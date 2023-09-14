https://crimea.ria.ru/20230914/professiya--rodinu-fotografirovat-v-krymu-otkrylas-vystavka-voenkorov-1131411292.html

Профессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоров

Профессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоров - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Профессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоров

РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T17:46

2023-09-14T17:46

2023-09-14T17:46

кфу (крымский федеральный университет)

медиагруппа "россия сегодня"

симферополь

константин михальчевский

дмитрий макеев

александр мащенко

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Мысли о войне черно-белые. Не может быть ярких красок там, где гибнут люди. Нет солнца там, где боль и страдания. Нет радости там, где страшно. Но в реальности все иначе: трава зеленая, небо голубое, солнце яркое. И лица на фотографиях встречаются счастливые, потому что жизнь продолжается. В этом правда.Война глазами журналистовВ рамках Крымского медиафорума с международным участием "Журналистика в период специальной военной операции", который проходит в КФУ им. В.И. Вернадского, открылась фотовыставка "Война глазами журналистов". Это совместная инициатива крымского и херсонского отделений Союза журналистов России. Здесь представлены работы лучших фотокорреспондентов региона – в числе которых военные фотокоры медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Макеев и Константин Михальчевский.Военкоры, фотокорреспонденты, операторы... Их работа, как и работа военных, связана с риском для жизни. Но все же они, вооруженные камерами, возвращаются на фронт снова и снова. Нести правду в снимках.Он говорит, что в работе военного фотокорреспондента нет ничего сложного, "на кнопку нажимай, да и все". Сложнее видеть смерть – и людей посторонних, и товарищей. Так, в июле 2023 года он оказался в группе журналистов, попавших под обстрел ВСУ в окрестностях города Васильевка Запорожской области. Они как раз готовили материалы об использовании Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Тогда погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, друг Михальчевского. Остальные получения ранения. Все случилось на поле с подсолнухами. Красивом таком, ярком. Где-то в архивах фотокорреспондентов оно тоже есть. Вот только смотреть на цветущий подсолнечник без содрогания и боли фотокор пока не может. Флешбэк, говорит."Почему возвращаюсь "за ленточку"? Потому что моя работа – это состояние души. Тянет меня туда. Не я сказал, но мне эти слова очень близки: есть такая профессия – Родину фотографировать", - говорит Константин.Он работает только в цвете. Считает, что черно-белые снимки хуже цветных передают настроение. "Ну а если умеешь работать с цветом, то перевести их в ч/б всегда можно". Константин Михальческий - Кавалер ордена Мужества, также он награжден орденом "За заслуги перед Запорожской областью".Бойцы информационного фронта"Специальная военная операция является частью огромного гибридного конфликта между Россией и западным миром. Этот конфликт разворачивается в самых разных сферах – на линии фронта, в политическом, идеологическом, экономическом пространстве и в информационной сфере, и в области образования. И этот информационный фронт, эта информационная работа не менее важна, чем боевая, чем работа в сфере экономики или политики, - говорит в комментарии РИА Новости Крым кандидат филологических наук, директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко.. Он подчеркнул, что журналисты, военкоры - все, кто рассказывает о ходе специальной военной операции, все, кто работает на линии фронта, – это люди, которые выполняют важнейшую задачу для современной России, для каждого из ее жителей.По словам Мащенко, медиафорум в КФУ был задуман и проведен, чтобы привлечь внимание к тому, как изменились журналистика и медиа.В течение следующей недели выставка будет экспонироваться в главном корпусе КФУ. Позже в планах разместить ее и в Центральном музее Тавриды.Ранее сообщалось, что выставка "Глазами правды" открылась в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Ялты. На снимках, сделанных фотокорреспондентом РИА Новости Крым в зоне спецоперации, можно было увидеть ключевые моменты СВО, оценить обстановку на передовой, узнать, как течет мирная жизнь в новых регионах России.Читайте также на РИА Новости Крым:По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым

https://crimea.ria.ru/20230713/voyna-i-byt-uchastniki-svo-rasskazali-o-zhizni-za-lentochkoy-1130039118.html

https://crimea.ria.ru/20230620/vserossiyskiy-konkurs-voennoy-fotozhurnalistiki-obyavil-pobediteley-1129482994.html

симферополь

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2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

кфу (крымский федеральный университет), медиагруппа "россия сегодня", симферополь, константин михальчевский, дмитрий макеев, александр мащенко