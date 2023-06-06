Рейтинг@Mail.ru
Как скажется повреждение Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230606/kak-skazhetsya-povrezhdenie-kakhovskoy-ges-na-vodosnabzhenii-sevastopolya-1129202598.html
Как скажется повреждение Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя
Как скажется повреждение Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Как скажется повреждение Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя
Повреждения Каховской ГЭС никак не отразится на водоснабжении Севастополя. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T09:33
2023-06-06T10:28
каховская гэс
новая каховка
севастополь
михаил развожаев
вода в крыму
водохранилища крыма
новости
крым
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119526293_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e351f64ed1d1d5151f1d5ab310a34a14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Повреждения Каховской ГЭС никак не отразится на водоснабжении Севастополя. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Он также подчеркнул, что украинские Telegram-каналы могут попытаться начать сеять панику, чтобы "выжать из этой ситуации все". В этой связи глава региона напомнил, что следует доверять только официальным источникам информации.В ночь на 6 июня украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что необходимости в эвакуации людей нет. При этом высока вероятность, что разрушения отразятся на поставке воды по Северо-Крымскому каналу.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭСЧто будет, если взорвут Каховскую ГЭСКаховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят
новая каховка
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119526293_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e595cf55673dd4c2fb24c0647256d66e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
каховская гэс, новая каховка, севастополь, михаил развожаев, вода в крыму, водохранилища крыма, новости, крым, новости крыма, происшествия, разрушение каховской гэс
Как скажется повреждение Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя

Развожаев: повреждения Каховской ГЭС не отразится на водоснабжении Севастополя

09:33 06.06.2023 (обновлено: 10:28 06.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукЧернореченское водохранилище
Чернореченское водохранилище - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Повреждения Каховской ГЭС никак не отразится на водоснабжении Севастополя. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"На водоснабжении Севастополя повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения", – написал в Telegram Развожаев.
Он также подчеркнул, что украинские Telegram-каналы могут попытаться начать сеять панику, чтобы "выжать из этой ситуации все". В этой связи глава региона напомнил, что следует доверять только официальным источникам информации.
В ночь на 6 июня украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что необходимости в эвакуации людей нет. При этом высока вероятность, что разрушения отразятся на поставке воды по Северо-Крымскому каналу.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭС
Что будет, если взорвут Каховскую ГЭС
Каховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят
 
Каховская ГЭСНовая КаховкаСевастопольМихаил РазвожаевВода в КрымуВодохранилища КрымаНовостиКрымНовости КрымаПроисшествияРазрушение Каховской ГЭС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ситуации
10:47Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного
10:45Власти рассказали о ситуации с водой в Крыму после удара по Каховской ГЭС
10:41Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки
10:16Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС
10:10Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
09:41Удар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей
09:33Как скажется повреждение Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя
09:28Симферополь "замер" в пробках из-за обрыва кабеля сети
09:00В Херсонской области пресечена попытка высадки десанта ВСУ
08:55"Ай да Пушкин!"
08:41Когда подводные роботы заменят водолазов
08:37Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС
08:29Пушкин и Крым: "… земли полуденной волшебные края"
08:15Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в Крыму
07:51Никакой паники нет: глава Новой Каховки о ситуации после удара по ГЭС
07:41"Говорильня" для амеб: эксперт о заявлении Лондона по захвату Крыма
07:22Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов
07:01ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС
07:01Крымчане могут пройти диспансеризацию прямо на работе
Лента новостейМолния