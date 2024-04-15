В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня"
В Севастополе открылась фотовыставка "Герои спецоперации" военкоров "России сегодня"
19:34 15.04.2024 (обновлено: 20:33 15.04.2024)
© РИА Новости КрымВ центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации".
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В центре Севастополя открылась фотовыставка "Герои спецоперации", на которой представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, сделанные в зоне СВО на территории Херсонской и Запорожской областей.
Экспозиция представлена в районе Приморского бульвара, между Дворцом детства и юности и зданием Института биологи южных морей. На кадрах – российские военные, спецназовцы и добровольцы, в том числе из Крыма.
"Эти фотографии были сделаны, когда мы вместе с Сережей Георгиевым мотались на ту сторону, и у нас была целенаправленная идея показать именно крымских ребят, которые защищают наши рубежи в зоне специальной военной операции", – рассказал один из авторов снимков, фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев.
Вот "перезаряжаются" крымчане-артиллеристы группировки "Днепр". Здесь доброволец-спецназовец из Крыма в Энергодаре, "на укрепрайоне, который отбили наши". И кажется, что в эти самые минуты буквально взлетают на бронированную спину самоходного миномета "Тюльпан", аналогов которому нет в мире, наши бойцы-защитники на Херсонском направлении.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
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Работа расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ на территории яхт-клуба "Борисфен" в Энергодаре.
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Военнослужащий РФ на территории яхт-клуба "Борисфен" в Энергодаре.
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкНомера расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" на огневом рубеже на Херсонском направлении.
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Номера расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" на огневом рубеже на Херсонском направлении.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации".
4 из 9
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации".
5 из 9
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации".
6 из 9
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости КрымВ центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации"
7 из 9
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации"
8 из 9
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации"
9 из 9
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации"
© РИА Новости Крым
1 из 9
Работа расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 9
Военнослужащий РФ на территории яхт-клуба "Борисфен" в Энергодаре.
3 из 9
Номера расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" на огневом рубеже на Херсонском направлении.
4 из 9
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 9
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 9
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации"
© РИА Новости Крым
8 из 9
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации"
© РИА Новости Крым
9 из 9
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации"
© РИА Новости Крым
А это симферопольский парень-контрактник " с позывным "Чинитель" в минуты передышки играет на гитаре и поет песни собственного сочинения в шаге от линии соприкосновения. Рядом – впечатляюще работает крымский расчет РСЗО "Град", уничтожая десантуру ВСУ на лодках в районе Антоновского моста.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский артиллерист с позывным "Чинитель"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Крымский артиллерист с позывным "Чинитель"
"Это район Алешковских песков, Херсонская область, мы выезжали к нашим ребятам РСЗОшникам вместе "Градом" на точку, где они стреляли. У нас было всего семь минут, чтобы водитель быстро отвез нас обратно, потому что может прийти "ответка": антибатарейная работа с той стороны ведется, дроны в небе повсюду. Нам как-то везло, мы умудрялись приезжать, или когда уже понаприлетает, или уехать за минуты до того, как прилетит", – вспоминает Дмитрий.
Его коллеге, фотокору РИА Новости Константину Михальчевскому, тоже много раз везло: сколько раз с начала спецоперации он был за ленточкой, уже затрудняется вспомнить. Но однажды выехать с позиции его группа не успела невредимой. Это случилось на Запорожском направлении – фото оттуда также представлены на выставке. Среди них –работа по позициям ВСУ артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт".
"Много погибло тогда. И журналист наш РИА Новости Ростислав Журавлев. Он был в машине со мной, нас ранило: "птичка" была и все – по нам три HIMARS", – рассказал Константин.
Сам Костя тогда был ранен, лечился и теперь продолжает возвращаться туда снова, потому что "нельзя по-другому".
Среди его работ заметно выделяются крупные планы, особенно впечатляют глаза. Спрашиваю – так и есть: "Люблю. В глазах все видно, и ты все понимаешь, что тебе человек говорит оттуда", – говорит Константин.
© РИА Новости КрымВ центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации"
© РИА Новости Крым
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации"
Одна из таких фото, которая так и называется – "Глаза воина", будто озаглавливает собой всю выставку. Пришедшая на ее открытие севастопольская поэтесса и автор стихов о мужестве российских бойцов в зоне СВО Мария Батюхно призналась, что увидела в них родные глаза.
"У меня муж с такими глазами, и я понимаю, чего это стоит. Для меня все это очень родное. Он воюет с самого начала спецоперации. Это медицинский спецназ, всего четыре у нас в России таких есть. Сейчас он в Херсонщине. Эта выставка – огромная воспитательная работа. И она не молчаливая. Иногда тысячи слов могут померкнуть рядом вот с такими кадрами, вот с такими глазами", – сказала Мария.
К официальному открытию выставки она приехала из больницы, где находится ее сын. Посчитала, что пропустить это событие нельзя и прочла свои новые стихи, которые написала 15 апреля, пока в городе в очередной раз звучал сигнал ракетной опасности.
"Это такое неоценимое, горячее, болючее и сильное чувство, которое заставляет не просто не быть в стороне от всего того, что происходит, а действовать, несмотря на то, что в моей личной судьбе сейчас происходит еще параллельно другая война. Но я понимаю, что без вот этой победы ничего другого не будет. И мне очень хочется, чтобы эта победа досталась в руки в том числе подрастающего поколения, понимающего, что произошло. Потому что буквально 2, 3, 5 лет – и они встанут у руля. И чтобы вот прекрасная выставка тронула сердца и взрослого поколения", – сказала Мария.
"Проходя мимо, невозможно не остановиться", – поделился с РИА Новости Крым заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин, говоря о выставке. Открывая ее, он назвал авторов фоторабот, сохранивших "историю в моменте", бойцами СВО – такими же, как и герои на их снимках.
"Ребят тоже можно назвать бойцами СВО. Дмитрий и Константин сделали прекрасные фотографии, запечатлели момент судьбоносной для нас специальной военной операции. Их нельзя смотреть несколько секунд – надо постоять минуты, чтобы прожить этот момент, что же происходит, какие чувства у людей запечатленных. Я думаю, что история расставит все на свои места, когда-то мир поймет, в чем была важность этой специальной военной операции. И, конечно, хочу пожелать всем нам скорейшей победы", – сказал Кулагин.
Выставка является совместным проектом медиагруппы "Россия сегодня" и правительства Севастополя и будет доступна до конца апреля.
Ранее выставка военкоров "Война глазами журналистов" открывалась в Симферополе.
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