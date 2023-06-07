https://crimea.ria.ru/20230607/kak-padenie-urovnya-vody-v-severo-krymskom-kanale-otrazitsya-na-urozhae-1129223610.html

Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае

Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае

В случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы,... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T08:38

2023-06-07T08:38

2023-06-07T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы, рассказала РИА Новости Крым замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.По словам Людмилы Радченко, небольшой участок семенников сахарной свеклы – 14 гектаров – в прошлом году посеяли и в НИИ сельского хозяйства Крыма. Рассчитывали на днепровскую воду. Но в целом, заверила Людмила Радченко, большой беды не будет, поскольку аграрии еще не успели перейти на орошение из Северо-Крымского канала.С 2020 года площадь сева семенников сахарной свеклы в республике увеличилась в 4 раза, сообщается минсельхоз Крыма. В 2020 году было посеяно на семена 98,5 гектаров, во все последующие годы площадь увеличивалась в среднем на сотню гектаров. В 2023 году было посеяно 440 гектаров семенников сахарной свеклы.Россия до сих пор обеспечивает лишь четверть потребности рынка в семенах сахарной свеклы. "Доктрина продовольственной безопасности", принятая в 2010 году, поставила перед аграриями задачу к 2030 году обеспечить страну посевным материалом отечественного производства на 75%.По данным РИА Новости, всего 24% посевных площадей этой культуры засеваются семенами, выращенными в России, причем из них семена отечественной селекции составляют 1%. Остальное — импорт. Главные поставщики семян — Франция и Германия. В прошлом году (2021 – ред.) оттуда ввезли 1,9 и 1,3 тонны соответственно. География основных селекционеров шире: Бельгия, Дания, США и другие не самые дружественные страны.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: история, значение, мощностьГрозит ли Крыму дефицит водыГрозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС

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