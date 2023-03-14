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В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший
В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 14.03.2023
В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший
В Новой Каховке Херсонской области совершен теракт, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Новокаховского... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T12:03
2023-03-14T12:03
2023-03-14T12:05
владимир леонтьев
новая каховка
теракт
происшествия
херсонская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Новой Каховке Херсонской области совершен теракт, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.По его словам, взрывное устройство сработало рядом с автомобилем, пострадал один человек, сейчас он госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает, отметил Леонтьев.Ранее в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым глава администрации города Владимир Леонтьев рассказал, что Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться ежедневным обстрелам со стороны украинских войск. Бьют по инфраструктуре, критическим и социальным объектам, жилью. В городе есть дома, которые трижды попадали под артобстрел. Несмотря на это, Новая Каховка старается жить жизнью обычного российского города: работают коммунальные службы, ФАПы и общественный транспорт, местные жители не страдают от дефицита продуктов и лекарств.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая Каховка снова под огнем ВСУ: что известно Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая Каховка
новая каховка
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владимир леонтьев, новая каховка, теракт, происшествия, херсонская область, новые регионы россии, новости
В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший
Глава Новой Каховки Леонтьев: сработало самодельное взрывное устройство
12:03 14.03.2023 (обновлено: 12:05 14.03.2023)