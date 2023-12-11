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Овощеводам Херсонской области в пять раз увеличили субсидирование

Овощеводам Херсонской области в пять раз увеличили субсидирование - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Овощеводам Херсонской области в пять раз увеличили субсидирование

В Херсонской области в пять раз увеличивают субсидии овощеводам, также расширены меры поддержки в отношении производителей плодово-ягодных культур. Об этом... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T12:19

2023-12-11T12:19

2023-12-11T12:15

херсонская область

андрей алексеенко

поддержка аграриев

сельское хозяйство

новые регионы россии

субсидии

минсельхоз рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек- РИА Новости Крым. В Херсонской области в пять раз увеличивают субсидии овощеводам, также расширены меры поддержки в отношении производителей плодово-ягодных культур. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава правительства области Андрей Алексеенко. Ранее, по его словам, субсидирование касалось производителей клубники, малины, арбузов и дынь. Теперь мера распространится на предприятия, выращивающие смородину, ежевику, вишню, виноград, персики и другие культуры. Оформлять выплаты аграриям помогают специалисты мобильной группы Минсельхоза."Большую поддержку получают производители зерновых, молока, муки и хлеба. Всего принята уже 841 заявка на общую сумму 1,2 млрд рублей. Программа господдержки АПК области по поручению президента увеличена к прошлому году почти в десять раз", - добавил Алексеенко.Летом текущего года господдержка помогла фермерам Херсонской области собрать высокий урожай ранних зерновых: с первых месяцев весенних работ им начали выплачивать субсидии. Благодаря дополнительным денежным средствам было куплено топливо, удобрения и средства для защиты растений. Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без водыКак экстремальная погода в Крыму повлияет на урожайПомощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, андрей алексеенко, поддержка аграриев , сельское хозяйство, новые регионы россии, субсидии, минсельхоз рф, новости