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В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший
В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 14.03.2023
В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший
В Новой Каховке Херсонской области совершен теракт, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Новокаховского... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T12:03
2023-03-14T12:05
владимир леонтьев
новая каховка
теракт
происшествия
херсонская область
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Новой Каховке Херсонской области совершен теракт, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.По его словам, взрывное устройство сработало рядом с автомобилем, пострадал один человек, сейчас он госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает, отметил Леонтьев.Ранее в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым глава администрации города Владимир Леонтьев рассказал, что Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться ежедневным обстрелам со стороны украинских войск. Бьют по инфраструктуре, критическим и социальным объектам, жилью. В городе есть дома, которые трижды попадали под артобстрел. Несмотря на это, Новая Каховка старается жить жизнью обычного российского города: работают коммунальные службы, ФАПы и общественный транспорт, местные жители не страдают от дефицита продуктов и лекарств.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая Каховка снова под огнем ВСУ: что известно Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая Каховка
новая каховка
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владимир леонтьев, новая каховка, теракт, происшествия, херсонская область, новые регионы россии, новости
В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший

Глава Новой Каховки Леонтьев: сработало самодельное взрывное устройство

12:03 14.03.2023 (обновлено: 12:05 14.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев
 Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Новой Каховке Херсонской области совершен теракт, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.
"Был совершен теракт. Сработало самодельное взрывное устройство. Спецслужбы занимаются расследованием. Очевидно, что преступление будет раскрыто, как и прежние подобные факты, а все преступники понесут наказание", - пояснил Владимир Леонтьев.
По его словам, взрывное устройство сработало рядом с автомобилем, пострадал один человек, сейчас он госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает, отметил Леонтьев.
Ранее в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым глава администрации города Владимир Леонтьев рассказал, что Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться ежедневным обстрелам со стороны украинских войск. Бьют по инфраструктуре, критическим и социальным объектам, жилью. В городе есть дома, которые трижды попадали под артобстрел. Несмотря на это, Новая Каховка старается жить жизнью обычного российского города: работают коммунальные службы, ФАПы и общественный транспорт, местные жители не страдают от дефицита продуктов и лекарств.
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Владимир ЛеонтьевНовая КаховкаТерактПроисшествияХерсонская областьНовые регионы РоссииНовости
 
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