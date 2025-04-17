https://crimea.ria.ru/20250417/voenkory-fedorchak-i-prokofeva-posmertno-nagrazhdeny-ordenom-muzhestva-1145761333.html

Военкоры Федорчак и Прокофьева посмертно награждены орденом Мужества

Военкоры Федорчак и Прокофьева посмертно награждены орденом Мужества - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Военкоры Федорчак и Прокофьева посмертно награждены орденом Мужества

Журналисты Федорчак, Прокофьева и Панов посмертно награждены орденом Мужества. Это следует из указа президента России Владимира Путина. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T16:18

2025-04-17T16:18

2025-04-17T16:28

александр федорчак

орден мужества

владимир путин (политик)

герои сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Журналисты Федорчак, Прокофьева и Панов посмертно награждены орденом Мужества. Это следует из указа президента России Владимира Путина.24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВОЖурналист из Крыма Александр Федорчак погиб в зоне спецоперацииОператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20250325/pogibshiy-zhurnalist-fedorchak-nagrazhden-ordenom-za-vernost-dolgu-1145218721.html

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александр федорчак, орден мужества, владимир путин (политик), герои сво, новости