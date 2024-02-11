Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержку
Аграриям и животноводам новых регионов продлили программы поддержки и субсидирования
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖивотноводческая ферма
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Аграрии, животноводы и производители овощей и фруктов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получат дополнительную государственную поддержку. Об этом в ходе заседания правительства России сообщил премьер Михаил Мишустин.
"Профинансируем сельхозпроизводителей в этих республиках и областях, чтобы увеличить объемы производства молока, картофеля и овощей, и проводить агротехнологические работы для получения хороших урожаев зерновых, – сказал Мишустин. – Предусмотрена поддержка и для организаций хлебопекарной промышленности".
Все инструменты ранее уже активно применялись и доказали свою эффективность, отметил премьер. В прошлом году такими возможностями воспользовались более тысячи сельхозпредприятий в новых субъектах.
"Рассчитываем, что такие меры позволят нарастить объемы агропродукции и, конечно, повысить ее качество", – подчеркнул Мишустин. Правительство продолжит оказывать необходимую помощь новым регионам, в том числе в восстановлении разрушенной инфраструктуры, создании рабочих мест и обеспечении нормальных условий жизни для граждан России, резюмировал он.
В течение прошлого года сельхозпроизводители Херсонской области получили почти 1,7 миллиарда рублей государственных субсидий. Как сообщал глава регионального правительства Андрей Алексеенко, при участии Минсельхоза РФ в регионе введены новые виды господдержки, в частности, на сев яровых культур и производство ягод. Кроме того, существенно увеличены ставки субсидий на производство овощей.
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