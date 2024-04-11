https://crimea.ria.ru/20240411/unikalnyy-fotoproekt-rossii-segodnya-o-pobede-predstavili-v-sudake-1136479996.html

Уникальный фотопроект "России сегодня" о Победе представили в Судаке

Уникальный фотопроект "России сегодня" о Победе представили в Судаке - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Уникальный фотопроект "России сегодня" о Победе представили в Судаке

Простые, чистые, открытые лица героев. Уверенные жесты. Твердые взгляды. За каждым – живая человеческая история, вплетенная в общую летопись Великой Победы... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T15:28

2024-04-11T15:28

2024-04-11T16:36

судак

80 лет освобождения крыма

история

крым

великая отечественная война

минкульт крыма

выставка

совинформбюро

миа "россия сегодня"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Простые, чистые, открытые лица героев. Уверенные жесты. Твердые взгляды. За каждым – живая человеческая история, вплетенная в общую летопись Великой Победы. Десятки документальных фотографий, сделанных военными корреспондентами "Совинформбюро" в 1944 -1945 годах, аудио и видеоформаты – все это уникальная фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе" Международной медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Крыма.Проект реализуется в год 80-летия крымской освободительной операции, презентация выставки "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" состоялось 11 апреля в музее-заповеднике "Судакская крепость" при участии министра культуры республики Татьяны Манежной, представителей городской власти Судака, школьников и неравнодушных крымчан.Свидетельство Подвига"Такие выставки важны каждый день. Но сегодня, с учетом ситуации, когда Россия проводит специальную военную операцию, актуальность ее еще выше. С каждой фотографии на нас смотрят герои, каждый взгляд и жест – свидетельство подвига, борьбы за наши общие ценности, нашу духовность, наш язык, наш мир, который и сегодня западные страны во главе с США хотят уничтожить. Конечно, этому не бывать. Нацизм будет уничтожен. Но чтобы это зло никогда больше не возродилось, историческую правду должны знать наши дети. Вот почему эта выставка имеет такую ценность – они смотрят, как нужно жить, за что бороться и почему важно защищать Родину", – оценила значимость проекта глава республиканского Минкультуры.Открытие экспозиции сопроводили театрализованной постановкой и песнями военных лет. В рамках презентации слова благодарности организаторам выразили представители городской власти: "Пока живет историческая память – жив великий подвиг наших героев", – отметила руководитель муниципалитета Дарья Дейнеко."Я очень признателен организаторам этого проекта и всем тем, кто причастен к его рождению. Рад, что эта вставка представлена на нашей судакской земле в преддверии годовщины освобождения города. Это важно для нас, а особенно для нашей молодежи", – считает мэр города Константин Подсевалов.Стоять на страже исторической правды, развенчивать мифы и современные фейки – одна из главных задач честной журналистики. На фронтах Великой Отечественной подлинную историю документировали военные корреспонденты "Совинформбюро". Сегодня это важное дело продолжают журналисты медиагруппы "Россия Сегодня" – и на передовой, и в тылу."Мы видим много различной информации, не соответствующей действительности. И могу точно сказать: военные темы, темы нашей памяти очень искренне воспринимаются всей редакцией медиагруппы "Россия сегодня". И, в частности, радиостанция "Спутник в Крыму", сайт РИА Новости Крым, мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым всегда будут стоять на страже нашей исторической подлинности и информационной честности", – отметила в рамках мероприятия шеф-редактор радиоэфира "Спутник в Крыму" Светлана Калинина."Освобождение. Путь к Победе""Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" – спецпроект, который пройдет последовательно в нескольких музеях Крыма, начиная с 10 апреля и до конца мая. Фактически охватит весь период освобождения полуострова. Неслучайно выставка называется "Герои Крыма" – люди, это простые лица, это те, кто принес долгожданное освобождение. Именно на них мы сделали акцент. Фотографии специально подняты из архивов "Совинформбюро", наследником которого является медиагруппа "Россия сегодня". "Фишкой" является то, что здесь можно впервые увидеть абсолютно уникальные кадры. Это – дань памяти Освободителям", – говорит начальник управления проектов в области образования и социальной сферы, руководитель специального проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина.Уникальные фотоснимки военных лет, которые 11 апреля – в день открытия VI Всероссийской научно-практической конференции "Весна освобождения" – представлены на площадке Судакского исторического музея, пробудут здесь до 21 числа. Познакомиться с экспозицией может каждый желающий."Затем выставка переезжает в город Керчь, в Восточно-крымский музей-заповедник, там работает 20 дней, а далее перемещается в библиотеку им. Ивана Франко в Симферополе. Комментарии к фотографиям готовили историки-краеведы, которые занимались этим вместе с медиагруппой "Россия сегодня". Мы позволили себе дополнить эту выставку фотопортретами корреспондентов "Совинформбюро", которые были сделаны в годы Великой Отечественной. И дали краткий комментарий об этих людях, поскольку важно не только показать фотографии, но и познакомить посетителей с теми, кто документировал это исторические факты", – рассказала директор музея-заповедника "Судакская Крепость" Светлана Емец.Этот важный проект – всероссийский, параллельно проходит в разных городах страны. В Крыму в его рамках представлены сразу две коллекции архивных фотографий – вторая выставка открыта на базе Крымского федерального университета в Симферополе. Фотографии снабжены QR-кодами для перехода на страницу с аудио-подкастом "Освобождение".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Республики Крым и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в КрымТайны фотографий военной Керчи: события и судьбы людей на снимкахПрофессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, история, крым, великая отечественная война, минкульт крыма, выставка, совинформбюро, миа "россия сегодня", общество