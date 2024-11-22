https://crimea.ria.ru/20241122/v-krymu-rassekretili-arkhivnye-dokumenty-o-prestupleniyakh-natsistov-1142051632.html

В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов

В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов - РИА Новости Крым, 22.11.2024

В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов

ФСБ в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" рассекретила новые архивные документы о расследовании преступлений нацистских захватчиков в... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T10:35

2024-11-22T10:35

2024-11-22T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" рассекретила новые архивные документы о расследовании преступлений нацистских захватчиков в Крыму, которые были осуждены в 1947 году. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что рассекреченные материалы рассказывают о предварительных и судебных расследованиях злодеяний, совершенных нацистскими оккупантами, которые в ноябре 1947 года в ходе знаменитого "Севастопольского судебного процесса" были осуждены за военные преступления."Документы рассказывают о событиях, начиная с момента ареста командующего 17-й армией вермахта генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке на территории освобожденной от нацизма Германии в 1945 году, где он скрывался под чужой фамилией отставного штабсцальмайстера Антона Гердеса, до осуждения нацистского преступника и его подчиненных в 1947 году", - отмечается в сообщении.Среди рассекреченных документов – ранее неизвестные страницы архивных дел в отношении преступлений пособников немецкого генерала Виллерта Отто, Альберти Гельмута, Шреве Эрнста, Кайбель Пауля, Ган Адама, опросы свидетелей преступлений и самих осужденных фашистов, добавили в ведомстве.Новые сведения из документов архива УФСБ раскрывают детали расследования преступлений против мирных жителей и военнопленных, совершенных нацистами и их пособниками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ рассекретила архивы об убийствах нацистами детей в КрымуДень начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографикаНельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму

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