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Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
В случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы,... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T08:38
2023-06-07T08:38
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крым
разрушение каховской гэс
каховская гэс
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы, рассказала РИА Новости Крым замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.По словам Людмилы Радченко, небольшой участок семенников сахарной свеклы – 14 гектаров – в прошлом году посеяли и в НИИ сельского хозяйства Крыма. Рассчитывали на днепровскую воду. Но в целом, заверила Людмила Радченко, большой беды не будет, поскольку аграрии еще не успели перейти на орошение из Северо-Крымского канала.С 2020 года площадь сева семенников сахарной свеклы в республике увеличилась в 4 раза, сообщается минсельхоз Крыма. В 2020 году было посеяно на семена 98,5 гектаров, во все последующие годы площадь увеличивалась в среднем на сотню гектаров. В 2023 году было посеяно 440 гектаров семенников сахарной свеклы.Россия до сих пор обеспечивает лишь четверть потребности рынка в семенах сахарной свеклы. "Доктрина продовольственной безопасности", принятая в 2010 году, поставила перед аграриями задачу к 2030 году обеспечить страну посевным материалом отечественного производства на 75%.По данным РИА Новости, всего 24% посевных площадей этой культуры засеваются семенами, выращенными в России, причем из них семена отечественной селекции составляют 1%. Остальное — импорт. Главные поставщики семян — Франция и Германия. В прошлом году (2021 – ред.) оттуда ввезли 1,9 и 1,3 тонны соответственно. География основных селекционеров шире: Бельгия, Дания, США и другие не самые дружественные страны.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: история, значение, мощностьГрозит ли Крыму дефицит водыГрозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС
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крым, разрушение каховской гэс, каховская гэс, сельское хозяйство, крымский рис, минспорта крыма, общество, урожай зерновых культур, урожай в крыму, северо-крымский канал
Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае

Рис и свекла в Крыму находятся в зоне риска из-за падения уровня Северо-Крымского канала

08:38 07.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Акимов / Перейти в фотобанкРис
Рис - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Владимир Акимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы, рассказала РИА Новости Крым замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.
"Рис в первую очередь, это однозначно. Потом сахарная свекла, эта такая культура, которая стратегически очень важна сегодня для России. В Крыму несколько предприятий выращивают сахарную свеклу на семена, и сейчас она как раз начинает цветение. Это та фаза, когда ее надо поливать очень часто. Без полива, конечно, урожай семян будет невозможно получить", - сказала она.
По словам Людмилы Радченко, небольшой участок семенников сахарной свеклы – 14 гектаров – в прошлом году посеяли и в НИИ сельского хозяйства Крыма. Рассчитывали на днепровскую воду. Но в целом, заверила Людмила Радченко, большой беды не будет, поскольку аграрии еще не успели перейти на орошение из Северо-Крымского канала.
"Сады-виноградники поливались в основном не из канала, а из скважин. И в целом у нас еще не было массового полива из Северо-Крымского канала, поскольку оросительные каналы еще не успели восстановить и ими пользовались довольно мало", - успокоила Людмила Радченко.
Грузовик на трассе - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Вчера, 17:58
Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в Крым
С 2020 года площадь сева семенников сахарной свеклы в республике увеличилась в 4 раза, сообщается минсельхоз Крыма. В 2020 году было посеяно на семена 98,5 гектаров, во все последующие годы площадь увеличивалась в среднем на сотню гектаров. В 2023 году было посеяно 440 гектаров семенников сахарной свеклы.
Россия до сих пор обеспечивает лишь четверть потребности рынка в семенах сахарной свеклы. "Доктрина продовольственной безопасности", принятая в 2010 году, поставила перед аграриями задачу к 2030 году обеспечить страну посевным материалом отечественного производства на 75%.
По данным РИА Новости, всего 24% посевных площадей этой культуры засеваются семенами, выращенными в России, причем из них семена отечественной селекции составляют 1%. Остальное — импорт. Главные поставщики семян — Франция и Германия. В прошлом году (2021 – ред.) оттуда ввезли 1,9 и 1,3 тонны соответственно. География основных селекционеров шире: Бельгия, Дания, США и другие не самые дружественные страны.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭССельское хозяйствоКрымский рисМинспорта КрымаОбществоУрожай зерновых культурУрожай в КрымуСеверо-Крымский канал
 
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