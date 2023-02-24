https://crimea.ria.ru/20230224/mer-novoy-kakhovki-nagrazhden-ordenom-muzhestva-1127187126.html

Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества

Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Херсонской... РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T18:32

2023-02-24T18:32

2023-02-24T18:32

владимир леонтьев

новая каховка

новые регионы россии

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.В свою очередь Владимир Леонтьев передал слова искренней благодарности всем, тем кто в День защитника Отечества находится на передовой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов ДнепраФронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая КаховкаКрым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти

https://crimea.ria.ru/20230220/vsu-postoyanno-obstrelivayut-sooruzheniya-severo-krymskogo-kanala--vlasti-1127104748.html

новая каховка

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир леонтьев, новая каховка, новые регионы россии, владимир путин (политик)