https://crimea.ria.ru/20250203/v-moskve-provedut-intervidenie--putin-podpisal-ukaz-1143880898.html

В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ

В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ - РИА Новости Крым, 03.02.2025

В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" в Москве и Подмосковье в этом году. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T18:14

2025-02-03T18:14

2025-02-03T18:14

владимир путин (политик)

дмитрий чернышенко

"интервидение"

новости

культура

музыка

общество

конкурс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/18/1143638921_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_c4ab6b23e72dcda7ccf1a404aafcef15.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" в Москве и Подмосковье в этом году. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Председателем оргкомитета, который поручено создать правительству РФ, назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученыхИльдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в СевастополеПолюбил Крым: регент хора собора в Херсонесе - об обстрелах и попсе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дмитрий чернышенко, "интервидение", новости, культура, музыка, общество, конкурс