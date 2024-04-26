Рейтинг@Mail.ru
В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста Йенеке - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240426/v-sevastopol-privezli-rassekrechennye-materialy-po-delu-fashista-yeneke-1136894986.html
В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста Йенеке
В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста Йенеке - РИА Новости Крым, 26.04.2024
В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста Йенеке
Уникальные материалы из рассекреченного дела немецкого военачальника, генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке поступили в Музей-заповедник героической обороны РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T20:15
2024-04-26T20:15
история
севастополь
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/15/1125465055_0:0:1065:599_1920x0_80_0_0_917504d0d5691f6cfd98d7c8fbe25853.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Уникальные материалы из рассекреченного дела немецкого военачальника, генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке поступили в Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом в ходе приуроченного к 80-й годовщине освобождения Севастополя и завершения Крымской наступательной операции круглого стола в формате видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замдиректора учреждения по научной работе Анна Селиванова.Дело Йенеке рассекречено"Буквально на днях мы получили новые документы – следственное дело Йенеке, командующего 17-й немецкой армией, полностью рассекречено центральным архивом ФСБ и к нам в музей попали новые бесценные материалы", - сообщила она.Речь идет о копиях допросов немецких военнопленных, обвиняемых в злодеяниях на территории Крыма и Севастополя, о протоколах допросов крымчан, севастопольцев, жителей Кубани, которые стали свидетелями зверств, совершаемых гитлеровцами в годы войны.Копии документов примут в фонды музея и будут использовать в научно-исследовательской и выставочной работе учреждения, уточнила Селиванова.По ее словам, музей активно сотрудничает с управлением ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.Новая выставка о танковых войсках27 апреля открывается выставка, посвященную 80-летию освобождения Севастополя.И уточнила, что многие материалы экспонируются впервые.Вход на выставку в музей свободный.Фестиваль "Знамена славы"Говоря о просветительской работе музея, Селиванова отметила, что 4 мая на мемориальном комплексе Сапрун-гора пройдет ежегодный историко-патриотический фестиваль "Знамена Славы".Фестиваль неизменно начинается с памятного митинга у Вечного огня, с выноса подлинных боевых знамен Военно-морских частей и соединений, принимавших участие в боях за Севастополь как в годы Героической обороны, так и в период его освобождения.Также будут развернуты различные интерактивные площадки, на которых участники военно-реконструкторского движения будут отображать те или иные эпизоды быта и боевых действий как германской, так и советской сторон, рассказала Селиванова.Ранее в симферопольском Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка "Долгий путь к Победе". Она повествует об участии представителей крымско-татарского народа в Великой Отечественной войне, их подвигах и героизме. Также в Симферополе на базе КФУ им. В. И. Вернадского открылась фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе". Экспозиция основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 годов и посвящена 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" и РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиковВ Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня"Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы
https://crimea.ria.ru/20221123/arkhiv-sevastopolya-poluchit-ot-fsb-dokumenty-o-zverstvakh-natsista-yeneke-1125507983.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/15/1125465055_24:0:1255:923_1920x0_80_0_0_3c8f7824760c21ec8517abc8906eeb3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, севастополь, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма, новости
В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста Йенеке

Рассекреченные материалы по делу генерал-полковника вермахта Йенеке привезены в Крым

20:15 26.04.2024
 
Эрвин Йенеке во время Севастопольского процесса.
Эрвин Йенеке во время Севастопольского процесса.
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Уникальные материалы из рассекреченного дела немецкого военачальника, генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке поступили в Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом в ходе приуроченного к 80-й годовщине освобождения Севастополя и завершения Крымской наступательной операции круглого стола в формате видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замдиректора учреждения по научной работе Анна Селиванова.

Дело Йенеке рассекречено

"Буквально на днях мы получили новые документы – следственное дело Йенеке, командующего 17-й немецкой армией, полностью рассекречено центральным архивом ФСБ и к нам в музей попали новые бесценные материалы", - сообщила она.
Речь идет о копиях допросов немецких военнопленных, обвиняемых в злодеяниях на территории Крыма и Севастополя, о протоколах допросов крымчан, севастопольцев, жителей Кубани, которые стали свидетелями зверств, совершаемых гитлеровцами в годы войны.
Копии документов примут в фонды музея и будут использовать в научно-исследовательской и выставочной работе учреждения, уточнила Селиванова.
По ее словам, музей активно сотрудничает с управлением ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Новая выставка о танковых войсках

27 апреля открывается выставка, посвященную 80-летию освобождения Севастополя.
"Выставка носит название "Бронетанковые войска в боях за Севастополь", и посвящена она танковым соединениям и частям в период обороны Севастополя и Крымской наступательной операции", - анонсировала Селиванова.
И уточнила, что многие материалы экспонируются впервые.
Вход на выставку в музей свободный.

Фестиваль "Знамена славы"

Говоря о просветительской работе музея, Селиванова отметила, что 4 мая на мемориальном комплексе Сапрун-гора пройдет ежегодный историко-патриотический фестиваль "Знамена Славы".
Фестиваль неизменно начинается с памятного митинга у Вечного огня, с выноса подлинных боевых знамен Военно-морских частей и соединений, принимавших участие в боях за Севастополь как в годы Героической обороны, так и в период его освобождения.
Также будут развернуты различные интерактивные площадки, на которых участники военно-реконструкторского движения будут отображать те или иные эпизоды быта и боевых действий как германской, так и советской сторон, рассказала Селиванова.
Ранее в симферопольском Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка "Долгий путь к Победе". Она повествует об участии представителей крымско-татарского народа в Великой Отечественной войне, их подвигах и героизме.
Также в Симферополе на базе КФУ им. В. И. Вернадского открылась фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе". Экспозиция основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 годов и посвящена 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" и РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков
В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня"
Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы
Немецкие факельщики: их работой было сжигание деревень…
23 ноября 2022, 11:23
Архив Севастополя получит от ФСБ документы о зверствах нациста Йенеке
 
ИсторияСевастопольКрымКрым в истории: секреты, факты, фотоВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:54На ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ
20:38Зачем Польше нужны системы ПРО у границ с Калининградом
20:37При обстреле Донецка погиб мирный житель
20:15В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста Йенеке
19:50ВСУ формируют новые бригады – Зеленский требует ракет
19:23Как на майские праздники будут работать больницы и поликлиники Крыма
19:06Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - эксперт
18:43В Крыму подешевели яйца и подорожали медикаменты
18:32Повреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – Шмыгаль
18:17Турция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт
18:05По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование
17:45В Севастополе осужден граффитист из Москвы за рисунок на орудии эсминца
17:25Пододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в Польше
17:06В Крым запускают сезонный поезд из Волгограда
16:58"Талант и патриотизм": первые лица России поздравили Киселева с юбилеем
16:28Опыт Крымской наступательной операции может помочь в ходе СВО
16:17По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта
16:10Массовое отравление футболистов "Таврии" и "Спарты-КТ": матчи перенесены
15:56Путин обозначил главные задачи нового правительства
15:48Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект
Лента новостейМолния