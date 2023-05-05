https://crimea.ria.ru/20230505/uroven-vody-v-kakhovskom-vodokhranilische-podnyalsya--est-li-risk-dlya-ges-1128566008.html

Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭС

Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭС - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭС

Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся, вероятнее всего, из-за открытия шлюзов в подконтрольных Киеву регионах, однако ВСУ постоянными обстрелами не... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T18:18

2023-05-05T18:18

2023-05-05T18:01

эксклюзивы риа новости крым

новая каховка

новые регионы россии

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

каховская гэс

новости

владимир леонтьев

безопасность

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128566197_0:54:786:496_1920x0_80_0_0_e71cc32057acde14f4265d5ae73d8ce2.jpg.webp

НОВАЯ КАХОВКА, 5 мая – РИА Новости Крым. Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся, вероятнее всего, из-за открытия шлюзов в подконтрольных Киеву регионах, однако ВСУ постоянными обстрелами не позволяют сотрудникам Каховской ГЭС вести восстановительные работы и регулировать сбросы воды. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.В Запорожской области накануне сообщили об угрозе затопления населенных пунктов на левом берегу Днепра из-за критического уровня воды в Каховском водохранилище. Причина - половодье и неконтролируемый сброс с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС. Он предупредил, что повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов.ВСУ продолжают ежедневно обстреливать шлюзы Каховской ГЭС, отметил Леонтьев. По его словам, большая часть территории Новокаховского округа находится ниже по течению реки, и там не фиксируют угрожающего подъема воды."К огромному сожалению, постоянные ежедневные обстрелы из всех видов оружия не позволяют провести работы по восстановлению целостности и сохранности этой ГЭС, потому что обычно в такой ситуации сброс воды увеличивается. Территория нашего Новокаховского округа на 90% находится ниже по течению, поэтому мы не наблюдаем катастрофичного подъема воды. У нас в принципе все спокойно. Населенные пункты, которые находятся выше по течению, люди и объекты, они, безусловно, находятся под угрозой", - добавил он.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Под постоянным контролем: мэр Новой Каховки рассказал о состоянии ГЭСГлава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший

новая каховка

новые регионы россии

херсонская область

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – власти Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – власти 2023-05-05T18:18 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, новые регионы россии, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), каховская гэс, новости, владимир леонтьев, безопасность, украина, россия, видео