ФСБ рассекретила архивы об убийствах нацистами детей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю к 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны рассекретило ряд архивных документов органов госбезопасности о преступлениях нацистов против мирных граждан и военнопленных на Крымском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Управление передало в Государственный архив Крыма, парламент республики и Крымский федеральный университет материалы Фонда-100 УФСБ, которые ярко иллюстрируют карательную политику нацистов в Крыму.В материалах имеются показания очевидцев злодеяний нацистов, отражены факты чудовищных преступлений, совершенных гитлеровскими захватчиками и направленных на истребление населения Крыма.В частности, рассекречены документальные свидетельства о том, как в декабре 1943 года оккупанты погрузили на баржи более 5 тысяч мирных жителей Кубани и Крыма, а также несколько сотен пленных красноармейцев, вывезли их в море и потопили.Также приводится выдержка одного из документов о массовых казнях мирных жителей, включая детей, в селе Новосергеевка Симферопольского района:"Когда всех детей собрали отдельно, два офицера, одетые в резиновые плащи, противогазы и резиновые перчатки, брали детей и их губы мазали каким-то жидким раствором и тут же бросали в сторону уже мертвыми".Кроме того, опубликованы новые показания свидетелей о факте уничтожения гитлеровскими карателями и их пособниками мирного населения села Лаки Бахчисарайского района. Описывается, как нацисты привязали сестру начальника партизанского отряда к кровати в ее доме, облили керосином и подожгли.Еще один документ – показания свидетеля (члена подпольной организации) о факте расстрела в декабре 1941 года нацистами более двух тысяч евреев Феодосии в противотанковом рве в районе завода "Механик", аресте, зверских пытках и расстреле подпольщиков.Кроме того, в одном из документов содержатся сведения о сожжении немецко-фашистскими захватчиками советских военных и мирного населения, в том числе стариков, женщин и детей, в штольнях завода шампанских вин в Инкермане. В результате этого злодеяния погибли около трех тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Как фашисты в Севастополе уничтожили ценнейшую научную библиотекуВ Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста ЙенекеРассекреченные немецкие архивы: новое в истории оккупированного Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю к 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны рассекретило ряд архивных документов органов госбезопасности о преступлениях нацистов против мирных граждан и военнопленных на Крымском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Управление передало в Государственный архив Крыма, парламент республики и Крымский федеральный университет материалы Фонда-100 УФСБ, которые ярко иллюстрируют карательную политику нацистов в Крыму.
"Рассекреченные архивные материалы дополняют и детализируют известные историкам документы республиканских и городских Чрезвычайных государственных комиссий, отражают показания очевидцев злодеяний нацистского оккупационного режима и указывают на виновников этих преступлений", – говорится в сообщении.
В материалах имеются показания очевидцев злодеяний нацистов, отражены факты чудовищных преступлений, совершенных гитлеровскими захватчиками и направленных на истребление населения Крыма.
В частности, рассекречены документальные свидетельства о том, как в декабре 1943 года оккупанты погрузили на баржи более 5 тысяч мирных жителей Кубани и Крыма, а также несколько сотен пленных красноармейцев, вывезли их в море и потопили.
Также приводится выдержка одного из документов о массовых казнях мирных жителей, включая детей, в селе Новосергеевка Симферопольского района:
"Когда всех детей собрали отдельно, два офицера, одетые в резиновые плащи, противогазы и резиновые перчатки, брали детей и их губы мазали каким-то жидким раствором и тут же бросали в сторону уже мертвыми".
Кроме того, опубликованы новые показания свидетелей о факте уничтожения гитлеровскими карателями и их пособниками мирного населения села Лаки Бахчисарайского района. Описывается, как нацисты привязали сестру начальника партизанского отряда к кровати в ее доме, облили керосином и подожгли.
Еще один документ – показания свидетеля (члена подпольной организации) о факте расстрела в декабре 1941 года нацистами более двух тысяч евреев Феодосии в противотанковом рве в районе завода "Механик", аресте, зверских пытках и расстреле подпольщиков.
Кроме того, в одном из документов содержатся сведения о сожжении немецко-фашистскими захватчиками советских военных и мирного населения, в том числе стариков, женщин и детей, в штольнях завода шампанских вин в Инкермане. В результате этого злодеяния погибли около трех тысяч человек.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601