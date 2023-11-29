Рейтинг@Mail.ru
Как экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231129/kak-ekstremalnaya-pogoda-v-krymu-povliyaet-na-urozhay-1133159596.html
Как экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай
Как экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Как экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай
Штормовая погода может оказать благотворное влияние на посевы зерновых, если в ближайшие дни сохранится плюсовая температура воздуха и не будет осадков. Об этом РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T07:47
2023-11-29T07:47
эксклюзивы риа новости крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
людмила радченко
мнения
минсельхоз крыма
андрей савчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/13/59/135908_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f05933a2e20fabdf4302b20c659bc907.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Штормовая погода может оказать благотворное влияние на посевы зерновых, если в ближайшие дни сохранится плюсовая температура воздуха и не будет осадков. Об этом РИА Новости Крым рассказала замдиректора НИИ сельского хозяйства Республики Крым Людмила Радченко.По словам Людмилы Радченко, на протяжении длительного периода в Крыму не было дождей, и земля высохла. А во время предыдущих дождей и нынешних осадков она хорошо напиталась влагой.По данным Министерства сельского хозяйства Крыма, отрасль растениеводства не пострадала от прошедшего шторма и ураганного ветра. На полях не произошло выдувания почв, поскольку за несколько дней до этого прошли дожди и увлажнили верхний слой.Среди других отраслей сельского хозяйства, по словам министра, значительно пострадал рыбный промысел и в небольших масштабах – животноводство.Ранее Людмила Радченко объясняла, что аномально теплая и сухая осень оказывает негативное влияние на озимые культуры, но зимняя и весенняя погода может еще нивелировать этот эффект.18 ноября после прошедших дождей директор НИИСХ Крыма Владимир Паштецкий успокоил, что обилие влаги в почве и отсутствие заморозков дает аграриям надежду на хорошие всходы.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Сельское хозяйство будущего: пути развития, перспективы и потенциалВ Крыму увеличиваются площади ореховых садовКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/13/59/135908_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_072fda7d40bb8e65b4e4ea2d295710f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, людмила радченко, мнения, минсельхоз крыма, андрей савчук
Как экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай

Экстремальные ливни в Крыму пропитали почву влагой, угрозы урожаю нет

07:47 29.11.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУборка урожая яблок
Уборка урожая яблок - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Штормовая погода может оказать благотворное влияние на посевы зерновых, если в ближайшие дни сохранится плюсовая температура воздуха и не будет осадков. Об этом РИА Новости Крым рассказала замдиректора НИИ сельского хозяйства Республики Крым Людмила Радченко.

"С таким количеством осадков – наверное, такого эксперимента не ставил пока никто. Температуры пока держатся плюсовые, и по прогнозам еще будут сохраняться на уровне +10...+14, и это будет способствовать вегетации. Велика вероятность, что в ближайшее время озимые посевы взойдут на некоторых площадях, а на большом количестве площадей они уже взошли", – сказала Радченко.

По словам Людмилы Радченко, на протяжении длительного периода в Крыму не было дождей, и земля высохла. А во время предыдущих дождей и нынешних осадков она хорошо напиталась влагой.

"Почва, конечно, на сегодняшний день пропитана водой полностью. Есть отдельные места, какие-то ложбинки на полях, где вода стоит, там может быть вымокание всходов. Но таких нюансов немного, а в целом пока ничего страшного. Накопление влаги произошло хорошее, пока все хорошо, а что будет дальше по развитию – будем смотреть", – объяснила специалист.

По данным Министерства сельского хозяйства Крыма, отрасль растениеводства не пострадала от прошедшего шторма и ураганного ветра. На полях не произошло выдувания почв, поскольку за несколько дней до этого прошли дожди и увлажнили верхний слой.

"Мы не видим никакой угрозы урожаю. У нас сейчас посеяны ячмень и пшеница, они в фазе роста находятся и не пострадали: нет ни сноса земли, никакого другого ущерба. Основное у нас – это виноградники и яблони. По ним вообще нет никаких замечаний. Последствия урагана не скажутся и на урожае клубники", – сказал министр сельского хозяйства Андрей Савчук.

Среди других отраслей сельского хозяйства, по словам министра, значительно пострадал рыбный промысел и в небольших масштабах – животноводство.
Ранее Людмила Радченко объясняла, что аномально теплая и сухая осень оказывает негативное влияние на озимые культуры, но зимняя и весенняя погода может еще нивелировать этот эффект.
18 ноября после прошедших дождей директор НИИСХ Крыма Владимир Паштецкий успокоил, что обилие влаги в почве и отсутствие заморозков дает аграриям надежду на хорошие всходы.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сельское хозяйство будущего: пути развития, перспективы и потенциал
В Крыму увеличиваются площади ореховых садов
Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаЛюдмила РадченкоМненияМинсельхоз КрымаАндрей Савчук
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52Афера на 57 миллионов рублей: в Ростове-на-Дону раскрыли крупную ОПГ
08:14Проезд по Крымскому мосту: данные на утро среды
08:06Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
07:47Как экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай
07:35Новый шторм в Крыму оставил без света 1850 человек
07:27В уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленость
07:16Крылатые ракеты Черноморского флота ударили по инфраструктуре ВСУ - видео
07:01Зачем Европа вооружается и кто ее остановит – эксперт
06:26Названы три "кита" иммунитета
06:04Прошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 года
00:01Сильные дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 29 ноября
23:16Главное за день: 28 ноября
22:58Главные новости Крыма: 28 ноября
22:42Как изменится экосистема Черного моря после мощного шторма
22:30Разрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма
22:16Заболеваемость COVID-19 растет: ситуация в стране и мире
21:55Как получить компенсацию ущерба от шторма в Севастополе
21:36Два пассажира автобуса пострадали в аварии с иномаркой в Севастополе
21:13Россия никогда не имела цели завоевания Украины - Мединский
Лента новостейМолния