В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
В Крыму ФСБ рассекретила архивные документы о расследовании преступлений нацистов
10:35 22.11.2024 (обновлено: 11:12 22.11.2024)
© AP PhotoГлава нацистских германских СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий военнопленный лагерь в Советском Союзе
© AP Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" рассекретила новые архивные документы о расследовании преступлений нацистских захватчиков в Крыму, которые были осуждены в 1947 году. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что рассекреченные материалы рассказывают о предварительных и судебных расследованиях злодеяний, совершенных нацистскими оккупантами, которые в ноябре 1947 года в ходе знаменитого "Севастопольского судебного процесса" были осуждены за военные преступления.
"Документы рассказывают о событиях, начиная с момента ареста командующего 17-й армией вермахта генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке на территории освобожденной от нацизма Германии в 1945 году, где он скрывался под чужой фамилией отставного штабсцальмайстера Антона Гердеса, до осуждения нацистского преступника и его подчиненных в 1947 году", - отмечается в сообщении.
Среди рассекреченных документов – ранее неизвестные страницы архивных дел в отношении преступлений пособников немецкого генерала Виллерта Отто, Альберти Гельмута, Шреве Эрнста, Кайбель Пауля, Ган Адама, опросы свидетелей преступлений и самих осужденных фашистов, добавили в ведомстве.
Новые сведения из документов архива УФСБ раскрывают детали расследования преступлений против мирных жителей и военнопленных, совершенных нацистами и их пособниками.
"Протоколы допросов обвиняемых и свидетелей, очных ставок и судебных заседаний, постановления, приговоры и другие документы следственных и судебных органов доказывают бесчеловечную политику геноцида, проводимую немецко-румынскими захватчиками на Крымском полуострове.", - отметили в ведомстве.
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
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В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
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В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
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В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
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В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
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В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
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В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
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В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
8 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
9 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
1 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
2 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
3 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
4 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
5 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
6 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
7 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
8 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
9 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
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