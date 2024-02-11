https://crimea.ria.ru/20240211/agrarii-i-zhivotnovody-novykh-regionov-prodolzhat-poluchat-gospodderzhku-1134798013.html

Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержку

Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержку - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержку

Аграрии, животноводы и производители овощей и фруктов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получат дополнительную... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T09:11

2024-02-11T09:11

2024-02-11T09:11

новые регионы россии

правительство россии

михаил мишустин

сельское хозяйство

животноводство

продовольственная безопасность

агропромышленный комплекс (апк)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Аграрии, животноводы и производители овощей и фруктов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получат дополнительную государственную поддержку. Об этом в ходе заседания правительства России сообщил премьер Михаил Мишустин.Все инструменты ранее уже активно применялись и доказали свою эффективность, отметил премьер. В прошлом году такими возможностями воспользовались более тысячи сельхозпредприятий в новых субъектах."Рассчитываем, что такие меры позволят нарастить объемы агропродукции и, конечно, повысить ее качество", – подчеркнул Мишустин. Правительство продолжит оказывать необходимую помощь новым регионам, в том числе в восстановлении разрушенной инфраструктуры, создании рабочих мест и обеспечении нормальных условий жизни для граждан России, резюмировал он.В течение прошлого года сельхозпроизводители Херсонской области получили почти 1,7 миллиарда рублей государственных субсидий. Как сообщал глава регионального правительства Андрей Алексеенко, при участии Минсельхоза РФ в регионе введены новые виды господдержки, в частности, на сев яровых культур и производство ягод. Кроме того, существенно увеличены ставки субсидий на производство овощей.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – МишустинСельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаПоднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской области

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, правительство россии, михаил мишустин, сельское хозяйство, животноводство, продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс (апк), россия