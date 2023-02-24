https://crimea.ria.ru/20230224/mer-novoy-kakhovki-nagrazhden-ordenom-muzhestva-1127187126.html
Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества
Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Херсонской... РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T18:32
2023-02-24T18:32
2023-02-24T18:32
владимир леонтьев
новая каховка
новые регионы россии
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.В свою очередь Владимир Леонтьев передал слова искренней благодарности всем, тем кто в День защитника Отечества находится на передовой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов ДнепраФронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая КаховкаКрым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти
https://crimea.ria.ru/20230220/vsu-postoyanno-obstrelivayut-sooruzheniya-severo-krymskogo-kanala--vlasti-1127104748.html
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владимир леонтьев, новая каховка, новые регионы россии, владимир путин (политик)
Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества
Мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева наградили орденом Мужества