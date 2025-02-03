https://crimea.ria.ru/20250203/v-moskve-provedut-intervidenie--putin-podpisal-ukaz-1143880898.html
В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ
В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ - РИА Новости Крым, 03.02.2025
В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" в Москве и Подмосковье в этом году. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T18:14
2025-02-03T18:14
2025-02-03T18:14
владимир путин (политик)
дмитрий чернышенко
"интервидение"
новости
культура
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конкурс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" в Москве и Подмосковье в этом году. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Председателем оргкомитета, который поручено создать правительству РФ, назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученыхИльдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в СевастополеПолюбил Крым: регент хора собора в Херсонесе - об обстрелах и попсе
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владимир путин (политик), дмитрий чернышенко, "интервидение", новости, культура, музыка, общество, конкурс
В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ
Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" в Москве в 2025 году