России работают более 500 промышленных предприятий, создано более 60 тысяч рабочих мест.Свободная экономическая зона на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей будет действовать до конца 2050 года. Стратегическая цель создания СЭЗ – обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов страны и повысить уровень и качество жизни граждан.Льготы и преференции резидентам СЭЗ разработаны с учетом отраслевой специфики регионов. В частности, будет действовать нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых – угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержкуПять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗ
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110947/81/1109478103_0:0:401:301_1920x0_80_0_0_5ac79c51cbfdfd750dd8c0a9d3848299.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, промышленность россии, новости
На поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублей
Предприятия новых регионов получат еще более 12 млрд рублей на развитие
16:05 22.03.2024 (обновлено: 16:33 22.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. На поддержку предприятий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей направят более 12 млрд рублей в течение ближайших трех лет. Об этом в ходе форума "Интеграция - 2024" в Ростове-на-Дону заявил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.
Замминистра отметил, что в новых регионах уже запущена работа на 160 промышленных предприятиях, создано более 11,5 тысяч рабочих мест. До конца года планируется запустить еще порядка 37 производств.
"Мы запустили предприятия, но теперь им нужна поддержка. Специально для этого мы создали фонд развития промышленности, наполнили его деньгами. В прошлом году это было два миллиарда рублей, поддержали 39 проектов. В этом году (объем помощи, - ред.) составит пять миллиардов рублей, будет поддержано 50 предприятий, – сказал Беспрозванных. – В целом на три года заложено 12 млрд рублей".
Он также указал, что до конца следующего года на запущенных в работу предприятиях будет создано еще около двух тысяч рабочих мест.
В настоящее время в новых регионах России работают более 500 промышленных предприятий, создано более 60 тысяч рабочих мест.
Свободная экономическая зона на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей будет действовать до конца 2050 года. Стратегическая цель создания СЭЗ – обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов страны и повысить уровень и качество жизни граждан.
Льготы и преференции резидентам СЭЗ разработаны с учетом отраслевой специфики регионов. В частности, будет действовать нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых – угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.
Читайте также на РИА Новости Крым: