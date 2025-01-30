Число пострадавших от мазута птиц в Крыму резко уменьшилось – Зубков
Число пострадавших от мазута птиц в Крыму резко уменьшилось из-за погоды – Зубков
© РИА Новости КрымСпасенные от мазута птицы в сафари-парке "Тайган"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Число зараженных мазутом птиц в Крыму резко уменьшилось, однако волонтеры продолжают работу на берегу и в сафари-парке "Тайган". Об этом РИА Новости Крым сообщил в четверг директор парка Олег Зубков.
"Количество сейчас передаваемых нам птиц резко уменьшилось. Это связано с погодой и с меньшими выбросами мазута. Но работа продолжается и на побережье – по поиску пострадавших птиц, и в парке – по их реабилитации", – сказал Зубков.
По его словам, всего с начала работы "Тайган" принял около тысячи птиц. Пернатые, которые уже прошли реабилитацию, постепенно возвращаются на волю и сейчас в сафари-парке остаются около 300 особей. Ими продолжают заниматься волонтеры и профессиональные орнитологи. При этом потребность по кормам, всем необходимым расходным материалам, обеспечению проживания и питания волонтеров полностью закрыта – в этом помогли власти республики.
"Совещания с Минприроды и всеми службами республики проходят регулярно, контролирующие органы находятся в парке постоянно. Все вопросы закрывает правительство Крыма, в том числе по компенсациям расходов", – констатировал директор парка.
Работа по спасению пернатых была организована сразу после обнаружения первых зараженных особей. Она ведется силами волонтеров как в Крыму, так и на Кубани. В частности, в Крым для спасения пострадавших от разлива мазута птиц ранее приехали волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы и других городов. В том числе в республику прибыли и практикующие ветеринары, которые берут на себя самые тяжелые случаи.
15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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