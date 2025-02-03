Сырский объявил реформу ВСУ
Сырский переводит ВСУ на корпусную структуру
© Telegram Владимир ЗеленскийГлавком ВСУ Александр Сырский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. ВСУ ждут реформы, а также переход на корпусную структуру. Об этом в соцсетях объявил главнокомандующий украинских войск Александр Сырский, пишет РИА Новости.
"Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях. Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мер по переходу на корпусную структуру", – сообщил он.
Корпусная структура отличается от дивизионной тем, что предполагает объединение нескольких дивизий и бригад под единым командованием.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский публично признался, что инициатива на фронте на востоке Украины принадлежит российский военным.
В первых числах января Генштаб ВСУ заявлял, что армия Украины находится в сложном положении по всей линии фронта.
На фоне этих заявлений российская армия в зоне специальной военной операции продолжает наступление и уничтожает боевиков киевского режима. Так, в понедельник, 3 февраля, в Минобороны России сообщили, что за сутки ликвидированы еще 1295 украинских боевиков, а также сожжена вражеская техника и вооружение. Кроме того, в Курской области ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков.
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