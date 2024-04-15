https://crimea.ria.ru/20240415/v-sevastopole-otkrylas-vystavka-voennykh-korrespondentov-rossii-segodnya-1136572398.html

В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня"

В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня" - РИА Новости Крым, 15.04.2024

В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня"

В центре Севастополя открылась фотовыставка "Герои спецоперации", на которой представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T19:34

2024-04-15T19:34

2024-04-15T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В центре Севастополя открылась фотовыставка "Герои спецоперации", на которой представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, сделанные в зоне СВО на территории Херсонской и Запорожской областей.Экспозиция представлена в районе Приморского бульвара, между Дворцом детства и юности и зданием Института биологи южных морей. На кадрах – российские военные, спецназовцы и добровольцы, в том числе из Крыма.Вот "перезаряжаются" крымчане-артиллеристы группировки "Днепр". Здесь доброволец-спецназовец из Крыма в Энергодаре, "на укрепрайоне, который отбили наши". И кажется, что в эти самые минуты буквально взлетают на бронированную спину самоходного миномета "Тюльпан", аналогов которому нет в мире, наши бойцы-защитники на Херсонском направлении.А это симферопольский парень-контрактник " с позывным "Чинитель" в минуты передышки играет на гитаре и поет песни собственного сочинения в шаге от линии соприкосновения. Рядом – впечатляюще работает крымский расчет РСЗО "Град", уничтожая десантуру ВСУ на лодках в районе Антоновского моста."Это район Алешковских песков, Херсонская область, мы выезжали к нашим ребятам РСЗОшникам вместе "Градом" на точку, где они стреляли. У нас было всего семь минут, чтобы водитель быстро отвез нас обратно, потому что может прийти "ответка": антибатарейная работа с той стороны ведется, дроны в небе повсюду. Нам как-то везло, мы умудрялись приезжать, или когда уже понаприлетает, или уехать за минуты до того, как прилетит", – вспоминает Дмитрий.Его коллеге, фотокору РИА Новости Константину Михальчевскому, тоже много раз везло: сколько раз с начала спецоперации он был за ленточкой, уже затрудняется вспомнить. Но однажды выехать с позиции его группа не успела невредимой. Это случилось на Запорожском направлении – фото оттуда также представлены на выставке. Среди них –работа по позициям ВСУ артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт".Сам Костя тогда был ранен, лечился и теперь продолжает возвращаться туда снова, потому что "нельзя по-другому".Среди его работ заметно выделяются крупные планы, особенно впечатляют глаза. Спрашиваю – так и есть: "Люблю. В глазах все видно, и ты все понимаешь, что тебе человек говорит оттуда", – говорит Константин.Одна из таких фото, которая так и называется – "Глаза воина", будто озаглавливает собой всю выставку. Пришедшая на ее открытие севастопольская поэтесса и автор стихов о мужестве российских бойцов в зоне СВО Мария Батюхно призналась, что увидела в них родные глаза.К официальному открытию выставки она приехала из больницы, где находится ее сын. Посчитала, что пропустить это событие нельзя и прочла свои новые стихи, которые написала 15 апреля, пока в городе в очередной раз звучал сигнал ракетной опасности."Это такое неоценимое, горячее, болючее и сильное чувство, которое заставляет не просто не быть в стороне от всего того, что происходит, а действовать, несмотря на то, что в моей личной судьбе сейчас происходит еще параллельно другая война. Но я понимаю, что без вот этой победы ничего другого не будет. И мне очень хочется, чтобы эта победа досталась в руки в том числе подрастающего поколения, понимающего, что произошло. Потому что буквально 2, 3, 5 лет – и они встанут у руля. И чтобы вот прекрасная выставка тронула сердца и взрослого поколения", – сказала Мария."Проходя мимо, невозможно не остановиться", – поделился с РИА Новости Крым заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин, говоря о выставке. Открывая ее, он назвал авторов фоторабот, сохранивших "историю в моменте", бойцами СВО – такими же, как и герои на их снимках.Выставка является совместным проектом медиагруппы "Россия сегодня" и правительства Севастополя и будет доступна до конца апреля.Ранее выставка военкоров "Война глазами журналистов" открывалась в Симферополе. Читайте также на РИА Новости Крым:"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в КрымУникальный фотопроект "России сегодня" о Победе представили в СудакеПрофессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоров

https://crimea.ria.ru/20230914/glazami-pravdy-voenkory-ria-novosti-krym-otkryli-fotovystavku-v-kerchi-1131420163.html

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