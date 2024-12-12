https://crimea.ria.ru/20241212/500-del-o-prestupleniyakh-kieva-protiv-mirnykh-grazhdan-rassledoval-sk-rf-1142586049.html

500 дел о преступлениях Киева против мирных граждан расследовал СК РФ

500 дел о преступлениях Киева против мирных граждан расследовал СК РФ - РИА Новости Крым, 12.12.2024

500 дел о преступлениях Киева против мирных граждан расследовал СК РФ

Следственный комитет РФ с 2022 года завершил расследование около 500 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирных граждан, и их жестокость... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T20:41

2024-12-12T20:41

2024-12-12T20:41

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ с 2022 года завершил расследование около 500 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирных граждан, и их жестокость ужасает. Об этом журналистам в Минске заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии открытия международной конференции, приуроченной к принятию Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.По словам Бастрыкина, расследование преступлений, совершенных киевским режимом в отношении мирных граждан, началось в 2014 году.По словам Бастрыкина, все деяния Киева на исторических территориях России, которые продолжают и сегодня расследовать сотрудники СК РФ, ужасают своей жестокостью."Мы расследуем сейчас преступления киевского режима на новых территориях РФ, и жестокость тоже ужасает. Убивают мирных жителей: женщин, стариков, детей. Жестоко. Без всякого смысла, без всякой военной необходимости. Убивают не в бою, а в мирных городах, которые покидают вооруженные силы Украины", – сказал Бастрыкин.Он подчеркнул, что суды очень оперативно выносят приговоры по этим делам, и "они очень суровые: 25 лет, пожизненно".Он также коснулся темы геноцида в годы Великой Отечественной войны, отметив, что над преступлениями тех лет работает совместная следственно-оперативная группа, куда входят сотрудники Генеральной прокуратуры, Следственных комитетов России и Белоруссии."Только за последний год мы получили от белорусских коллег 48 запросов о правовой помощи, сами направили 35 запросов. То есть идет обмен информацией по вопросу расследования геноцида", – сказал руководитель СК России.Ранее 12 декабря в Следкоме России сообщили, о вынесении приговора военнослужащим 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ, совершившим террористический акт в Курской области. Согласно данным ведомства, по решению суда двое украинских солдат получили, соответственно, 15 и 14 лет лишения свободы.На основании собранных доказательств было установлено, что Находясь на территории российского региона, они неоднократно открывали огонь на поражение не только по российским военнослужащим, но и по мирному населению. А также похищали людей и вывозили их на территорию Украину против воли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок Спас от геноцида: как в Крыму поздравили Путина с днем рождения В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, украина, статистика, новости, россия, александр бастрыкин