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Как скажется повреждение Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя

Как скажется повреждение Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Как скажется повреждение Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя

Повреждения Каховской ГЭС никак не отразится на водоснабжении Севастополя. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T09:33

2023-06-06T09:33

2023-06-06T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Повреждения Каховской ГЭС никак не отразится на водоснабжении Севастополя. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Он также подчеркнул, что украинские Telegram-каналы могут попытаться начать сеять панику, чтобы "выжать из этой ситуации все". В этой связи глава региона напомнил, что следует доверять только официальным источникам информации.В ночь на 6 июня украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что необходимости в эвакуации людей нет. При этом высока вероятность, что разрушения отразятся на поставке воды по Северо-Крымскому каналу.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭСЧто будет, если взорвут Каховскую ГЭСКаховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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