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В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста Йенеке

В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста Йенеке - РИА Новости Крым, 26.04.2024

В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста Йенеке

Уникальные материалы из рассекреченного дела немецкого военачальника, генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке поступили в Музей-заповедник героической обороны РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T20:15

2024-04-26T20:15

2024-04-26T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Уникальные материалы из рассекреченного дела немецкого военачальника, генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке поступили в Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом в ходе приуроченного к 80-й годовщине освобождения Севастополя и завершения Крымской наступательной операции круглого стола в формате видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замдиректора учреждения по научной работе Анна Селиванова.Дело Йенеке рассекречено"Буквально на днях мы получили новые документы – следственное дело Йенеке, командующего 17-й немецкой армией, полностью рассекречено центральным архивом ФСБ и к нам в музей попали новые бесценные материалы", - сообщила она.Речь идет о копиях допросов немецких военнопленных, обвиняемых в злодеяниях на территории Крыма и Севастополя, о протоколах допросов крымчан, севастопольцев, жителей Кубани, которые стали свидетелями зверств, совершаемых гитлеровцами в годы войны.Копии документов примут в фонды музея и будут использовать в научно-исследовательской и выставочной работе учреждения, уточнила Селиванова.По ее словам, музей активно сотрудничает с управлением ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.Новая выставка о танковых войсках27 апреля открывается выставка, посвященную 80-летию освобождения Севастополя.И уточнила, что многие материалы экспонируются впервые.Вход на выставку в музей свободный.Фестиваль "Знамена славы"Говоря о просветительской работе музея, Селиванова отметила, что 4 мая на мемориальном комплексе Сапрун-гора пройдет ежегодный историко-патриотический фестиваль "Знамена Славы".Фестиваль неизменно начинается с памятного митинга у Вечного огня, с выноса подлинных боевых знамен Военно-морских частей и соединений, принимавших участие в боях за Севастополь как в годы Героической обороны, так и в период его освобождения.Также будут развернуты различные интерактивные площадки, на которых участники военно-реконструкторского движения будут отображать те или иные эпизоды быта и боевых действий как германской, так и советской сторон, рассказала Селиванова.Ранее в симферопольском Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка "Долгий путь к Победе". Она повествует об участии представителей крымско-татарского народа в Великой Отечественной войне, их подвигах и героизме. Также в Симферополе на базе КФУ им. В. И. Вернадского открылась фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе". Экспозиция основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 годов и посвящена 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" и РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиковВ Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня"Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы

https://crimea.ria.ru/20221123/arkhiv-sevastopolya-poluchit-ot-fsb-dokumenty-o-zverstvakh-natsista-yeneke-1125507983.html

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