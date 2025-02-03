https://crimea.ria.ru/20250203/v-bakhchisarae-prostyatsya-s-geroem-spetsoperatsii-sergeem-shvatchenko-1143884163.html

В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко

В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко - РИА Новости Крым, 03.02.2025

В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко

В Бахчисарае во вторник проводят в последний путь героя спецоперации Сергея Шватченко. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T20:32

2025-02-03T20:32

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бахчисарай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Бахчисарае во вторник проводят в последний путь героя спецоперации Сергея Шватченко. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.

бахчисарай

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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