https://crimea.ria.ru/20250203/v-krymu-nablyudaetsya-vzryvnoy-spros-na-elektrokary--s-chem-eto-svyazano-1143878895.html

В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано

В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано - РИА Новости Крым, 03.02.2025

В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано

Спрос на электрокары для туристической отрасли, которые производят в Крыму, каждый год растет в два-три раза. Это происходит на фоне развития зарядной... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T19:31

2025-02-03T19:31

2025-02-03T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Спрос на электрокары для туристической отрасли, которые производят в Крыму, каждый год растет в два-три раза. Это происходит на фоне развития зарядной инфраструктуры и стабильно высоких цен на бензин, объяснил РИА Новости Крым председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия.Соответственно, вместе с ростом отечественного производства будет уменьшаться доля импорта – если в прошлом году было завезено около 750 таких машин, в основном китайских, то в этом году их число сократится до 600.Крым – ведущий центр производства электромобилейВсего в сегменте электромобилей для сферы туризма в России работает четыре ключевые компании, и две из них базируются в Крыму, отметил Михаил Демурия.В компании полностью разработали электрокары "с нуля", создав собственный дизайн, надежные рамы, кузовные детали и сиденья, а также полностью локализованные аккумуляторные батареи. Они сделаны на базе контроллера, разработанного в Сколково, а ячейки – из Липецкой области."Это делает ее абсолютно и полностью отечественной. Такие батареи не делает никто в России", – подчеркнул эксперт.Спрос на личный электротранспортРастет спрос и на личный электротранспорт, который в России пока не производят самостоятельно. Есть только крупноузловая сборка китайских машин, отметил Михаил Демурия."Постепенно их производители осваивают. Уже могут шины на них ставить наши с дисками, аккумуляторы двенадцативольтовые и жгуты проводки тоже начали производить, шить сиденья, стекла производить сами. Скоро начнут делать кузова, и тогда уровень локализации производства вырастет", – сказал специалист.Развитие зарядной инфраструктурыПовышение спроса на электромобили – это мировой тренд, но в Крыму такой взрывной рост связан еще и со значительном развитием инфраструктуры, отметил Михаил Демурия.С каждым годом люди покупают все больше электрического транспорта. "Чем выше цена бензина, тем больше спрос на электромобили, скажем так", – прокомментировал эксперт отрасли.При этом продавать импортные электромобили пока все же выгоднее, чем производить собственные. Ассоциация "Рустрансэлектро" совместно с депутатами Госдумы разрабатывает предложения по вводу заградительных пошлин для импортных туристических электрокаров, чтобы их цена была хотя бы на одном уровне с отечественными.В 2024 году в Крыму прошла успешные испытания "Электробуханка" – электрокар на базе УАЗ "Буханка", набор комплектующих для которой был разработан и произведен в Крыму. Расход энергии в ходе испытаний составил около 23кВт*ч/100км, что сопоставимо с моделями мировых производителей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаровАвтомобиль на бензине или газе: что безопаснейКрыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобиль, электромобиль, мнения, транспорт