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В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублей - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублей
В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублей - РИА Новости Крым, 04.04.2025
В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублей
В Севастополе с 15 апреля стартует прием документов на участие в программе "Земский работник культуры". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T21:14
2025-04-04T19:45
севастополь
новости севастополя
культура
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с 15 апреля стартует прием документов на участие в программе "Земский работник культуры". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.О запуске одноименной программы в прошлом году объявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. Программа призвана привлечь профессиональные кадры в учреждения культуры сельской зоны.На данный момент в селах вакантны пять должностей, это преподаватели музыкально-теоретических дисциплин, скрипки, фортепиано, духовых и ударных инструментов и библиотекарь.Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму отремонтируют 26 объектов культуры с привлечением средств федерального бюджета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше двух миллиардов рублей выделили Крыму на ремонт объектов культурыСколько театров в Крыму и Севастополе – инфографикаВ Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы
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севастополь, новости севастополя, культура, михаил развожаев, господдержка
В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублей

В Севастополе с 15 апреля стартует программа "Земский работник культуры"

21:14 04.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с 15 апреля стартует прием документов на участие в программе "Земский работник культуры". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Работникам культуры, которые приедут работать в сельские ДК, будем выплачивать по 1 миллиону рублей. При этом сотрудник обязан будет отработать в своем учреждении 5 лет на полную ставку", – говорится в сообщении.

О запуске одноименной программы в прошлом году объявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. Программа призвана привлечь профессиональные кадры в учреждения культуры сельской зоны.
На данный момент в селах вакантны пять должностей, это преподаватели музыкально-теоретических дисциплин, скрипки, фортепиано, духовых и ударных инструментов и библиотекарь.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму отремонтируют 26 объектов культуры с привлечением средств федерального бюджета.
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СевастопольНовости СевастополяКультураМихаил РазвожаевГосподдержка
 
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