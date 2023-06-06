https://crimea.ria.ru/20230606/aleshki-posle-udarov-vsu-po-kakhovskoy-ges-zatoplenie-evakuatsiya-i-pozhar-1129209723.html

Алешки после ударов ВСУ по Каховской ГЭС: затопление, эвакуация и пожар

Алешки после ударов ВСУ по Каховской ГЭС: затопление, эвакуация и пожар - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Алешки после ударов ВСУ по Каховской ГЭС: затопление, эвакуация и пожар

В Алешках Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС вода прибывает и уже затапливает дома в прибрежной зоне в окрестных селах, идет эвакуация... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T11:34

2023-06-06T11:34

2023-06-06T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Алешках Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС вода прибывает и уже затапливает дома в прибрежной зоне в окрестных селах, идет эвакуация жителей. Об этом РИА Новости Крым сообщил мэр города Георгий Журавко, назвав ситуацию сложной и непредсказуемой.Все о последствиях удара ВСУ по Каховской ГЭС читайте тут>>>По словам Журавко, в самих Алешках ситуация пока не так критична, но в окрестных селах ситуация уже хуже.При этом обстрелы ВСУ,по словам мэра, не прекращаются. Один из недавних прилетов вызвал пожар в лесу.Он отметил, что не покидает города: "Я отсюда не выезжаю".В ночь на вторник, 6 июня, ВСУ нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции, в результате чего были разрушены задвижки, и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды поднялся от 2 до 5 метров по городу и ниже по течению, угрозы для мирных граждан существуют, но службы стараются минимизировать".Позже председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко информировал, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России, и на данный момент "ситуация под полным контролем".Алексеенко отметил, что в зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории. Это 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре."Главами муниципальных образований организовано информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов", – заявил Алексеенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей Как скажется повреждение Каховской ГЭС на водоснабжении СевастополяВласти рассказали о ситуации с водой в Крыму после удара по Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230606/vozmozhno-li-dalneyshee-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--ekspert-1129209504.html

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херсонская область

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

алешки, георгий журавко, херсонская область, разрушение каховской гэс, каховская гэс, новые регионы россии, происшествия