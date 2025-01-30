https://crimea.ria.ru/20250130/chislo-postradavshikh-ot-mazuta-ptits-v-krymu-rezko-umenshilos--zubkov-1143809495.html

Число пострадавших от мазута птиц в Крыму резко уменьшилось – Зубков

Число пострадавших от мазута птиц в Крыму резко уменьшилось – Зубков - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Число пострадавших от мазута птиц в Крыму резко уменьшилось – Зубков

Число зараженных мазутом птиц в Крыму резко уменьшилось, однако волонтеры продолжают работу на берегу и в сафари-парке "Тайган". Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T17:05

2025-01-30T17:05

2025-01-30T17:05

олег зубков

парк львов "тайган"

птицы

новости крыма

экология

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

эксклюзивы риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Число зараженных мазутом птиц в Крыму резко уменьшилось, однако волонтеры продолжают работу на берегу и в сафари-парке "Тайган". Об этом РИА Новости Крым сообщил в четверг директор парка Олег Зубков.По его словам, всего с начала работы "Тайган" принял около тысячи птиц. Пернатые, которые уже прошли реабилитацию, постепенно возвращаются на волю и сейчас в сафари-парке остаются около 300 особей. Ими продолжают заниматься волонтеры и профессиональные орнитологи. При этом потребность по кормам, всем необходимым расходным материалам, обеспечению проживания и питания волонтеров полностью закрыта – в этом помогли власти республики.Работа по спасению пернатых была организована сразу после обнаружения первых зараженных особей. Она ведется силами волонтеров как в Крыму, так и на Кубани. В частности, в Крым для спасения пострадавших от разлива мазута птиц ранее приехали волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы и других городов. В том числе в республику прибыли и практикующие ветеринары, которые берут на себя самые тяжелые случаи.15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц По морю галсами: как Морспасслужба ищет мазут у берегов СевастополяЕдиный центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег зубков, парк львов "тайган", птицы, новости крыма, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море