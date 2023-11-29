https://crimea.ria.ru/20231129/kak-ekstremalnaya-pogoda-v-krymu-povliyaet-na-urozhay-1133159596.html
Как экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай
Как экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Как экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай
Штормовая погода может оказать благотворное влияние на посевы зерновых, если в ближайшие дни сохранится плюсовая температура воздуха и не будет осадков. Об этом РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T07:47
2023-11-29T07:47
2023-11-29T07:47
эксклюзивы риа новости крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
людмила радченко
мнения
минсельхоз крыма
андрей савчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Штормовая погода может оказать благотворное влияние на посевы зерновых, если в ближайшие дни сохранится плюсовая температура воздуха и не будет осадков. Об этом РИА Новости Крым рассказала замдиректора НИИ сельского хозяйства Республики Крым Людмила Радченко.По словам Людмилы Радченко, на протяжении длительного периода в Крыму не было дождей, и земля высохла. А во время предыдущих дождей и нынешних осадков она хорошо напиталась влагой.По данным Министерства сельского хозяйства Крыма, отрасль растениеводства не пострадала от прошедшего шторма и ураганного ветра. На полях не произошло выдувания почв, поскольку за несколько дней до этого прошли дожди и увлажнили верхний слой.Среди других отраслей сельского хозяйства, по словам министра, значительно пострадал рыбный промысел и в небольших масштабах – животноводство.Ранее Людмила Радченко объясняла, что аномально теплая и сухая осень оказывает негативное влияние на озимые культуры, но зимняя и весенняя погода может еще нивелировать этот эффект.18 ноября после прошедших дождей директор НИИСХ Крыма Владимир Паштецкий успокоил, что обилие влаги в почве и отсутствие заморозков дает аграриям надежду на хорошие всходы.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Сельское хозяйство будущего: пути развития, перспективы и потенциалВ Крыму увеличиваются площади ореховых садовКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, людмила радченко, мнения, минсельхоз крыма, андрей савчук
Как экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай
Экстремальные ливни в Крыму пропитали почву влагой, угрозы урожаю нет