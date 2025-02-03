Рейтинг@Mail.ru
В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250203/v-moskve-provedut-intervidenie--putin-podpisal-ukaz-1143880898.html
В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ
В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ - РИА Новости Крым, 03.02.2025
В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" в Москве и Подмосковье в этом году. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T18:14
2025-02-03T18:14
владимир путин (политик)
дмитрий чернышенко
"интервидение"
новости
культура
музыка
общество
конкурс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/18/1143638921_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_c4ab6b23e72dcda7ccf1a404aafcef15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" в Москве и Подмосковье в этом году. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Председателем оргкомитета, который поручено создать правительству РФ, назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученыхИльдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в СевастополеПолюбил Крым: регент хора собора в Херсонесе - об обстрелах и попсе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/18/1143638921_582:0:3313:2048_1920x0_80_0_0_4f2f2413e7521a9072e58f6df15d0ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), дмитрий чернышенко, "интервидение", новости, культура, музыка, общество, конкурс
В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ

Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" в Москве в 2025 году

18:14 03.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" в Москве и Подмосковье в этом году. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

"В целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества постановляю провести в 2025 году в Москве и Московской области Международный музыкальный конкурс "Интервидение", – говорится в тексте документа.

Председателем оргкомитета, который поручено создать правительству РФ, назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых
Ильдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе
Полюбил Крым: регент хора собора в Херсонесе - об обстрелах и попсе
 
Владимир Путин (политик)Дмитрий Чернышенко"Интервидение"НовостиКультураМузыкаОбществоКонкурс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано
19:16Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликте
18:57Грозит ли Крыму нашествие саранчи
18:47Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе
18:31В жилом доме на Кубани взорвался газ
18:14В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ
17:53На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублей
17:36Более миллиона жителей Крыма получили доступ к выездному сервису ВТБ
17:19Сырский объявил реформу ВСУ
17:02В Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов
16:49Отдал жизнь за мир: в Крыму простились с бойцом Романом Оджахгулиевым
16:30В Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкам
16:16Сильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь
16:00За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублей
15:50Симферополь частично обесточен
15:47В Крыму на модернизацию водоводов направят более 800 млн рублей
15:24Мошенники создали фейковый Telegram-канал мэра Армянска
15:10Киевский режим потерял еще более 200 боевиков за сутки в Курской области
14:45Ялта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войны
14:25В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом
Лента новостейМолния