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Военкоры Федорчак и Прокофьева посмертно награждены орденом Мужества - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Военкоры Федорчак и Прокофьева посмертно награждены орденом Мужества
Военкоры Федорчак и Прокофьева посмертно награждены орденом Мужества - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Военкоры Федорчак и Прокофьева посмертно награждены орденом Мужества
Журналисты Федорчак, Прокофьева и Панов посмертно награждены орденом Мужества. Это следует из указа президента России Владимира Путина. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T16:18
2025-04-17T16:28
александр федорчак
орден мужества
владимир путин (политик)
герои сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Журналисты Федорчак, Прокофьева и Панов посмертно награждены орденом Мужества. Это следует из указа президента России Владимира Путина.24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВОЖурналист из Крыма Александр Федорчак погиб в зоне спецоперацииОператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО
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александр федорчак, орден мужества, владимир путин (политик), герои сво, новости
Военкоры Федорчак и Прокофьева посмертно награждены орденом Мужества

Военкоры Федорчак, Прокофьева и Панов посмертно награждены орденом Мужества

16:18 17.04.2025 (обновлено: 16:28 17.04.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоеннослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества
Военнослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Журналисты Федорчак, Прокофьева и Панов посмертно награждены орденом Мужества. Это следует из указа президента России Владимира Путина.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Панова Андрея - телеоператора телерадиокомпании Вооруженных Сил РФ "Звезда", Прокофьеву Анну - корреспондента Первого канала, Сиркели Александра - водителя телерадиокомпании "Звезда", Федорчака Александра - корреспондента МИЦ "Известия"", - говорится в документе.
24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.
Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.
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