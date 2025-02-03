https://crimea.ria.ru/20250203/v-bakhchisarae-prostyatsya-s-geroem-spetsoperatsii-sergeem-shvatchenko-1143884163.html
В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко
В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко - РИА Новости Крым, 03.02.2025
В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко
В Бахчисарае во вторник проводят в последний путь героя спецоперации Сергея Шватченко. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T20:32
2025-02-03T20:32
2025-02-03T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Бахчисарае во вторник проводят в последний путь героя спецоперации Сергея Шватченко. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко
В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко