https://crimea.ria.ru/20230314/v-novoy-kakhovke-sovershen-terakt-est-postradavshiy-1127524676.html

В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший

В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 14.03.2023

В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший

В Новой Каховке Херсонской области совершен теракт, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Новокаховского... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T12:03

2023-03-14T12:03

2023-03-14T12:05

владимир леонтьев

новая каховка

теракт

происшествия

херсонская область

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Новой Каховке Херсонской области совершен теракт, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.По его словам, взрывное устройство сработало рядом с автомобилем, пострадал один человек, сейчас он госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает, отметил Леонтьев.Ранее в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым глава администрации города Владимир Леонтьев рассказал, что Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться ежедневным обстрелам со стороны украинских войск. Бьют по инфраструктуре, критическим и социальным объектам, жилью. В городе есть дома, которые трижды попадали под артобстрел. Несмотря на это, Новая Каховка старается жить жизнью обычного российского города: работают коммунальные службы, ФАПы и общественный транспорт, местные жители не страдают от дефицита продуктов и лекарств.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая Каховка снова под огнем ВСУ: что известно Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая Каховка

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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владимир леонтьев, новая каховка, теракт, происшествия, херсонская область, новые регионы россии, новости