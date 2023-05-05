https://crimea.ria.ru/20230505/uroven-vody-v-kakhovskom-vodokhranilische-podnyalsya--est-li-risk-dlya-ges-1128566008.html
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭС
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭС - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭС
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся, вероятнее всего, из-за открытия шлюзов в подконтрольных Киеву регионах, однако ВСУ постоянными обстрелами не... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T18:18
2023-05-05T18:18
2023-05-05T18:01
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всу (вооруженные силы украины)
каховская гэс
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НОВАЯ КАХОВКА, 5 мая – РИА Новости Крым. Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся, вероятнее всего, из-за открытия шлюзов в подконтрольных Киеву регионах, однако ВСУ постоянными обстрелами не позволяют сотрудникам Каховской ГЭС вести восстановительные работы и регулировать сбросы воды. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.В Запорожской области накануне сообщили об угрозе затопления населенных пунктов на левом берегу Днепра из-за критического уровня воды в Каховском водохранилище. Причина - половодье и неконтролируемый сброс с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС. Он предупредил, что повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов.ВСУ продолжают ежедневно обстреливать шлюзы Каховской ГЭС, отметил Леонтьев. По его словам, большая часть территории Новокаховского округа находится ниже по течению реки, и там не фиксируют угрожающего подъема воды."К огромному сожалению, постоянные ежедневные обстрелы из всех видов оружия не позволяют провести работы по восстановлению целостности и сохранности этой ГЭС, потому что обычно в такой ситуации сброс воды увеличивается. Территория нашего Новокаховского округа на 90% находится ниже по течению, поэтому мы не наблюдаем катастрофичного подъема воды. У нас в принципе все спокойно. Населенные пункты, которые находятся выше по течению, люди и объекты, они, безусловно, находятся под угрозой", - добавил он.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Под постоянным контролем: мэр Новой Каховки рассказал о состоянии ГЭСГлава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший
новая каховка
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Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – власти
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – власти
2023-05-05T18:18
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новая каховка, новые регионы россии, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), каховская гэс, новости, владимир леонтьев, безопасность, украина, россия, видео
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭС
Мэр Новой Каховки: подъем уровня воды в Каховском водохранилище грозит подтоплениями
НОВАЯ КАХОВКА, 5 мая – РИА Новости Крым.
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся, вероятнее всего, из-за открытия шлюзов в подконтрольных Киеву регионах, однако ВСУ постоянными обстрелами не позволяют сотрудникам Каховской ГЭС вести восстановительные работы и регулировать сбросы воды. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
В Запорожской области накануне сообщили об угрозе затопления населенных пунктов на левом берегу Днепра из-за критического уровня воды в Каховском водохранилище. Причина - половодье и неконтролируемый сброс с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС. Он предупредил, что повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов.
"Риск такой есть. Уровень воды в Каховском водохранилище на самом деле поднялся, причин несколько, но главная – то, что искусственно киевские власти пытались сдерживать в течение долгого времени и сейчас вынуждены, так как затопление было в Киеве выше по течению, сбрасывать эту воду. Каховская ГЭС, безусловно, находится под надежной охраной и обороной", - сказал Леонтьев.
ВСУ продолжают ежедневно обстреливать шлюзы Каховской ГЭС, отметил Леонтьев. По его словам, большая часть территории Новокаховского округа находится ниже по течению реки, и там не фиксируют угрожающего подъема воды.
"К огромному сожалению, постоянные ежедневные обстрелы из всех видов оружия не позволяют провести работы по восстановлению целостности и сохранности этой ГЭС, потому что обычно в такой ситуации сброс воды увеличивается. Территория нашего Новокаховского округа на 90% находится ниже по течению, поэтому мы не наблюдаем катастрофичного подъема воды. У нас в принципе все спокойно. Населенные пункты, которые находятся выше по течению, люди и объекты, они, безусловно, находятся под угрозой", - добавил он.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.
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