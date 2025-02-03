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Сырский объявил реформу ВСУ

Сырский объявил реформу ВСУ - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Сырский объявил реформу ВСУ

ВСУ ждут реформы, а также переход на корпусную структуру. Об этом в соцсетях объявил главнокомандующий украинских войск Александр Сырский, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T17:19

2025-02-03T17:19

2025-02-03T17:19

александр сырский

всу (вооруженные силы украины)

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. ВСУ ждут реформы, а также переход на корпусную структуру. Об этом в соцсетях объявил главнокомандующий украинских войск Александр Сырский, пишет РИА Новости.Корпусная структура отличается от дивизионной тем, что предполагает объединение нескольких дивизий и бригад под единым командованием.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский публично признался, что инициатива на фронте на востоке Украины принадлежит российский военным.В первых числах января Генштаб ВСУ заявлял, что армия Украины находится в сложном положении по всей линии фронта.На фоне этих заявлений российская армия в зоне специальной военной операции продолжает наступление и уничтожает боевиков киевского режима. Так, в понедельник, 3 февраля, в Минобороны России сообщили, что за сутки ликвидированы еще 1295 украинских боевиков, а также сожжена вражеская техника и вооружение. Кроме того, в Курской области ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииПорядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позицийПровал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО

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2025

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александр сырский, всу (вооруженные силы украины), новости, украина