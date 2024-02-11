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Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержку - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержку
Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержку - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержку
Аграрии, животноводы и производители овощей и фруктов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получат дополнительную... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T09:11
2024-02-11T09:11
новые регионы россии
правительство россии
михаил мишустин
сельское хозяйство
животноводство
продовольственная безопасность
агропромышленный комплекс (апк)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Аграрии, животноводы и производители овощей и фруктов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получат дополнительную государственную поддержку. Об этом в ходе заседания правительства России сообщил премьер Михаил Мишустин.Все инструменты ранее уже активно применялись и доказали свою эффективность, отметил премьер. В прошлом году такими возможностями воспользовались более тысячи сельхозпредприятий в новых субъектах."Рассчитываем, что такие меры позволят нарастить объемы агропродукции и, конечно, повысить ее качество", – подчеркнул Мишустин. Правительство продолжит оказывать необходимую помощь новым регионам, в том числе в восстановлении разрушенной инфраструктуры, создании рабочих мест и обеспечении нормальных условий жизни для граждан России, резюмировал он.В течение прошлого года сельхозпроизводители Херсонской области получили почти 1,7 миллиарда рублей государственных субсидий. Как сообщал глава регионального правительства Андрей Алексеенко, при участии Минсельхоза РФ в регионе введены новые виды господдержки, в частности, на сев яровых культур и производство ягод. Кроме того, существенно увеличены ставки субсидий на производство овощей.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – МишустинСельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаПоднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской области
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новые регионы россии, правительство россии, михаил мишустин, сельское хозяйство, животноводство, продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс (апк), россия
Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержку

Аграриям и животноводам новых регионов продлили программы поддержки и субсидирования

09:11 11.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖивотноводческая ферма
Животноводческая ферма - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Аграрии, животноводы и производители овощей и фруктов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получат дополнительную государственную поддержку. Об этом в ходе заседания правительства России сообщил премьер Михаил Мишустин.

"Профинансируем сельхозпроизводителей в этих республиках и областях, чтобы увеличить объемы производства молока, картофеля и овощей, и проводить агротехнологические работы для получения хороших урожаев зерновых, – сказал Мишустин. – Предусмотрена поддержка и для организаций хлебопекарной промышленности".

Все инструменты ранее уже активно применялись и доказали свою эффективность, отметил премьер. В прошлом году такими возможностями воспользовались более тысячи сельхозпредприятий в новых субъектах.
"Рассчитываем, что такие меры позволят нарастить объемы агропродукции и, конечно, повысить ее качество", – подчеркнул Мишустин. Правительство продолжит оказывать необходимую помощь новым регионам, в том числе в восстановлении разрушенной инфраструктуры, создании рабочих мест и обеспечении нормальных условий жизни для граждан России, резюмировал он.
В течение прошлого года сельхозпроизводители Херсонской области получили почти 1,7 миллиарда рублей государственных субсидий. Как сообщал глава регионального правительства Андрей Алексеенко, при участии Минсельхоза РФ в регионе введены новые виды господдержки, в частности, на сев яровых культур и производство ягод. Кроме того, существенно увеличены ставки субсидий на производство овощей.
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Новые регионы РоссииПравительство РоссииМихаил МишустинСельское хозяйствоЖивотноводствоПродовольственная безопасностьАгропромышленный комплекс (АПК)Россия
 
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