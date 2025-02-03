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В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко
В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко - РИА Новости Крым, 03.02.2025
В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко
В Бахчисарае во вторник проводят в последний путь героя спецоперации Сергея Шватченко. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 03.02.2025
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бахчисарай
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новости сво
утраты
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Бахчисарае во вторник проводят в последний путь героя спецоперации Сергея Шватченко. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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бахчисарай, герои сво, новости сво, утраты, память, администрация бахчисарая, новости крыма
В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко

В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко

20:32 03.02.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваГвоздики
Гвоздики
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Бахчисарае во вторник проводят в последний путь героя спецоперации Сергея Шватченко. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.
"4 февраля 2025 года в 10:00 часов, в г. Бахчисарай, на Аллее славы (ул. Советская, 7) состоится церемония прощания с погибшим при исполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции Шватченко Сергеем Сергеевичем", – говорится в сообщении.
© Администрация г. БахчисараяСергей Шватченко
Сергей Шватченко
© Администрация г. Бахчисарая
Сергей Шватченко
БахчисарайГерои СВОНовости СВОУтратыПамятьАдминистрация БахчисараяНовости Крыма
 
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