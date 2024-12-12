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500 дел о преступлениях Киева против мирных граждан расследовал СК РФ
500 дел о преступлениях Киева против мирных граждан расследовал СК РФ - РИА Новости Крым, 12.12.2024
500 дел о преступлениях Киева против мирных граждан расследовал СК РФ
Следственный комитет РФ с 2022 года завершил расследование около 500 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирных граждан, и их жестокость... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T20:41
2024-12-12T20:41
2024-12-12T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ с 2022 года завершил расследование около 500 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирных граждан, и их жестокость ужасает. Об этом журналистам в Минске заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии открытия международной конференции, приуроченной к принятию Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.По словам Бастрыкина, расследование преступлений, совершенных киевским режимом в отношении мирных граждан, началось в 2014 году.По словам Бастрыкина, все деяния Киева на исторических территориях России, которые продолжают и сегодня расследовать сотрудники СК РФ, ужасают своей жестокостью."Мы расследуем сейчас преступления киевского режима на новых территориях РФ, и жестокость тоже ужасает. Убивают мирных жителей: женщин, стариков, детей. Жестоко. Без всякого смысла, без всякой военной необходимости. Убивают не в бою, а в мирных городах, которые покидают вооруженные силы Украины", – сказал Бастрыкин.Он подчеркнул, что суды очень оперативно выносят приговоры по этим делам, и "они очень суровые: 25 лет, пожизненно".Он также коснулся темы геноцида в годы Великой Отечественной войны, отметив, что над преступлениями тех лет работает совместная следственно-оперативная группа, куда входят сотрудники Генеральной прокуратуры, Следственных комитетов России и Белоруссии."Только за последний год мы получили от белорусских коллег 48 запросов о правовой помощи, сами направили 35 запросов. То есть идет обмен информацией по вопросу расследования геноцида", – сказал руководитель СК России.Ранее 12 декабря в Следкоме России сообщили, о вынесении приговора военнослужащим 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ, совершившим террористический акт в Курской области. Согласно данным ведомства, по решению суда двое украинских солдат получили, соответственно, 15 и 14 лет лишения свободы.На основании собранных доказательств было установлено, что Находясь на территории российского региона, они неоднократно открывали огонь на поражение не только по российским военнослужащим, но и по мирному населению. А также похищали людей и вывозили их на территорию Украину против воли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок Спас от геноцида: как в Крыму поздравили Путина с днем рождения В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, украина, статистика, новости, россия, александр бастрыкин
500 дел о преступлениях Киева против мирных граждан расследовал СК РФ
СК РФ расследовал 500 уголовных дел о преступлениях Киева против мирных граждан за 2 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ с 2022 года завершил расследование около 500 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирных граждан, и их жестокость ужасает. Об этом журналистам в Минске заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии открытия международной конференции, приуроченной к принятию Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
По словам Бастрыкина, расследование преступлений, совершенных киевским режимом в отношении мирных граждан, началось в 2014 году.
"Мы сейчас завершили расследование почти 500 уголовных дел, начиная с 2022 года. Но работали с 2014 года, когда эти территории были еще не наши", – сказал глава ведомства, его слова приводит РИА Новости.
По словам Бастрыкина, все деяния Киева на исторических территориях России, которые продолжают и сегодня расследовать сотрудники СК РФ, ужасают своей жестокостью.
"Мы расследуем сейчас преступления киевского режима на новых территориях РФ, и жестокость тоже ужасает. Убивают мирных жителей: женщин, стариков, детей. Жестоко. Без всякого смысла, без всякой военной необходимости. Убивают не в бою, а в мирных городах, которые покидают вооруженные силы Украины", – сказал Бастрыкин.
Он подчеркнул, что суды очень оперативно выносят приговоры по этим делам, и "они очень суровые: 25 лет, пожизненно".
"Мы это… квалифицируем как геноцид. Как преступление против мира, человечества и человечности", – сказал Бастрыкин.
Он также коснулся темы геноцида в годы Великой Отечественной войны, отметив, что над преступлениями тех лет работает совместная следственно-оперативная группа, куда входят сотрудники Генеральной прокуратуры, Следственных комитетов России и Белоруссии.
"Только за последний год мы получили от белорусских коллег 48 запросов о правовой помощи, сами направили 35 запросов. То есть идет обмен информацией по вопросу расследования геноцида", – сказал руководитель СК России.
Ранее 12 декабря в Следкоме России сообщили, о вынесении приговора военнослужащим 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ, совершившим террористический акт в Курской области. Согласно данным ведомства, по решению суда двое украинских солдат получили, соответственно, 15 и 14 лет лишения свободы.
На основании собранных доказательств было установлено, что Находясь на территории российского региона, они неоднократно открывали огонь на поражение не только по российским военнослужащим, но и по мирному населению. А также похищали людей и вывозили их на территорию Украину против воли.
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