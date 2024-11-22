Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241122/v-krymu-rassekretili-arkhivnye-dokumenty-o-prestupleniyakh-natsistov-1142051632.html
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов - РИА Новости Крым, 22.11.2024
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
ФСБ в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" рассекретила новые архивные документы о расследовании преступлений нацистских захватчиков в... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T10:35
2024-11-22T11:12
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
фашизм
история
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
нацизм
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111482/40/1114824065_0:256:965:799_1920x0_80_0_0_ebfe57fd2de4a9caa826351d345ca2c6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" рассекретила новые архивные документы о расследовании преступлений нацистских захватчиков в Крыму, которые были осуждены в 1947 году. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что рассекреченные материалы рассказывают о предварительных и судебных расследованиях злодеяний, совершенных нацистскими оккупантами, которые в ноябре 1947 года в ходе знаменитого "Севастопольского судебного процесса" были осуждены за военные преступления."Документы рассказывают о событиях, начиная с момента ареста командующего 17-й армией вермахта генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке на территории освобожденной от нацизма Германии в 1945 году, где он скрывался под чужой фамилией отставного штабсцальмайстера Антона Гердеса, до осуждения нацистского преступника и его подчиненных в 1947 году", - отмечается в сообщении.Среди рассекреченных документов – ранее неизвестные страницы архивных дел в отношении преступлений пособников немецкого генерала Виллерта Отто, Альберти Гельмута, Шреве Эрнста, Кайбель Пауля, Ган Адама, опросы свидетелей преступлений и самих осужденных фашистов, добавили в ведомстве.Новые сведения из документов архива УФСБ раскрывают детали расследования преступлений против мирных жителей и военнопленных, совершенных нацистами и их пособниками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ рассекретила архивы об убийствах нацистами детей в КрымуДень начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографикаНельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240622/a-fashisty--eto-natsiya-kakaya-krymskiy-poluostrov-v-pervyy-den-voyny-1129485554.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111482/40/1114824065_0:3:965:727_1920x0_80_0_0_84b924ab7c2859f9264ffc50328a8a91.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, фашизм, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, нацизм, новости крыма
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов

В Крыму ФСБ рассекретила архивные документы о расследовании преступлений нацистов

10:35 22.11.2024 (обновлено: 11:12 22.11.2024)
 
© AP PhotoГлава нацистских германских СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий военнопленный лагерь в Советском Союзе
Глава нацистских германских СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий военнопленный лагерь в Советском Союзе
© AP Photo
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" рассекретила новые архивные документы о расследовании преступлений нацистских захватчиков в Крыму, которые были осуждены в 1947 году. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что рассекреченные материалы рассказывают о предварительных и судебных расследованиях злодеяний, совершенных нацистскими оккупантами, которые в ноябре 1947 года в ходе знаменитого "Севастопольского судебного процесса" были осуждены за военные преступления.
"Документы рассказывают о событиях, начиная с момента ареста командующего 17-й армией вермахта генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке на территории освобожденной от нацизма Германии в 1945 году, где он скрывался под чужой фамилией отставного штабсцальмайстера Антона Гердеса, до осуждения нацистского преступника и его подчиненных в 1947 году", - отмечается в сообщении.
Среди рассекреченных документов – ранее неизвестные страницы архивных дел в отношении преступлений пособников немецкого генерала Виллерта Отто, Альберти Гельмута, Шреве Эрнста, Кайбель Пауля, Ган Адама, опросы свидетелей преступлений и самих осужденных фашистов, добавили в ведомстве.
Новые сведения из документов архива УФСБ раскрывают детали расследования преступлений против мирных жителей и военнопленных, совершенных нацистами и их пособниками.

"Протоколы допросов обвиняемых и свидетелей, очных ставок и судебных заседаний, постановления, приговоры и другие документы следственных и судебных органов доказывают бесчеловечную политику геноцида, проводимую немецко-румынскими захватчиками на Крымском полуострове.", - отметили в ведомстве.

© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
1 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
2 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
3 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
4 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
5 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
6 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
7 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
8 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
9 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
1 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
2 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
3 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
4 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
5 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
6 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
7 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
8 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
9 из 9
В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ рассекретила архивы об убийствах нацистами детей в Крыму
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографика
Нельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму
Бойцы истребительного батальона, Большая Алушта
22 июня, 09:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны
 
УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКрымФашизмИсторияКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаНацизмНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Когда завершат ремонт набережной в Андреевке под Севастополем
12:41Монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории выпустили в России
12:37Шторм возвращается в Крым: где ждать основного удара
12:32В Партените на стройке погиб рабочий
12:03Заявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройден
11:52Две крымские школы победили в конкурсе инициатив родительских сообществ
11:32Житель Керчи забил кочергой родного отца
11:27Бесплатная юридическая помощь: кто имеет на нее право и как получить
11:17Правительство компенсирует аграриям ущерб после подрыва Каховской ГЭС
11:03191 двойня родилась в Крыму с начала года – Аксенов
10:56России нужны легальные трудовые мигранты – Кремль
10:35В Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
10:29Военная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов
10:13В Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"
09:36Ураган повалил железный павильон в Подмосковье – погибла девушка
09:09Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
08:41Заморозка вкладов россиян: в чем правда и вымысел прогнозов
08:14"ГАЗель" насмерть сбила мотоциклиста на Кубани
07:57Взрывы гремят на Украине
07:45550 лет назад в Крым прибыл знаменитый на весь мир купец Афанасий Никитин
Лента новостейМолния