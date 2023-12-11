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Овощеводам Херсонской области в пять раз увеличили субсидирование - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Овощеводам Херсонской области в пять раз увеличили субсидирование
Овощеводам Херсонской области в пять раз увеличили субсидирование - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Овощеводам Херсонской области в пять раз увеличили субсидирование
В Херсонской области в пять раз увеличивают субсидии овощеводам, также расширены меры поддержки в отношении производителей плодово-ягодных культур. Об этом... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T12:19
2023-12-11T12:15
херсонская область
андрей алексеенко
поддержка аграриев
сельское хозяйство
новые регионы россии
субсидии
минсельхоз рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек- РИА Новости Крым. В Херсонской области в пять раз увеличивают субсидии овощеводам, также расширены меры поддержки в отношении производителей плодово-ягодных культур. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава правительства области Андрей Алексеенко. Ранее, по его словам, субсидирование касалось производителей клубники, малины, арбузов и дынь. Теперь мера распространится на предприятия, выращивающие смородину, ежевику, вишню, виноград, персики и другие культуры. Оформлять выплаты аграриям помогают специалисты мобильной группы Минсельхоза."Большую поддержку получают производители зерновых, молока, муки и хлеба. Всего принята уже 841 заявка на общую сумму 1,2 млрд рублей. Программа господдержки АПК области по поручению президента увеличена к прошлому году почти в десять раз", - добавил Алексеенко.Летом текущего года господдержка помогла фермерам Херсонской области собрать высокий урожай ранних зерновых: с первых месяцев весенних работ им начали выплачивать субсидии. Благодаря дополнительным денежным средствам было куплено топливо, удобрения и средства для защиты растений. Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без водыКак экстремальная погода в Крыму повлияет на урожайПомощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые
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96
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херсонская область, андрей алексеенко, поддержка аграриев , сельское хозяйство, новые регионы россии, субсидии, минсельхоз рф, новости
Овощеводам Херсонской области в пять раз увеличили субсидирование

В Херсонской области расширяют поддержку производителей овощей и фруктов

12:19 11.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрополка лука в Херсонской области
Прополка лука в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек- РИА Новости Крым. В Херсонской области в пять раз увеличивают субсидии овощеводам, также расширены меры поддержки в отношении производителей плодово-ягодных культур. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава правительства области Андрей Алексеенко.
"Чтобы поддержать наши хозяйства в непростой период, совместно с Минсельхозом России в пять раз увеличиваем субсидии производителям овощей. Также утверждена субсидия сразу на 16 плодово-ягодных культур",- написал глава регионального правительства в своем Telegram-канале.
Ранее, по его словам, субсидирование касалось производителей клубники, малины, арбузов и дынь. Теперь мера распространится на предприятия, выращивающие смородину, ежевику, вишню, виноград, персики и другие культуры. Оформлять выплаты аграриям помогают специалисты мобильной группы Минсельхоза.
"Большую поддержку получают производители зерновых, молока, муки и хлеба. Всего принята уже 841 заявка на общую сумму 1,2 млрд рублей. Программа господдержки АПК области по поручению президента увеличена к прошлому году почти в десять раз", - добавил Алексеенко.
Летом текущего года господдержка помогла фермерам Херсонской области собрать высокий урожай ранних зерновых: с первых месяцев весенних работ им начали выплачивать субсидии. Благодаря дополнительным денежным средствам было куплено топливо, удобрения и средства для защиты растений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Херсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без воды
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Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые
 
Херсонская областьАндрей АлексеенкоПоддержка аграриевСельское хозяйствоНовые регионы РоссииСубсидииМинсельхоз РФНовости
 
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