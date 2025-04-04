https://crimea.ria.ru/20250404/v-sevastopole-zemskie-rabotniki-kultury-poluchat-po-1-millionu-rubley-1145443294.html

В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублей

В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублей - РИА Новости Крым, 04.04.2025

В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублей

В Севастополе с 15 апреля стартует прием документов на участие в программе "Земский работник культуры". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T21:14

2025-04-04T21:14

2025-04-04T19:45

севастополь

новости севастополя

культура

михаил развожаев

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с 15 апреля стартует прием документов на участие в программе "Земский работник культуры". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.О запуске одноименной программы в прошлом году объявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. Программа призвана привлечь профессиональные кадры в учреждения культуры сельской зоны.На данный момент в селах вакантны пять должностей, это преподаватели музыкально-теоретических дисциплин, скрипки, фортепиано, духовых и ударных инструментов и библиотекарь.Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму отремонтируют 26 объектов культуры с привлечением средств федерального бюджета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше двух миллиардов рублей выделили Крыму на ремонт объектов культурыСколько театров в Крыму и Севастополе – инфографикаВ Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы

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2025

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севастополь, новости севастополя, культура, михаил развожаев, господдержка