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В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано
В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано - РИА Новости Крым, 03.02.2025
В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано
Спрос на электрокары для туристической отрасли, которые производят в Крыму, каждый год растет в два-три раза. Это происходит на фоне развития зарядной... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T19:31
2025-02-03T19:31
автомобиль
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электромобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Спрос на электрокары для туристической отрасли, которые производят в Крыму, каждый год растет в два-три раза. Это происходит на фоне развития зарядной инфраструктуры и стабильно высоких цен на бензин, объяснил РИА Новости Крым председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия.Соответственно, вместе с ростом отечественного производства будет уменьшаться доля импорта – если в прошлом году было завезено около 750 таких машин, в основном китайских, то в этом году их число сократится до 600.Крым – ведущий центр производства электромобилейВсего в сегменте электромобилей для сферы туризма в России работает четыре ключевые компании, и две из них базируются в Крыму, отметил Михаил Демурия.В компании полностью разработали электрокары "с нуля", создав собственный дизайн, надежные рамы, кузовные детали и сиденья, а также полностью локализованные аккумуляторные батареи. Они сделаны на базе контроллера, разработанного в Сколково, а ячейки – из Липецкой области."Это делает ее абсолютно и полностью отечественной. Такие батареи не делает никто в России", – подчеркнул эксперт.Спрос на личный электротранспортРастет спрос и на личный электротранспорт, который в России пока не производят самостоятельно. Есть только крупноузловая сборка китайских машин, отметил Михаил Демурия."Постепенно их производители осваивают. Уже могут шины на них ставить наши с дисками, аккумуляторы двенадцативольтовые и жгуты проводки тоже начали производить, шить сиденья, стекла производить сами. Скоро начнут делать кузова, и тогда уровень локализации производства вырастет", – сказал специалист.Развитие зарядной инфраструктурыПовышение спроса на электромобили – это мировой тренд, но в Крыму такой взрывной рост связан еще и со значительном развитием инфраструктуры, отметил Михаил Демурия.С каждым годом люди покупают все больше электрического транспорта. "Чем выше цена бензина, тем больше спрос на электромобили, скажем так", – прокомментировал эксперт отрасли.При этом продавать импортные электромобили пока все же выгоднее, чем производить собственные. Ассоциация "Рустрансэлектро" совместно с депутатами Госдумы разрабатывает предложения по вводу заградительных пошлин для импортных туристических электрокаров, чтобы их цена была хотя бы на одном уровне с отечественными.В 2024 году в Крыму прошла успешные испытания "Электробуханка" – электрокар на базе УАЗ "Буханка", набор комплектующих для которой был разработан и произведен в Крыму. Расход энергии в ходе испытаний составил около 23кВт*ч/100км, что сопоставимо с моделями мировых производителей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаровАвтомобиль на бензине или газе: что безопаснейКрыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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автомобиль, электромобиль, мнения, транспорт
В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано

В Крыму спрос на электрокары каждый год растет в два-три раза – "Рустрансэлектро"

19:31 03.02.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтанция заправки электрокаров
Станция заправки электрокаров - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Спрос на электрокары для туристической отрасли, которые производят в Крыму, каждый год растет в два-три раза. Это происходит на фоне развития зарядной инфраструктуры и стабильно высоких цен на бензин, объяснил РИА Новости Крым председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия.
"Каждый год сейчас рост в два, в три раза. В прошлом году четыре ключевые российские компании, которые выпускают электрокары для туристической отрасли, произвели порядка 250 машин. В этом году мы ожидаем, что это будет где-то около 400".
Соответственно, вместе с ростом отечественного производства будет уменьшаться доля импорта – если в прошлом году было завезено около 750 таких машин, в основном китайских, то в этом году их число сократится до 600.

Крым – ведущий центр производства электромобилей

Всего в сегменте электромобилей для сферы туризма в России работает четыре ключевые компании, и две из них базируются в Крыму, отметил Михаил Демурия.
"Одна из них – молодая компания, но, тем не менее, в этом году она планирует выпустить около сотни машин, а продать вместе с импортными машинами около 150. Это притом, что в прошлом году эта цифра была гораздо скромнее – всего 50, включая импортные модели. То есть они ожидают рост спроса в три раза", – рассказал специалист.
В компании полностью разработали электрокары "с нуля", создав собственный дизайн, надежные рамы, кузовные детали и сиденья, а также полностью локализованные аккумуляторные батареи. Они сделаны на базе контроллера, разработанного в Сколково, а ячейки – из Липецкой области.
"Это делает ее абсолютно и полностью отечественной. Такие батареи не делает никто в России", – подчеркнул эксперт.

Спрос на личный электротранспорт

Растет спрос и на личный электротранспорт, который в России пока не производят самостоятельно. Есть только крупноузловая сборка китайских машин, отметил Михаил Демурия.
"Постепенно их производители осваивают. Уже могут шины на них ставить наши с дисками, аккумуляторы двенадцативольтовые и жгуты проводки тоже начали производить, шить сиденья, стекла производить сами. Скоро начнут делать кузова, и тогда уровень локализации производства вырастет", – сказал специалист.

Развитие зарядной инфраструктуры

Повышение спроса на электромобили – это мировой тренд, но в Крыму такой взрывной рост связан еще и со значительном развитием инфраструктуры, отметил Михаил Демурия.

"Еще в 2020 году Минэкономразвития России выбрало восемь регионов, включая Крым, которые получили субсидию на развитие. И мы сейчас имеем на каждой автозаправочной станции в Крыму, в том числе на трассе Таврида, зарядную станцию на три пистолета, всех основных мировых стандартов и высокой мощности, можно сразу 3 машины заряжать", – отметил специалист.

С каждым годом люди покупают все больше электрического транспорта. "Чем выше цена бензина, тем больше спрос на электромобили, скажем так", – прокомментировал эксперт отрасли.
При этом продавать импортные электромобили пока все же выгоднее, чем производить собственные. Ассоциация "Рустрансэлектро" совместно с депутатами Госдумы разрабатывает предложения по вводу заградительных пошлин для импортных туристических электрокаров, чтобы их цена была хотя бы на одном уровне с отечественными.
В 2024 году в Крыму прошла успешные испытания "Электробуханка" – электрокар на базе УАЗ "Буханка", набор комплектующих для которой был разработан и произведен в Крыму. Расход энергии в ходе испытаний составил около 23кВт*ч/100км, что сопоставимо с моделями мировых производителей.
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